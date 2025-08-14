Son Heung-min sắp phá kỷ lục đầu tiên của Messi, đội tuyển Argentina chọn đá ở Mỹ

Son Heung-min từng bước áp sát các kỷ lục của Messi

Theo nhà báo Favian Renkel (Mỹ), Son Heung-min đang tạo cơn sốt cực lớn về doanh thu bán áo của Los Angeles FC. Sắp tới, ngôi sao người Hàn Quốc này tiếp tục tạo một bước đột phá nữa về thu hút số lượng người xem ngay trên sân khách, tương tự như hiệu ứng Messi của Inter Miami.

Sức hút của Son Heung-min tăng từng ngày tại Mỹ, cạnh tranh nhiều kỷ lục của Messi Ảnh: Reuters

Los Angeles FC sắp có trận sân khách gặp New England Revolution trên sân Gillette có sức chứa gần 65.000 người vào lúc 6 giờ 30 ngày 17.8. Đây là trận Son Heung-min có nhiều khả năng sẽ được thi đấu chính từ đầu, sau khi anh vừa ra mắt khoảng hơn 30 phút và giúp đội nhà có trận hòa trước Chicago Fire FC với tỷ số 2-2 ngày 10.8.

"Với doanh số bán vé của New England Revolution đang tăng vọt hiện nay, có nhiều khả năng trận đầu tiên và đầy đủ của Son Heung-min dù ở sân khách, có thể phá các kỷ lục người xem của Messi trước đây khi cùng CLB Inter Miami đến sân Gillette thi đấu.

Cụ thể, New England Revolution từng lập kỷ lục với 65.612 người xem trận gặp Inter Miami vào tháng 4.2024 với sự góp mặt của Messi. Tiếp đó, một trận đấu khác trước Inter Miami vào tháng 7.2025 và Messi cũng hiện diện thu hút đến 43.293 người xem.

Lượng khán giả trung bình trên sân nhà của New England Revolution ở mùa giải 2025 vào khoảng 23.000 người/trận. Chỉ khi có Messi và Inter Miami đến thi đấu, lượng người xem mới tăng vọt. Nay điều này lại đến với sự xuất hiện của Son Heung-min.

Rõ ràng, New England Revolution như bắt được vàng, khi số lượng người xem mua vé hiện nay đang tăng chóng mặt, các khu vực dưới sân đã hết chỗ (thường dùng cho các trận đấu bóng đá) và bảo đảm số lượng ít trên 23.000 người xem trận đấu. Trong khi các khu vực khán đài mở rộng với chỗ ngồi từ 200 người đã được bán cho hàng nghìn người hâm mộ. Các khu vực 300 người vẫn đóng cửa, nhưng nếu nhu cầu tăng mạnh, họ sẽ mở để bán vé cho CĐV.

Có rất nhiều khả năng, trận đấu có sự góp mặt của Son Heung-min sắp tới đây sẽ giúp New England Revolution thu hút lượng người xem bằng, hoặc hơn so với lần gần nhất Messi và Inter Miami đến đây trong năm 2025", Favian Renkel cho biết.

Messi sẽ sớm trở lại thi đấu cho Inter Miami, lần này có sự xuất hiện của Son Heung-min cạnh tranh Ảnh: Reuters

Báo chí Mỹ cho biết, sau hiệu ứng của Messi đến nay vẫn còn nóng bỏng, sự xuất hiện của Son Heung-min nhanh chóng để lại dấu ấn, vì cầu thủ này vẫn ở đỉnh cao phong độ, qua những gì vừa giúp Los Angeles FC thay đổi ngay lập tức phong độ thi đấu. Nhờ đó, đã tạo sức hút rất lớn lên người xem. Các đội ở MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ) sắp tới đây sẽ hưởng lợi rất lớn, vì không chỉ có Messi, mà nay còn có Son Heung-min sẽ lôi kéo khán giả đến sân rất đông xem họ thi đấu.

Cùng thời điểm Son Heung-min sẽ có trận đầu tiên đầy đủ với Los Angeles FC, Messi đã trở lại tập luyện cùng Inter Miami và dự kiến thi đấu ở trận gặp LA Galaxy (cũng lúc 6 giờ 30 ngày 17.8) trên sân nhà. Messi đã nghỉ thi đấu 2 trận gần đây vì chấn thương, gần nhất sự vắng mặt của anh đã khiến Inter Miami thua đậm kình địch Orlando City SC tỷ số 1-4.

HLV Mascherano đang tính toán để Messi trở lại thi đấu một phần trong trận gặp LA Galaxy để giúp đội nhà tìm lại chiến thắng và cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng MLS. Trong khi, cũng dưỡng sức cho danh thủ này góp mặt ở trận quan trọng tại tứ kết giải Leagues Cup gặp đối thủ Tigres UANL trên sân nhà diễn ra lúc 7 giờ ngày 21.8.

Đội tuyển Argentina chính thức chọn đá ở Mỹ, Messi bớt căng thẳng

Theo nhà báo Gaston Edul của kênh TyC Sports, Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) đã chính thức dàn xếp vụ hủy chuyến du đấu ở Trung Quốc vào tháng 10, để chọn thi đấu tại nước Mỹ ở các thành phố Chicago và New Jersey.

Lịch đấu trong tháng 10 của đội tuyển Argentina sẽ có 2 trận giao hữu quốc tế vào ngày 8.10 và 14.10, trong đó hiện chỉ xác định 1 đối thủ là đội tuyển Mexico. Đối thủ còn lại đang chờ xác định.

"Sự thay đổi này giúp Messi và đồng đội bớt căng thẳng về lịch thi đấu của đội tuyển. Tổng cộng, Albiceleste sẽ có đến 6 trận đấu từ đây đến hết năm, bao gồm 2 trận đấu trong tháng 9 kết thúc vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ. 2 trận đấu trong tháng 10 tại Mỹ và tháng 11 là 2 trận du đấu tại tại Angola và Qatar gặp các đội tuyển nước này", Gaston Edul cho biết.

Cũng theo Gaston Edul, AFA đã nhận thông báo về lễ bốc thăm chia bảng tại vòng chung kết World Cup 2026 sẽ diễn ra vào ngày 5.12.