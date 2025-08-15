Xuất hiện vé không hợp lệ tại sân Lạch Tray, BTC khuyến cáo nóng trước trận Việt Nam đấu bán kết

Vé không hợp lệ sẽ không được vào sân

BTC giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025 khuyến cáo khán giả cần đặc biệt lưu ý và cảnh giác trước tình trạng vé không hợp lệ. Hiện ở ngoài sân Lạch Tray đã bắt đầu xuất hiện tình trạng phe vé. Chợ đen đã hoạt động.

Hai trận bán kết giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á sẽ diễn ra ngày 16.8 với hai cặp đấu. Myanmar gặp Thái Lan lúc 16 giờ và Việt Nam gặp Úc lúc 20 giờ trên SVĐ Lạch Tray (Hải Phòng).



Khán giả cổ vũ nhiệt tình tại sân Lạch Tray Ảnh: Minh Tú

Các cô gái Việt Nam thi đấu bùng nổ

Vé không phải từ BTC phát hành đã bắt đầu xuất hiện tại các trận đấu diễn ra trên SVĐ Lạch Tray (Hải Phòng). Để đảm bảo quyền lợi cho khán giả mua vé vào sân theo dõi và cổ vũ cho các trận đấu, BTC đề nghị khán giả lưu ý: Vé các trận đấu trên SVĐ Lạch Tray chỉ được bán trực tuyến qua kênh chính thức: https://datve.cahnfc.com; hoặc qua ứng dụng VNPAY và các ứng dụng ngân hàng: Agribank Plus, BIDV SmartBanking, VietinBank, VietABank, HDBank, VietBank…





Khán giả cần hoàn tất thanh toán theo hướng dẫn và nhận vé điện tử để vào sân. BTC không tổ chức bán vé trực tiếp tại quầy.

Ngoại trừ vé mời do BTC phát hành, tất cả các loại vé bản giấy theo định dạng truyền thống đều không phải vé hợp lệ.

BTC sẽ từ chối mọi trường hợp sử dụng vé không hợp lệ, vé không phải từ BTC phát hành để vào sân, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật. Rất mong khán giả và người hâm mộ mua vé điện tử qua kênh chính thống của BTC để bảo đảm quyền lợi và cùng tạo nên bầu không khí cổ vũ an toàn, văn minh cho giải đấu.

