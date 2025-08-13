* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN

Bước vào lượt trận cuối bảng B giải AFF Cup nữ 2025, tuyển nữ Úc đang đứng trước cơ hội lớn để giành vé vào bán kết, nhưng điều kiện tiên quyết là phải đánh bại Timor Leste. Sau hai lượt trận, Úc tạm xếp nhì bảng B với 3 (hiệu số 0), trong khi Myanmar dẫn đầu với 6 điểm (hiệu số +4). Philippines hạng ba với 3 điểm và hiệu số +6 (xếp sau Úc vì thua đối đầu trực tiếp).

Úc buộc phải thắng Timor Leste và chờ đợi kết quả của trận đấu giữa Myanmar và Philippines diễn ra cùng giờ ẢNH: AFF

Úc sẽ giành vé đi tiếp nếu thắng Timor Leste, đồng thời Philippines không thể thắng được Myanmar. Trong trường hợp cả Úc và Philippines cùng thắng, cục diện sẽ rất khó lường: bởi 3 đội Úc, Myanmar và Philippines lúc này đều có 6 điểm. Khi đó, thành tích đối đầu trực tiếp giữa 3 đội sẽ được xét đến.

Với lợi thế vượt trội về thể hình, thể lực và đẳng cấp, đội bóng xứ sở chuột túi được đánh giá cao hơn hẳn Timor Leste, đội đang xếp cuối bảng B và đã sớm bị loại. Về lối chơi, Úc nhiều khả năng tiếp tục áp dụng lối chơi pressing tầm cao, tận dụng tốc độ và khả năng dứt điểm đa dạng của các tiền đạo. Đội bóng xứ sở chuột túi chỉ cần thắng là có có hội đi tiếp, không quan trọng số bàn thắng.