Tuyển thủ Nam Phi trị giá 1 triệu USD khoác áo Nam Định, từng đá tại Ngoại hạng Anh

Tân binh của đội Nam Định là ai?

CLB Nam Định cho biết: "Tân binh của đội - Tau Percy Muzi, ngôi sao đến từ đội tuyển Nam Phi. Tau Percy sinh năm 1994, sở trường đá tiền đạo cánh, sở hữu những pha đi bóng lắt léo “ma thuật”.





Tau Percy đã chơi 52 trận cho đội tuyển Nam Phi Ảnh: CLB

Anh giàu kinh nghiệm chinh chiến, khi từng đá cho CLB Brighton & Hove Albion ở Ngoại hạng Anh, CLB Brugge và CLB Anderlecht ở giải vô địch quốc gia Bỉ, Al Ahly ở giải vô địch quốc gia Ai Cập hay Qatar SC ở giải vô địch Qatar.

Tau Percy đang là thành viên của đội tuyển Nam Phi. Anh đã chơi 52 trận cho đội tuyển quốc gia và có được 16 bàn thắng. Tau Percy hiện được trang Tranfermark định giá 1 triệu USD. Thép Xanh Nam Định theo đuổi lối chơi tấn công máu lửa. Và sự có mặt của Tau Percy hứa hẹn sẽ mang lại thêm nhiều khoảnh khắc ghi bàn bùng nổ cho đội".



Tau Percy còn từng chơi ở FA Cup, Champions League và Europa League... Đặc biệt khi khoác áo đội Nam Định, Tau Percy cũng gặp lại người đồng đội trên đội tuyển Nam Phi là tiền vệ Blom.







Kết quả bốc thăm của đội Nam Định ở bảng F tại Cúp C2 châu Á mùa 2025-2026

Cách đây ít ngày, CLB Thép Xanh Nam Định đã tổ chức xuất quân mùa giải 2025-2026. HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ: "Mùa giải vừa qua, CLB Thép Xanh Nam Định nhận được sự quan tâm rất lớn của lãnh đạo Tỉnh, các sở ban ngành, Tập đoàn Xuân Thiện cũng như của người hâm mộ. Đây là động lực lớn để đội bóng có những trận đấu thành công, bảo vệ được chức vô địch V-League. Mùa giải 2025-2026, các thành viên CLB Thép Xanh Nam Định xin hứa sẽ tiếp tục chiến đấu hết mình trong từng trận đấu, xứng đáng là niềm tự hào của thể thao tỉnh nhà. Mục tiêu của toàn đội là có được thành tích tốt nhất không chỉ ở đấu trường quốc nội mà cả đấu trường quốc tế".

Chiều nay (16.8), đội Nam Định sẽ gặp đội Hải Phòng vào 18 giờ trên sân Thiên Trường trong khuôn khổ vòng 1 V-League 2025-2026.