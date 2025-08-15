Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Chờ dàn cầu thủ Việt kiều bùng nổ, V-League sẽ cực hay

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
15/08/2025 06:52 GMT+7

Bên cạnh cuộc đua vô địch lẫn trụ hạng được dự đoán rất hấp dẫn, V-League mùa giải 2025 - 2026 còn đáng chờ đợi khi có nhiều cầu thủ Việt kiều triển vọng, có khả năng khoác áo các đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Cầu thủ Việt kiều tĂNG CẢ LƯỢNG LẪN CHẤT

Ở mùa giải 2024 - 2025, có tổng cộng 15 cầu thủ Việt kiều được đăng ký thi đấu. Trong đó, những người được ra sân thường xuyên là Patrik Lê Giang, Nguyễn Filip, Adou Minh, Lê Viktor, Mạc Hồng Quân, Kevin Phạm Ba. Đến thời điểm này, đã có 19 cầu thủ Việt kiều được đăng ký thi đấu ở mùa 2025 - 2026. Ngoài ra, CLB Thể Công Viettel còn có "của để dành" là Lee Williams, tiền đạo Việt kiều trưởng thành ở Anh, năm nay mới 18 tuổi.

Chờ dàn cầu thủ Việt kiều bùng nổ, V-League sẽ cực hay- Ảnh 1.

Lê Viktor (14) trải qua khoảng thời gian khó khăn trước khi được HLV Kim Sang-sik gọi lên đội tuyển U.23

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Những gương mặt Việt kiều lần đầu xuất hiện ở V-League cũng được kỳ vọng tỏa sáng khi được đào tạo ở môi trường chuyên nghiệp. Đầu tiên phải kể đến 2 tân binh của CLB Ninh Bình. Nhà đương kim vô địch hạng nhất gây chú ý với 2 thương vụ chiêu mộ tiền vệ trung tâm Trần Thành Trung và hậu vệ trái Evan Abran, cùng sinh năm 2005.

Thành Trung hiện là cầu thủ dưới 23 tuổi có giá trị cao nhất Đông Nam Á khi được chuyên trang Transfermarkt định giá 400.000 euro (hơn 12 tỉ đồng). Anh cũng từng khoác áo đội tuyển U.18 và U.21 Bulgaria. Trong khi đó, cầu thủ mang 2 dòng máu Pháp - Việt Evan Abran trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Lyon (Pháp).

Tân binh của CLB Công an Hà Nội là Brandon Ly (sinh năm 2005) cũng nhận rất nhiều sự chú ý. Từng khoác áo U.18 Sheffield United và U.21 Burnley (đều ở Anh), cầu thủ này được kỳ vọng trở thành mắt xích quan trọng trong hệ thống của HLV Alexandre Polking khi có thể chơi hậu vệ phải lẫn tiền vệ phòng ngự.

Cái tên đáng chờ đợi còn lại là Vadim Nguyễn. Anh sinh năm 2005, từng được HLV Philippe Troussier triệu tập lên đội tuyển U.23 VN để chuẩn bị cho vòng chung kết U.23 châu Á 2024 nhưng không góp mặt do vướng lịch thi đấu cùng đội U.19 FK Rostov (Nga). Tiền vệ này sẽ khoác áo CLB Đà Nẵng ở mùa giải 2025 - 2026.

DIỆN MẠO KHÁC CHO BÓNG ĐÁ Việt Nam

Một điều đáng mừng là các CLB đều chiêu mộ cầu thủ Việt kiều còn rất trẻ; phần lớn dưới 23 tuổi, đủ điều kiện thi đấu tại SEA Games 33 và có thể cống hiến cho bóng đá VN rất nhiều năm nữa.

Sự trẻ trung này còn giúp họ có thể dễ hòa nhập với lối chơi và môi trường bóng đá VN, đồng thời còn nhiều thời gian để phát triển toàn diện hơn. Với nền tảng đào tạo từ các môi trường bóng đá phát triển, các cầu thủ Việt kiều không chỉ có kỹ thuật, tư duy chơi bóng tốt mà còn có khả năng thích ứng với nhiều sơ đồ chiến thuật khác nhau. Điều này hứa hẹn sẽ giúp chất lượng giải đấu nâng lên, tạo sự cạnh tranh lành mạnh, tích cực với các cầu thủ nội.

Chờ dàn cầu thủ Việt kiều bùng nổ, V-League sẽ cực hay- Ảnh 2.

Trần Thành Trung - cầu thủ Việt kiều của CLB Ninh Bình

ẢNH: CLB Ninh Bình

Tuy nhiên, không thể bỏ qua những thách thức mà họ phải đối mặt. Sự khác biệt về văn hóa, thời tiết, ngôn ngữ và phong cách sinh hoạt có thể khiến một số cầu thủ cần thời gian thích nghi. Điều kiện sân bãi ở một số địa phương cũng là thử thách không nhỏ, nhất là với những người quen thi đấu trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp ở nước ngoài. Bên cạnh đó, việc cạnh tranh suất đá chính với các trụ cột hiện tại đòi hỏi họ phải nỗ lực tối đa ngay từ những vòng đấu đầu tiên, bởi không ít cầu thủ Việt kiều chơi bóng tại VN đã lâu nhưng vẫn chưa để lại dấu ấn, ví dụ như Ryan Hà hay Kyle Colonna. Lê Viktor cũng mất đến 2 mùa giải để có thể khẳng định mình, mới được HLV Kim Sang-sik gọi lên đội tuyển U.23 VN.

Nếu được sử dụng hợp lý, được trao cơ hội và môi trường phát triển đúng hướng, lứa Việt kiều này hoàn toàn có thể trở thành trụ cột của các đội tuyển quốc gia trong tương lai gần. V-League 2025 - 2026 vì thế không chỉ là một mùa giải cạnh tranh về danh hiệu, mà còn là cuộc thử lửa để kiểm chứng tiềm năng của "làn sóng" Việt kiều mới - những người có thể tạo ra một diện mạo khác cho bóng đá VN trong những năm tới.

