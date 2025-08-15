Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội tuyển nữ Việt Nam lấy nhu chế cương, có bí quyết đánh bại Úc

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
15/08/2025 11:48 GMT+7

Đội Úc đã hủy diệt Đông Timor 9-0 để xếp nhì bảng B và tiễn nhà ĐKVĐ Philippines về nước sớm, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam biết rõ phải làm gì để đánh bại đối thủ này.

Đội tuyển nữ Việt Nam lấy nhu chế cương, đánh bại Úc để đòi lại ngôi hậu - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam tự tin hướng đến mục tiêu lọt vào chung kết

ảnh: Minh Tú

Đội tuyển nữ Việt Nam tự tin gặp Úc

Đội tuyển nữ Việt Nam đã vào bán kết giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 (AFF Cup 2025) trong tư cách đội xếp nhất bảng A với 3 trận toàn thắng. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ gặp Úc, đội nhì bảng B đã đánh bại nhà đương kim vô địch Philippines và loại đối thủ này.

Sau trận ra quân bất ngờ thua Myanmar 1-2, đội tuyển Úc (thực chất là U.23 Úc) đã có 2 chiến thắng trước Philippines (1-0), Đông Timor (9-0), dần cho thấy sức mạnh của mình.

Có vẻ như sau khi đã thích ứng với điều kiện thời tiết ở TP.Hải Phòng, các cô gái đến từ xứ sở chuột túi đã bắt nhịp và chơi tốt dần lên. Dù Đông Timor yếu, nhưng cơn mưa bàn thắng sẽ giúp các cầu thủ nữ Úc càng thêm tự tin bước vào bán kết.

Chiến thuật tiếp cận khôn ngoan

Đội tuyển nữ Việt Nam lấy nhu chế cương, đánh bại Úc để đòi lại ngôi hậu - Ảnh 2.

Trần Thị Duyên đang chơi rất tốt nơi biên trái

ảnh: Minh Tú

Tuy nhiên, cựu tuyển thủ - Quả bóng vàng nữ Việt Nam 2008 Đỗ Thị Ngọc Châm lại cho rằng đội tuyển nữ Việt Nam tôn trọng, nhưng không việc gì phải quá e sợ đối thủ trẻ này.

Cô nhận định: "Đội tuyển Úc có thể hình tốt với lối chơi giàu sức mạnh. Tình trạng thể lực và cảm giác bóng của họ cũng đang tốt dần lên khi đã thích ứng với điều kiện thời tiết tại TP.Hải Phòng. Họ sẽ là đối thủ đáng gờm.

Đây là đội bóng mạnh theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, đang có đà phong độ và tự tin theo biểu đồ đi lên. Tuy nhiên, những cầu thủ U.23 Úc vẫn có khoảng cách với đội tuyển nữ Úc vốn nằm trong tốp đầu thế giới. Dễ thấy họ cao to nhưng xoay trở chậm.

Tôi cho rằng nếu có cách tiếp cận khôn ngoan, nhu cương đúng lúc, tận dụng kinh nghiệm và sự linh hoạt, tốc độ, khéo léo để khắc chế điểm mạnh thể hình, thể lực của đối thủ, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có thể giành chiến thắng".

Khám phá thêm chủ đề

Đội tuyển nữ việt nam úc Ngọc Châm Đỗ Thị Ngọc Châm AFF Cup 2025
