Nguyễn Filip: ‘Tôi không cố ý xúc phạm bất cứ ai nhưng tôi bị sốc vì…’

Nguyễn Filip nêu quan điểm cực thẳng thắn

“Khi tôi ở CH Czech, mục tiêu của tất cả cầu thủ là được ra nước ngoài thi đấu, muốn chơi cho những giải đấu hàng đầu. Nhưng ở Việt Nam thì khác. Hầu hết cầu thủ đều muốn thi đấu trong nước. Như những gì tôi quan sát, chỉ khoảng 5 cầu thủ mong muốn ra nước ngoài chơi bóng. Với tôi, đó là một cú sốc nho nhỏ”, thủ môn Nguyễn Filip của CLB Công an Hà Nội và đội tuyển Việt Nam vừa tham gia chương trình đối thoại At The Top (podcast) của kênh YouTube 28Unique.

Nguyễn Filip chia sẻ rất thẳng thắn khi trở thành khách mời trong 1 tập podcast ẢNH: THEANH28

Nguyễn Filip thẳng thắn nói: "Nhưng ngẫm lại, tôi cũng hiểu. Các cầu thủ có mọi thứ ở đây. Họ không phải học một thứ ngôn ngữ khác nếu chỉ chơi bóng tại Việt Nam, đúng không? Thêm nữa, các cầu thủ muốn ở lại đây vì họ là những ngôi sao lớn, với thu nhập rất ổn định. Khi những điều này, một số người sẽ không thích. Tôi đoán trước điều đó. Tôi thấy bình thường và khẳng định mình không cố ý xúc phạm bất cứ ai. Những gì tôi nói đến từ suy nghĩ bản thân, với mong muốn giúp bóng đá Việt Nam phát triển”.

Anh chia sẻ quan điểm của bản thân: “Tôi thấy nhiều người Việt Nam, không chỉ là cầu thủ, không thích bị chỉ trích. Họ không thích bạn chỉ ra lỗi sai của họ. Từng có lần, tôi hét lên với đồng đội trong lúc thi đấu. Ở châu Âu, chuyện đó là hoàn toàn bình thường. Nhưng ở trường hợp kể trên, một số bạn tỏ ra khó chịu và chúng tôi nảy ra tranh cãi. Khi ấy, tôi đáp lại rằng: “Được thôi. Nếu bạn không muốn mình tốt hơn thì đó không phải là việc của tôi nữa. Nhưng hãy làm tròn nhiệm vụ trong trận đấu là được”. Hoặc đôi lúc tôi thấy họ giả vờ như không nghe hoặc không hiểu những gì tôi nói. Tất nhiên, chẳng ai thích bị chỉ trích cả”, Nguyễn Filip suy ngẫm.

Anh không ngại nói về những góc khuất không nhiều người biết đến ẢNH: THEANH28

Nguyễn Filip nêu tên 3 đồng đội kỷ luật và cầu tiến

“Nhưng nếu bạn muốn mình trở thành người giỏi nhất, muốn tiến bộ và vươn lên thì tôi nghĩ bạn cần lắng nghe. Tôi cũng không thích bị chê. Nhưng sau mỗi trận đấu, tôi luôn cố gắng tìm ra những sai lầm để cải thiện. Chắc chắn trong thi đấu, những lỗi phát sinh có thể xảy ra. Giả sử nếu chúng tôi thắng 1-0, các bạn sẽ hay nghe thấy những câu kiểu: Cậu chơi tốt lắm, kết quả ổn rồi. Nhưng khi tự thấy mình mắc lỗi, tôi sẽ nói: Không, tôi chưa hài lòng với những gì mình thể hiện”, thủ môn của đội tuyển Việt Nam cho hay.

Nguyễn Filip khẳng định việc cầu thủ Việt Nam thiếu tham vọng. Anh cho rằng đây là câu chuyện của môi trường xung quanh. “Khi người ta đối xử với bạn như một ngôi sao lớn, dù chỉ nổi tiếng ở Việt Nam thôi, bạn cũng sẽ nghĩ mình là một tên tuổi sáng giá rồi. Nhưng khi ra khỏi Việt Nam, ở nước ngoài, tôi tin không ai biết bạn là ai cả”.

Cũng trong cuộc đối thoại, Nguyễn Filip chỉ ra 3 đồng đội luôn cầu thị trong ý thức sinh hoạt, tập luyện và thi đấu. Đó là Tuấn Hải, Phạm Minh Phúc và thủ môn Đỗ Sỹ Huy. “Với tôi, có một cầu thủ chuyên nghiệp nhất Việt Nam. Đó là Tuấn Hải. Tôi quan sát anh ấy từ CLB đến ĐTQG. Anh ấy chịu khó học tiếng Anh vì muốn ra nước ngoài. Tôi thật sự ngưỡng mộ về sự cầu thị ấy”, Nguyễn Filip kết lại.