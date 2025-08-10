Thầy Kim tiếp tục công cuộc ‘săn đầu người’, cầu thủ Việt kiều hãy chớp lấy cơ hội

Những cầu thủ Việt kiều trẻ trung

Làn sóng cầu thủ Việt kiều trở về nước khoác áo các CLB thuộc V-League đang ngày một mạnh mẽ. Hầu hết những người vừa trở về đều được đào tạo bài bản ở châu Âu, có giá chuyển nhượng cao (so với mặt bằng bóng đá Việt Nam), có triển vọng phát triển tốt.

Cầu thủ Việt kiều Đỗ Nguyễn Thành Chung của CLB Ninh Bình Ảnh: CLB Ninh Bình

Một trong những gương mặt đáng chú ý nhất trong số này là tiền vệ Đỗ Nguyễn Thành Chung (20 tuổi, sinh ra ở Bulgaria, cao 1,75 m). Đây là cầu thủ trưởng thành từ đội trẻ của các CLB nổi tiếng tại xứ sở hoa hồng như CSKA Sofia và Slavia Sofia. Đỗ Nguyễn Thành Chung thi đấu chuyên nghiệp trong màu áo Slavia Sofia từ năm 2023 – 2025, trước khi về nước khoác áo CLB Ninh Bình mới đây.

Vị trí thi đấu sở trường của Đỗ Nguyễn Thành Chung là tiền vệ phòng ngự, anh được kỳ vọng sẽ hỗ trợ cho tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức, giúp Hoàng Đức thoải mái dâng cao tấn công trong màu áo CLB Ninh Bình.

Nhân vật đáng chú ý tiếp theo là Brandon Ly, cầu thủ Việt kiều CH Ireland, đang khoác áo CLB Công an Hà Nội (CAHN). Cầu thủ này năm nay 20 tuổi, cao 1,75 m, có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm và hậu vệ phải. Anh sẽ là sự bổ sung cần thiết cho khả năng thu hồi bóng từ tuyến giữa của đội đương kim vô địch Cúp quốc gia, đồng thời sẽ giúp cho cánh phải của CLB CAHN mạnh lên. Brandon Ly từng thi đấu cho CLB Burnley (Anh), nên anh có phong cách thi đấu mạnh mẽ, giàu tốc độ.

Sau khi chiêu mộ Brandon Ly, CLB CAHN có đến 4 cầu thủ Việt kiều rất chất lượng gồm thủ môn Nguyễn Filip (Việt kiều CH Séc), hậu vệ trái Cao Pendant Quang Vinh (Việt kiều Pháp), trung vệ Legley Adou Minh (Việt kiều Pháp) và Brandon Ly. Đoàn quân trong tay HLV Mano Polking sẽ là một trong những đội bóng đáng chú ý nhất tại V-League, có khả năng mạnh hẳn lên nhờ cầu thủ Việt kiều.

Sức bật mới

Trong khi đó, CLB Đà Nẵng chiêu mộ thành công cầu thủ Việt kiều Nga Vadim Nguyễn (20 tuổi, 1,75 m), người từng trưởng thành trong màu áo đội trẻ FK Rostov (Nga). Vadim Nguyễn có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm và tiền vệ cánh, tương tự như trường hợp của Lê Viktor (Việt kiều Nga) ở CLB Hà Tĩnh.

Brandon Ly là tân binh của CLB CAHN Ảnh: CLB CAHN

Thể Công Viettel cũng vừa công bố 4 tân binh, trong đó có 3 Việt kiều. Damian Vũ Thanh An là một cầu thủ Việt kiều Ba Lan, có bố là người Việt Nam, mẹ là người Ba Lan. Cầu thủ sinh năm 2003 này chơi ở hàng tiền vệ và có xu hướng chơi tấn công. Damian đã bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp ở Ba Lan từ năm 16 tuổi.



Tân binh cao 1,83 m khẳng định: “Tôi luôn muốn được thi đấu ở Việt Nam và ngay ngày đầu tiên tôi đến với đại bản doanh của Thể Công Viettel, tôi đã muốn gắn bó với CLB. Tôi rất cảm ơn CLB đã cho tôi cơ hội này".

Kyle Colonna, cầu thủ cao 1,88 m, mang trong mình ba dòng máu Việt Nam - Mỹ - Ý, được kỳ vọng sẽ là sự bổ sung chất lượng bên cạnh Bùi Tiến Dũng. “Tôi đặt hy vọng vào Kyle đặc biệt với những gì cậu ấy thể hiện trong quá trình chuẩn bị mùa giải. Tôi mong Kyle sẽ cùng với Bùi Tiến Dũng tạo nên bức tường vững chắc phía trước khung thành", HLV trưởng Velizar Popov nhận định.

Tân binh của Thể Công Viettel

Dương Thanh Tùng sinh năm 1999, sinh sống tại CH Czech và có bố mẹ đều là người Việt. Cầu thủ cao 1,85 m này trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Banik Most và đã từng thử sức tại V-League trong mùa giải trước. Mùa giải này Dương Thanh Tùng được đăng ký là một nội binh. Với vị trí sở trường là tiền vệ công và tiền đạo, Dương Thanh Tùng được kỳ vọng sẽ làm gia tăng sức mạnh tấn công của đội bóng áo lính.

Hầu hết những cầu thủ Việt kiều vừa nêu còn khá trẻ. Đỗ Nguyễn Thành Chung, Brando Ly, Vadim Nguyễn đủ tuổi tham dự SEA Games 33 vào tháng 12 năm nay. Trong trường hợp HLV Kim Sang-sik đánh giá các cầu thủ này đủ khả năng chuyên môn để cống hiến cho đội tuyển U.23 Việt Nam, ông Kim có thể triệu tập họ vào đội hình dự SEA Games 33.

Khi đó, U.23 Việt Nam vừa có thể làm mới đội hình, vừa không còn lo đến chuyện các đối thủ như Indonesia, Malaysia hay Thái Lan sử dụng cầu thủ nhập tịch, vì bản thân U.23 Việt Nam khi đó cũng sở hữu nhiều cầu thủ trưởng thành từ châu Âu, có thể hình khá, tư duy chơi bóng hiện đại (Đỗ Nguyễn Thành Chung, Brando Ly, Vadim Nguyễn, Lê Viktor).

Còn trước mắt, sự xuất hiện của những cầu thủ Việt kiều được đào tạo tại châu Âu sẽ góp phần giúp cho V-League 2025-2026 thu hút hơn, chất lượng đội hình của một số đội bóng tăng lên, từ đó giúp cho chất lượng của giải nhiều khả năng sẽ tăng mạnh.