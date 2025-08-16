Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu V-League hôm nay: Những ứng viên vô địch xuất trận, cực nóng ở sân Thống Nhất

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
16/08/2025 00:00 GMT+7

Tối 16.8, vòng 1 V-League 2025-2026 tiếp tục diễn ra với 2 cặp đấu, trong đó tâm điểm là trận đấu giữa CLB Công an TP.HCM và Hà Nội trên sân Thống Nhất.

Đương kim vô địch V-League Nam Định khát chiến thắng

Lúc 18 giờ, nhà đương kim vô địch V-League Nam Định sẽ khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vương của mình bằng màn chạm trán CLB Hải Phòng trên sân Thiên Trường. Sau thất bại trước CLB Công an Hà Nội ở trận Siêu cúp quốc gia, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt chắc chắn muốn giành một chiến thắng để "đền bù" cho các cổ động viên nhà.

CLB Nam Định đương nhiên được đánh giá cao hơn với lực lượng vượt trội, sở hữu đội hình có giá trị cao nhất V-League mùa này. Việc các tân binh đang hòa nhập tốt, đặc biệt là tiền đạo cao 2,06 m Kyle Hudlin, người đã lập cú đúp trong trận Siêu cúp quốc gia khiến niềm tin dành cho CLB Nam Định lớn hơn. Tuy nhiên, họ không được chủ quan bởi CLB Hải Phòng không phải là đối thủ dễ chơi. Đội bóng đất cảng đã mất đi chân sút số 1 là Lucao, nhưng cũng đem về Joel Tagueu, tiền đạo từng chơi hay trong màu áo CLB Hà Nội và nâng tầm hàng thủ bằng trung vệ Luiz Antonio. Vì thế, CLB Hải Phòng vẫn rất nguy hiểm dưới bàn tay của HLV Chu Đình Nghiêm và sẵn sàng tạo ra bất ngờ.

Lịch thi đấu V-League hôm nay: Những ứng viên vô địch xuất trận, cực nóng ở sân Thống Nhất - Ảnh 1.

Tiến Linh là một trong những nhân tố được chú ý nhất trước trận đấu giữa CLB Công an TP.HCM và đội Hà Nội

ẢNH: CLB CÔNG AN TP.HCM

Đại chiến ở Thống Nhất

Trận đấu còn lại của ngày 16.8 diễn ra lúc 19 giờ 15 trên sân Thống Nhất với màn so tài giữa CLB Công an TP.HCM và đội Hà Nội. Đây là một trong những trận cầu tâm điểm của vòng đầu tiên với sự góp mặt của 2 ứng cử viên vô địch.

Nhiều năm qua, CLB Hà Nội luôn nằm trong nhóm cạnh tranh ngôi vương. Họ duy trì được một dàn nội binh chất lượng với hàng loạt tuyển thủ như Duy Mạnh, Thành Chung, Hùng Dũng, Văn Quyết, Hai Long, Xuân Mạnh... Mùa này, đội bóng thủ đô cũng không còn dùng các ngoại binh từ châu Âu vốn thiếu ổn định mà trở lại sử dụng ngoại binh Brazil, những người luôn thích nghi tốt tại V-League. Vì thế, màn trình diễn của CLB Hà Nội là rất đáng chờ đợi, nhất là khi HLV người Nhật Bản Makoto Teguramori giúp đội bóng áo tím dần hoàn thiện lối chơi.

Trong khi đó, CLB Công an TP.HCM cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Cựu danh thủ Lê Huỳnh Đức, tiền đạo chủ lực của đội Công an TP.HCM trước đây được mời làm HLV trưởng cũng rất được giới mộ điều kỳ vọng sẽ tạo nên dấu ấn nơi đội bóng mà ông từng gắn bó cả tuổi thanh xuân của mình trong vai trò cầu thủ. Ngoài ra, sự góp mặt của Tiến Linh cùng nhiều cầu thủ chất lượng khác cũng giúp CLB Công an TP.HCM trở thành đội bóng có giá trị cao thứ 4 V-League, được đánh giá đủ sức cạnh tranh ngôi vương.

Vì thế, cuộc đấu giữa CLB Công an TP.HCM và đội Hà Nội sẽ cực kỳ hấp dẫn. Cả 2 đều muốn giành trọn 3 điểm, qua đó khẳng định tham vọng của mình.


Tin liên quan

Đội tuyển nữ Việt Nam có ưu thế gì trước Úc, nghe HLV Mai Đức Chung tiết lộ

Đội tuyển nữ Việt Nam có ưu thế gì trước Úc, nghe HLV Mai Đức Chung tiết lộ

HLV Mai Đức Chung khẳng định đội tuyển nữ Việt Nam đã hoàn thành quá trình chuẩn bị cho trận gặp Úc tại bán kết AFF Cup 2025, diễn ra lúc 20 giờ ngày mai 16.8. Trận đấu có áp dụng VAR.

HLV Úc: 'Tôi không muốn nói đến cá nhân nào của đội tuyển nữ Việt Nam, vì...'

Xuất hiện vé không hợp lệ tại sân Lạch Tray, BTC khuyến cáo nóng trước trận Việt Nam đấu bán kết

Khám phá thêm chủ đề

V-League Công An TP.HCM CLB Hà Nội CLB Hải Phòng CLB Nam Định
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận