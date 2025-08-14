Lịch thi đấu AFF Cup nữ mới nhất: Việt Nam chạm trán Úc khi nào, vé bán ra sao?

Tối 13.8, lượt cuối cùng của vòng bảng giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á đã diễn ra. Bảng B cũng xác định được 2 đội bóng vào bán kết là đội tuyển nữ Myanmar (nhất bảng) và Úc (nhì bảng). Như vậy, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Úc. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 16.8. Trận bán kết còn lại sẽ là cuộc đối đầu giữa đội tuyển nữ Myanmar và Thái Lan. Cuộc đối đầu này diễn ra lúc 16 giờ cùng ngày.

Thông tin bán vé từ BTC. Cách mua vé trực tuyến rất thuận tiện, dễ dàng

Thanh Nhã và các đồng đội chơi thuyết phục ở vòng bảng, được kỳ vọng giành chức vô địch Đông Nam Á ẢNH: MINH TÚ

Nếu giành chiến thắng ở bán kết, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ chơi trận chung kết lúc 19 giờ 30 ngày 19.8. Nếu thua, đội tuyển nữ Việt Nam đá trận tranh hạng 3 lúc 16 giờ 30 cùng ngày.

Lúc này, LĐBĐ Việt Nam (VFF) cũng đã thông báo về kế hoạch bán vé cho các trận đấu bán kết AFF Cup nữ 2025, diễn ra tại sân vận động Lạch Tray. Sẽ có hai mức giá: 100.000 đồng và 200.000 đồng.

Tính đến trưa 14.8, tình hình bán vé trực tuyến khá khả quan. Chứng tỏ khán giả Hải Phòng nói riêng và khán giả Việt Nam nói chung rất quan tâm, yêu thương bóng đá nữ.

Đội nữ Việt Nam mong muốn sân Lạch Tray lại thành chảo lửa

HLV Mai Đức Chung mới đây chia sẻ: "Cảm ơn khán giả Hải Phòng và khán giả cả nước đã theo dõi, cổ vũ trực tiếp trên sân và qua tivi. đây là động lực quan trọng để đội thi đấu tốt. Đội tuyển nữ Việt Nam mong rằng, khán giả Hải Phòng và cả nước sẽ tiếp tục tới sân tiếp sức cho đội tuyển nữ tại trận bán kết, tạo sức mạnh từ khán đài để đội hoàn thành nhiệm vụ vượt qua bán kết vào trận chung kết. Không khí trên sân trong những trận đấu vừa qua, tại vòng bảng, tại Lạch Tray khiến tôi nhớ đến hình ảnh năm 2003 cũng tại đây các khán đài đã phủ kín sắc đỏ và tạo thành động lực tinh thần để đội tuyển nữ giành HCV SEA Games và giờ đây chúng tôi cũng mong muốn điều này sẽ tiếp tục tái hiện".