Lịch thi đấu V-League hôm nay: Những ứng viên vô địch xuất trận, cực nóng ở sân Thống Nhất

Đương kim vô địch V-League Nam Định khát chiến thắng

Lúc 18 giờ, nhà đương kim vô địch V-League Nam Định sẽ khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vương của mình bằng màn chạm trán CLB Hải Phòng trên sân Thiên Trường. Sau thất bại trước CLB Công an Hà Nội ở trận Siêu cúp quốc gia, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt chắc chắn muốn giành một chiến thắng để "đền bù" cho các cổ động viên nhà.

CLB Nam Định đương nhiên được đánh giá cao hơn với lực lượng vượt trội, sở hữu đội hình có giá trị cao nhất V-League mùa này. Việc các tân binh đang hòa nhập tốt, đặc biệt là tiền đạo cao 2,06 m Kyle Hudlin, người đã lập cú đúp trong trận Siêu cúp quốc gia khiến niềm tin dành cho CLB Nam Định lớn hơn. Tuy nhiên, họ không được chủ quan bởi CLB Hải Phòng không phải là đối thủ dễ chơi. Đội bóng đất cảng đã mất đi chân sút số 1 là Lucao, nhưng cũng đem về Joel Tagueu, tiền đạo từng chơi hay trong màu áo CLB Hà Nội và nâng tầm hàng thủ bằng trung vệ Luiz Antonio. Vì thế, CLB Hải Phòng vẫn rất nguy hiểm dưới bàn tay của HLV Chu Đình Nghiêm và sẵn sàng tạo ra bất ngờ.

Tiến Linh là một trong những nhân tố được chú ý nhất trước trận đấu giữa CLB Công an TP.HCM và đội Hà Nội ẢNH: CLB CÔNG AN TP.HCM

Đại chiến ở Thống Nhất

Trận đấu còn lại của ngày 16.8 diễn ra lúc 19 giờ 15 trên sân Thống Nhất với màn so tài giữa CLB Công an TP.HCM và đội Hà Nội. Đây là một trong những trận cầu tâm điểm của vòng đầu tiên với sự góp mặt của 2 ứng cử viên vô địch.

Nhiều năm qua, CLB Hà Nội luôn nằm trong nhóm cạnh tranh ngôi vương. Họ duy trì được một dàn nội binh chất lượng với hàng loạt tuyển thủ như Duy Mạnh, Thành Chung, Hùng Dũng, Văn Quyết, Hai Long, Xuân Mạnh... Mùa này, đội bóng thủ đô cũng không còn dùng các ngoại binh từ châu Âu vốn thiếu ổn định mà trở lại sử dụng ngoại binh Brazil, những người luôn thích nghi tốt tại V-League. Vì thế, màn trình diễn của CLB Hà Nội là rất đáng chờ đợi, nhất là khi HLV người Nhật Bản Makoto Teguramori giúp đội bóng áo tím dần hoàn thiện lối chơi.

Trong khi đó, CLB Công an TP.HCM cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Cựu danh thủ Lê Huỳnh Đức, tiền đạo chủ lực của đội Công an TP.HCM trước đây được mời làm HLV trưởng cũng rất được giới mộ điều kỳ vọng sẽ tạo nên dấu ấn nơi đội bóng mà ông từng gắn bó cả tuổi thanh xuân của mình trong vai trò cầu thủ. Ngoài ra, sự góp mặt của Tiến Linh cùng nhiều cầu thủ chất lượng khác cũng giúp CLB Công an TP.HCM trở thành đội bóng có giá trị cao thứ 4 V-League, được đánh giá đủ sức cạnh tranh ngôi vương.

Vì thế, cuộc đấu giữa CLB Công an TP.HCM và đội Hà Nội sẽ cực kỳ hấp dẫn. Cả 2 đều muốn giành trọn 3 điểm, qua đó khẳng định tham vọng của mình.



