Giải bóng đá 7 người quốc tế TP.HCM: 'Nóng' với Thái Lan, Malaysia tranh tài

Đại diện 3 đội bóng và BTC ra mắt giải bóng đá 7 người quốc tế Bia Saigon Dragon Cup 2025 ảnh: Linh Nhi

Giải bóng đá 7 người quốc tế lần đầu tổ chức tại TP.HCM

Trưa ngày 14.8 tại TP.HCM, tiếp nối thành công của giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia Bia Saigon Dragon Cup 2025 (VPL-S6) và trận đấu giao hữu VPL Dream Team - Vietnam All Stars, giải bóng đá 7 người quốc tế Bia Saigon Dragon Cup 2025 sẽ lần thứ 3 được tổ chức tại Việt Nam và đặc biệt lần đầu tiên diễn ra tại TP.HCM.

Trước đó VPL-S6 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử các giải đấu bóng đá 7 người tại Việt Nam đã được nâng tầm về mặt hình ảnh, quy mô, uy tín và sức ảnh hưởng.

Hơn 3 tháng tranh tài sôi nổi với vòng loại 8 khu vực trải dài toàn quốc, gồm khu vực miền Bắc (Hà Nội); miền Nam (TP.HCM); Tây Nguyên (tỉnh Gia Lai); miền Tây (TP.Cần Thơ); Đông Bắc bộ (TP.Hải Phòng); Bắc Trung bộ (tỉnh Thanh Hóa); Trung Trung bộ (Đà Nẵng) và Nam Trung bộ (Khánh Hòa) cùng với vòng chung kết tại Hà Nội, VPL-S6 đúng nghĩa là những ngày hội bóng đá, tạo ra những giá trị và truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa.

Đội tuyển Thái Lan tham dự giải ảnh: Linh Nhi

Với 60 đội bóng 7 người trên toàn quốc tham dự, 248 trận đấu diễn ra vào các buổi chiều cuối tuần, hơn 200 triệu lượt xem, tiếp cận và tương tác trên các nền tảng truyền thông… cùng hình ảnh khán đài đông kín, bầu không khí rực lửa và sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, VPL-S6 đã chứng minh cho sự phát triển, sức sống và việc xã hội hóa, chuyên nghiệp hóa của loại hình bóng đá 7 người vốn đã, đang định hình một vị trí trong đời sống bóng đá Việt Nam.

Năm 2025 cũng đánh dấu lần đầu tiên một trận showmatch đặc biệt được tổ chức, khi các gương mặt xuất sắc nhất của sân chơi 7 người được tuyển chọn thông qua VPL-S6 có cơ hội thi đấu, giao lưu cùng các ngôi sao bóng đá chuyên nghiệp, tuyển thủ và cựu tuyển thủ Việt Nam để truyền cảm hứng, khơi dậy và tiếp lửa đam mê, thúc đẩy lối sống năng động trong cộng đồng.

Với mục tiêu tiếp tục duy trì, phát triển và giới thiệu loại hình bóng đá đặc sắc của Việt Nam, giải bóng đá 7 người quốc tế Bia Saigon Dragon Cup 2025 sẽ diễn ra từ ngày 15.8 - 17.8 tại TP.HCM với sự tham dự của chủ nhà Việt Nam và 2 khách mời đến từ Thái Lan, Malaysia.

Hứa hẹn vô cùng hấp dẫn

Phó chủ tịch VFF phụ trách truyền thông và đối ngoại, ông Nguyễn Xuân Vũ chia sẻ tại lễ ra mắt ảnh: Linh Nhi

Các trận đấu và các sự kiện, chương trình đồng hành cùng giải sẽ được chiếu trực tiếp, truyền tải đầy đủ trên hệ sinh thái của truyền hình MyTV và Meta Multimedia - đơn vị sở hữu bản quyền hình ảnh giải đấu cũng như các đối tác truyền thông của VietFootball.

Được biết, đội Malaysia đem đến đội hình có 6 cầu thủ chuyên nghiệp và đã có 1 trận giao hữu trên sân 7 người tại TP.HCM. Riêng đội Thái Lan đã tập trung từ tháng 7, quy tụ nhiều ngôi sao futsal tập luyện kỹ lưỡng cho giải đấu ở Việt Nam.

Đại diện đội Thái Lan, ông Weera Donprime cho biết: "Chúng tôi nhận thấy công ty VietFootball đã đưa bóng đá 7 người phát triển rất vượt bậc ở Việt Nam, ở một tầm khác so với các nước trong khu vực. Tham dự giải sẽ là cơ hội để chúng tôi học hỏi, từ đó xây dựng mô hình tương tự ở đất nước chúng tôi.

Đội tuyển 7 người Việt Nam rất mạnh, được tổ chức chính quy như một đội chuyên nghiệp thực sự. Thái Lan đã có 2 lần cọ xát trước đó, cảm nhận rõ các bạn có thể thi đấu với tốc độ rất nhanh, kết hợp sự khéo léo. Đây sẽ là chội rất tốt để chúng tôi học hỏi.

HLV Bùi Văn Thắng của đội 7 người Việt Nam chia sẻ ở phần giao lưu ảnh: linh nhi

Chúng tôi muốn gửi lời cảm kích và lòng biết ơn công ty VietFootball đã mời tham dự giải đấu lần này. Hy vọng rằng trong tương lai Thái Lan sẽ có giải đấu với thể thức tương tự và chúng tôi sẽ mời các đội bóng từ Việt Nam sẽ tham gia".

HLV Bùi Văn Thắng của đội tuyển 7 người Việt Nam chia sẻ: "Sau trận showmatch với đội tuyển các tuyển thủ và ngôi sao V-League, đội 7 người Việt Nam học hỏi rất nhiều về chuyên môn. BHL đã đúc kết ra nhiều kinh nghiệm cho giải đấu quốc tế này có sự tham gia của 2 đội tuyển Thái Lan và Malaysia.

Chúng tôi đánh giá rất cao đội Thái Lan, họ tập trung tập luyện rất nghiêm túc từ rất sớm vào tháng 7 và sở hữu nhiều cầu thủ giỏi. Malaysia cũng rất mạnh, có 6 cầu thủ chuyên nghiệp. Giải đấu này hứa hẹn có chất lượng rất cao, hy vọng sẽ đem đến những trận đấu hay, hấp dẫn phục vụ khán giả".