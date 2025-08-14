Xác định đối thủ của đội tuyển Thái Lan tại King's Cup, Madam Pang muốn vô địch

Đội tuyển Thái Lan có thể gặp Iraq ở chung kết King's Cup

Theo lịch đấu King's Cup 2025 được FAT công bố, đội tuyển Thái Lan gặp đội Fiji lúc 20 giờ ngày 4.9, trước đó là trận đội Iraq (hạng 58 thế giới) gặp đội Hồng Kông (hạng 147 thế giới) lúc 16 giờ cùng ngày. 2 đội thắng vào chung kết thi đấu lúc 20 giờ ngày 7.9, còn 2 đội thua tranh hạng 3 lúc 16 giờ cùng ngày.

Madam Pang mặc áo phông 'Người Thái yêu bóng đá Thái' kêu gọi CĐV mua ủng hộ bóng đá Thái Lan Ảnh: Chụp màn hình FAT

Các trận đấu tại King's Cup năm nay đều được tổ chức trên sân Kanchanaburi của tỉnh này (có sức chứa chỉ khoảng 13.000 khán giả), với đội vô địch nhận số tiền thưởng 2 triệu baht (khoảng 1,6 tỉ đồng), còn đội á quân nhận 1 triệu baht (khoảng 813 triệu đồng).

Thể thức thi đấu cũng được FAT thông qua, gồm nếu sau 90 chính thức không phân định thắng thua, 2 đội sẽ tiến hành sút luân lưu để xác định đội giành chiến thắng, không thi đấu hiệp phụ. Mỗi trận các đội sẽ được cho thay thế tối đa 5 cầu thủ, công nghệ VAR sẽ được áp dụng trong tất cả các trận đấu.

Madam Pang (nữ tỉ phú Nualphan Lamsam), Chủ tịch FAT, rất mong muốn đội nhà Thái Lan giành ngôi vô địch King's Cup để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ sau khi nhận cú sốc rất lớn vì để thua đội Turkmenistan với tỷ số 1-3 ngày 10.6, khiến đứng trước khả năng đánh mất chiếc vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

HLV Masatada Ishii của đội tuyển Thái Lan cũng đứng trước áp lực rất lớn, đó là phải tìm lại các kết quả khả quan ngay tại giải King's Cup, nếu không, có nhiều khả năng nhà cầm quân người Nhật Bản này và cả người đồng hương ở đội tuyển nữ, ông Futoshi Ikeda, đều đối mặt khả năng bị FAT sa thải.

Đội tuyển Thái Lan đánh mất chức vô địch AFF Cup vào tay đội tuyển Việt Nam Ảnh: Ngọc Linh

Trong khi đó, báo chí Thái Lan cho biết, FAT đưa giải King's Cup đến tỉnh Kanchanaburi, sẽ giúp thu hút tối đa 13.000 CĐV cho mỗi trận đấu tại giải này. Hiện vé đang được bán với giá 200 baht (khoảng 162.000 đồng) và 300 baht (243.000 đồng).

Qua đó, cũng sẽ giúp cơ quan bóng đá Thái Lan thu lại không ít doanh thu để giải quyết tình trạng khó khăn tài chính hiện nay. Bên cạnh đó là mở rộng chiến dịch bán các chiếc áo phông của chương trình "Người Thái yêu bóng đá Thái" do Madam Pang phát động hiện nay.

Theo Siamsport, đội tuyển Thái Lan sẽ đối mặt thử thách lớn tại giải King's Cup sắp tới, đó là khả năng lớn sẽ gặp đội Iraq ở trận chung kết.

Đội tuyển Iraq đang trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á, việc họ đồng ý dự King's Cup và có thể đối đầu với đội tuyển Thái Lan, là nhằm mục đích làm quen với một đối thủ ở khu vực Đông Nam Á, trước khi có trận quyết đấu với đội tuyển Indonesia vào ngày 11.10. Sau đó, là trận gặp đội Ả Rập Xê Út ngày 14.10.

Do đó, thầy trò HLV Masatada Ishii sẽ chịu không ít áp lực về đòi hỏi vô địch King's Cup từ Madam Pang.