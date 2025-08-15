CLB Becamex TP.HCM: Mục tiêu tốp 3 cho khởi đầu mới

Đội trưởng Ngô Tùng Quốc nhận cờ và nhiệm vụ cho mùa giải mới ảnh: Linh Nhi

CLB Becamex TP.HCM: Bước ngoặt lịch sử

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi địa bàn Bình Dương sáp nhập vào TP.HCM. Đây là mùa giải đầu tiên đội bóng thi đấu dưới tên gọi Becamex TP.HCM, mang sứ mệnh gắn kết cộng đồng bóng đá TP.HCM mới - rộng lớn, đa dạng và đầy khát vọng, đi kèm với trách nhiệm cống hiến và lan tỏa niềm tự hào cho người hâm mộ.

CLB Becamex TP.HCM sẽ lần đầu tiên sau 10 năm bước vào mùa giải mới mà không có sự phục vụ của Tiến Linh, với băng đội trưởng được trao cho hậu vệ Ngô Tùng Quốc. Nhưng với cái tên mới, là thành viên trong đại gia đình TP.HCM, đội bóng vẫn đầy khát vọng hướng đến một mùa giải mới với mục tiêu cao.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Anh Đức, CLB Bình Dương đã chia tay một loạt cầu thủ quan trọng như Tiến Linh, Ngọc Hải, Hải Huy, Đức Chinh... và bổ sung Phan Thanh Hậu, Nguyễn Văn Anh, Lê Minh Bình, Adriano Schmidt... cùng các ngoại binh Hugo Alves, Oribaajo và Milos.

Chủ tịch CLB Becamex TP.HCM Hồ Hồng Thạch trong lễ xuất quân ngày 14.8 ảnh: Linh Nhi

Đặt mục tiêu cao

Chủ tịch CLB Becamex TP.HCM, ông Hồ Hồng Thạch khẳng định trong lễ xuất quân ngày 14.8: "Việc sáp nhập địa giới không chỉ là một dấu mốc lịch sử về hành chính, mà còn mở ra những cơ hội to lớn về kinh tế, văn hóa và thể thao.

Đối với chúng ta, những người làm bóng đá - đây là nguồn cảm hứng, là động lực để xây dựng một đội bóng mạnh mẽ, mang bản sắc của cả một vùng đất đang vươn lên, đồng hành cùng các trung tâm thể thao cả nước.

Mùa giải 2025 - 2026 sẽ là mùa giải của thử thách và khát vọng. Chúng ta bước vào cuộc đua không chỉ với mục tiêu cống hiến những trận đấu hấp dẫn cho khán giả, mà còn phải khẳng định vị thế của một đội bóng đại diện cho một TP.HCM mở rộng - mạnh mẽ, bản lĩnh, sáng tạo và khát khao chiến thắng.

HLV Nguyễn Anh Đức đang muốn làm mới CLB Becamex TP.HCM ảnh: Linh Nhi

Với tinh thần đó, thay mặt ban lãnh đạo CLB, tôi giao nhiệm vụ cho toàn thể ban huấn luyện và các cầu thủ: Phấn đấu đạt thành tích tốp 3 khi kết thúc mùa giải 2025 - 2026.

Đây không chỉ là một chỉ tiêu chuyên môn, mà còn là lời khẳng định bản lĩnh của chúng ta trước người hâm mộ, trước thành phố và trước chính mình. Tôi tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, kỷ luật, tinh thần chiến đấu không ngừng và sự cổ vũ của hàng triệu trái tim yêu bóng đá, chúng ta sẽ làm được".

Dự kiến CLB Becamex TP.HCM sẽ di chuyển lên tỉnh Gia Lai để đá trận mở màn V-League 2025 - 2026 trên sân Pleiku Arena của CLB HAGL. Trận đấu này có thể xem là khởi đầu mới của cả 2 CLB, khi đội chủ nhà HAGL đánh dấu mở ra chu kỳ mới khi chia tay hoàn toàn lứa khóa 1 học viện HAGL JMG.