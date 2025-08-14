Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu AFF Cup nữ mới nhất: Việt Nam chạm trán Úc khi nào, vé bán ra sao?

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
14/08/2025 14:09 GMT+7

Với tư cách nhất bảng A, đội tuyển nữ Việt Nam hiên ngang vào bán kết giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á, chạm trán đội tuyển nữ Úc.

Tối 13.8, lượt cuối cùng của vòng bảng giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á đã diễn ra. Bảng B cũng xác định được 2 đội bóng vào bán kết là đội tuyển nữ Myanmar (nhất bảng) và Úc (nhì bảng). Như vậy, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Úc. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 16.8. Trận bán kết còn lại sẽ là cuộc đối đầu giữa đội tuyển nữ Myanmar và Thái Lan. Cuộc đối đầu này diễn ra lúc 16 giờ cùng ngày.

Lịch thi đấu AFF Cup nữ mới nhất: Việt Nam chạm trán Úc khi nào, vé bán ra sao?- Ảnh 1.

Thông tin bán vé từ BTC. Cách mua vé trực tuyến rất thuận tiện, dễ dàng

Lịch thi đấu AFF Cup nữ mới nhất: Việt Nam chạm trán Úc khi nào, vé bán ra sao?- Ảnh 2.

Lịch thi đấu AFF Cup nữ mới nhất: Việt Nam chạm trán Úc khi nào, vé bán ra sao?- Ảnh 3.

Lịch thi đấu AFF Cup nữ mới nhất: Việt Nam chạm trán Úc khi nào, vé bán ra sao?- Ảnh 4.

Thanh Nhã và các đồng đội chơi thuyết phục ở vòng bảng, được kỳ vọng giành chức vô địch Đông Nam Á

ẢNH: MINH TÚ

Nếu giành chiến thắng ở bán kết, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ chơi trận chung kết lúc 19 giờ 30 ngày 19.8. Nếu thua, đội tuyển nữ Việt Nam đá trận tranh hạng 3 lúc 16 giờ 30 cùng ngày.

Lúc này, LĐBĐ Việt Nam (VFF) cũng đã thông báo về kế hoạch bán vé cho các trận đấu bán kết AFF Cup nữ 2025, diễn ra tại sân vận động Lạch Tray. Sẽ có hai mức giá: 100.000 đồng và 200.000 đồng.

Tính đến trưa 14.8, tình hình bán vé trực tuyến khá khả quan. Chứng tỏ khán giả Hải Phòng nói riêng và khán giả Việt Nam nói chung rất quan tâm, yêu thương bóng đá nữ. 

Đội nữ Việt Nam mong muốn sân Lạch Tray lại thành chảo lửa

HLV Mai Đức Chung mới đây chia sẻ: "Cảm ơn khán giả Hải Phòng và khán giả cả nước đã theo dõi, cổ vũ trực tiếp trên sân và qua tivi. đây là động lực quan trọng để đội thi đấu tốt. Đội tuyển nữ Việt Nam mong rằng, khán giả Hải Phòng và cả nước sẽ tiếp tục tới sân tiếp sức cho đội tuyển nữ tại trận bán kết, tạo sức mạnh từ khán đài để đội hoàn thành nhiệm vụ vượt qua bán kết vào trận chung kết. Không khí trên sân trong những trận đấu vừa qua, tại vòng bảng, tại Lạch Tray khiến tôi nhớ đến hình ảnh năm 2003 cũng tại đây các khán đài đã phủ kín sắc đỏ và tạo thành động lực tinh thần để đội tuyển nữ giành HCV SEA Games và giờ đây chúng tôi cũng mong muốn điều này sẽ tiếp tục tái hiện".

Tin liên quan

Úc đã nóng máy khi ghi bàn 'lia lịa’, đội tuyển nữ Việt Nam không dễ thở ở bán kết

Tối 13.8, hai trận đấu cuối cùng của bảng B giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 đã quyết định các đội vào bán kết. U.23 nữ Úc đè bẹp Timor Leste với chiến thắng 9-0, trong khi Myanmar hòa Philippines 1-1, chính thức giành ngôi đầu bảng.

Văn Toàn nghỉ thi đấu hết năm 2025: HLV Vũ Hồng Việt và ông Kim Sang-sik cùng lo

Bị chia điểm tại Lạch Tray: ĐKVĐ Philippines bị truất ngôi, Myanmar đấu Thái ở bán kết ngày nào?

Khám phá thêm chủ đề

Đội tuyển nữ việt nam AFF Cup nữ hlv mai đức chung Lạch Tray
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận