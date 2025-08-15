Billiards: Trần Quyết Chiến so tài hấp dẫn với Bao Phương Vinh, Trần Thanh Lực

Giải billiards carom 3 băng cúp Million năm 2025 diễn ra từ ngày 15 đến 21.8 tại TP.HCM, với sự góp mặt của các cơ thủ carom 3 băng hàng đầu Việt Nam thời điểm hiện tại. Giải gồm có vòng loại và vòng thi đấu chính thức. Trong đó, những tên tuổi như Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực, Bao Phương Vinh, Nguyễn Đức Anh Chiến… sẽ tranh tài từ vòng chính thức.

Từ ngày 15 đến 18.8, giải diễn ra vòng loại với hàng trăm cơ thủ thi đấu. Tại vòng loại, các VĐV thi đấu theo thể thức loại trực tiếp, chạm 30 điểm và giới hạn trong 40 lượt cơ (2 lần xin thời gian).

Trần Quyết Chiến có dịp đọ sức với các cơ thủ hàng đầu Việt Nam ẢNH: BTC

Theo đó, 16 tay cơ xuất sắc vượt qua và 16 gương mặt khách mời sẽ tranh tài ở vòng chính thức, đấu từ ngày 19 đến 21.8. Tại vòng chính thức, 32 cơ thủ được chia đều vào 8 bảng (mỗi bảng 4 người), thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. Hai cơ thủ đứng đầu mỗi bảng được đi tiếp vào vòng knock-out (16 cơ thủ).

Các trận đấu thuộc vòng 16 và tứ kết sẽ đánh chạm 40 điểm, không đồng lượt cơ. Trong khi đó, trận bán kết và chung kết đánh chạm 50 điểm, không đồng lượt cơ.

Những cơ thủ hàng đầu Việt Nam đang chơi trong hệ thống giải của Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB) như Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực, Bao Phương Vinh… được đánh giá là ứng cử viên cho chức địch. Ngoài ra, Nguyễn Đức Anh Chiến là đại diện của PBA (Hiệp hội Billiards chuyên nghiệp Hàn Quốc) và các cái tên giàu đột biến như Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Chí Long… cũng hứa hẹn sẽ tạo ra bất ngờ tại giải đấu này.

Về giải thưởng, cơ thủ vô địch nhận 100 triệu đồng. Á quân nhận 50 triệu đồng, còn 2 cơ thủ đồng hạng ba nhận 20 triệu đồng/người. Hạng 5 - 8 nhận 2 triệu đồng/người, hạng 9 - 16 nhận 1 triệu đồng/người. Cơ thủ giành giải "best games" và sê-ri xuất sắc nhất nhận 5 triệu đồng/người.