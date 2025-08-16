HLV Mai Đức Chung cảm ơn Thủ tướng, Bích Thùy bật khóc, HLV Úc 'sợ bị gỡ hòa'

HLV Mai Đức Chung muốn học trò không từ bỏ

Đội tuyển nữ Việt Nam đã dừng bước tại bán kết AFF Cup 2025 sau thất bại 1-2 trước Úc. Học trò HLV Mai Đức Chung thủng lưới sớm trong hiệp 1 bởi các pha lập công của Aideen Keane (phút 6) và Leticia McKenna (phút 17). Dù đã chơi đầy cố gắng, đặc biệt trong hiệp 2 với bàn rút ngắn tỷ số của Bích Thùy, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn không thể vượt ải khó.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đá trận tranh hạng ba với Thái Lan (đội thua trận bán kết sớm với tỷ số 1-2 trước Myanmar) lúc 16 giờ 30 ngày 19.8. HLV Mai Đức Chung khẳng định các cầu thủ phải tiếp tục nỗ lực.

HLV Mai Đức Chung và Bích Thùy chia sẻ sau trận ẢNH: MINH TÚ

"Xin cảm ơn khán giả cả nước và người hâm mộ Hải Phòng. Chưa bao giờ nghĩ đội tuyển nữ Việt Nam được quan tâm như vậy, nhất trong là hiệp 2. Ở trận này, nửa đầu trận đấu chúng tôi chưa làm tốt, trong khi hiệp 2, các cầu thủ đã chơi hiệu quả hơn. Ở trận tranh HCĐ, toàn đội sẽ phải chơi cố gắng, tinh thần phải ổn định hơn nữa", HLV Mai Đức Chung chia sẻ với báo chí sau trận.

Chiến lược gia 76 tuổi cũng gửi lời cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính vì đã đến sân động viên đội tuyển nữ Việt Nam. Theo HLV Mai Đức Chung, sự hiện diện của Thủ tướng Chính phủ đã tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ, để có hiệp 2 trọn vẹn và bùng nổ hơn.

"Toàn thể đội bóng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã có mặt tại sân Lạch Tray để ủng hộ đội tuyển nữ Việt Nam. Dù vậy, sự cảm ơn đấy phải thể hiện bằng nỗ lực trước mắt là trận đấu giành hạng ba", HLV Mai Đức Chung căn dặn học trò.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính động viên đội tuyển nữ Việt Nam ẢNH: MINH TÚ

Sau trận đấu, tiền vệ Bích Thùy đã bật khóc. Cầu thủ sinh năm 1994 là người chơi nổi bật nhất bên phía chủ nhà Việt Nam ở trận này, khi có pha rê bóng độc diễn ghi bàn đẹp mắt cuối trận.

"Tôi rất buồn khi đội tuyển dừng bước. Toàn đội chơi chưa tốt, đặc biệt là khoảng thời gian nhập cuộc. Chúng tôi sẽ lấy lại tinh thần để dành HCĐ", Bích Thùy chia sẻ.

HLV Úc: 'Tôi đã nghĩ đội tuyển nữ Việt Nam có thể gỡ hòa'

"Đây là trận đấu tuyệt vời. Trong hiệp 1, chúng tôi đã kiểm soát thế trận tốt. Tuy nhiên, đội tuyển nữ Việt Nam có được sự cổ vũ lớn từ khán giả nhà. Hậu vệ của Việt Nam cũng đã cản phá rất tốt và đây là trận đấu khó khăn nhất của Úc từ đầu giải", HLV Joseph Palatsides của đội tuyển nữ Úc nhấn mạnh.

"Tôi đã nói với học trò rằng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tấn công mạnh hơn vào hiệp 2. Tôi cố động viên mọi người rằng Úc đang chơi rất tốt và yêu cầu phải chặt chẽ hơn.

Tôi có nghĩ đến viễn cảnh bị Việt Nam gỡ hòa, khi họ tấn công như không có gì để mất. Tôi đánh giá đội tuyển nữ Việt Nam rất cao. Họ là 1 tập thể tốt và trong bóng đá mọi thứ đều có thể xảy ra".

Đội tuyển nữ Việt Nam ngậm ngùi thất bại trước U.23 Úc, lỡ hẹn chung kết AFF Cup nữ

Chiến lược gia của đội tuyển nữ Úc cũng nhấn mạnh: "Đội tuyển nữ Úc càng chơi càng hay dù đã có khởi đầu chật vật trước Myanmar. Tại vòng bảng chúng tôi chỉ có 1 ngày để tập luyện. Tôi hiểu rằng khi gặp đội tuyển nữ Việt Nam, chúng tôi cần phải làm tốt hơn nữa và hiểu chiến thuật của họ.

Tôi cũng rất bất ngờ với CĐV Việt Nam, khi họ vẫn tiếp tục cổ vũ kể cả khi đội tuyển đang đối diện với kết quả thua".

Ở trận chung kết, đội tuyển nữ Úc sẽ đối đầu Myanmar lúc 19 giờ 30 ngày 19.8. Ở vòng bảng, Úc thua 1-2 trước Myanmar trong trận ra quân.