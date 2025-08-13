Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đàn em Messi bất ngờ chia tay, Inter Miami biến động lớn: Son Heung-min lập kỷ lục

Giang Lao
Giang Lao
13/08/2025 09:35 GMT+7

Cầu thủ tài năng Federico Redondo, đàn em của Messi và là con trai cựu danh thủ Fernando Redondo, đã bất ngờ nói lời chia tay Inter Miami để gia nhập giải La Liga (Tây Ban Nha). Trong khi, hiệu ứng Son Heung-min đang gây bão ở MLS.

Đến Inter Miami vì Messi, chia tay Inter Miami cũng vì Messi

Tháng 2.2024, Federico Redondo, hiện 22 tuổi, một tiền vệ phòng ngự đang lên của bóng đá Argentina, đã chọn gia nhập Inter Miami vì cơ hội được thi đấu cạnh thần tượng Messi. Sau gần 2 mùa giải, anh đã quyết định tìm kiếm thử thách lớn hơn, khi chọn gia nhập CLB Elche vừa trở lại giải La Liga theo hợp đồng cho mượn kèm điều khoản mua đứt vào mùa hè 2026.

Đàn em Messi bất ngờ chia tay, Inter Miami biến động lớn: Son Heung-min lập kỷ lục- Ảnh 1.

Federico Redondo chia tay Inter Miami để tìm thử thách mới, sau khi đội bóng vừa chiêu mộ Rodrigo De Paul, bạn thân của Messi

Ảnh: Reuters

Theo báo chí Mỹ, CLB Inter Miami đã bán 50% quyền sở hữu Federico Redondo cho Elche với giá 2,5 triệu USD. Cầu thủ này đã vượt qua cuộc kiểm tra y tế, chỉ còn chờ công bố chính thức. Gia nhập Elche, cũng được xem là cuộc trở về nhà của Federico Redondo, khi anh được sinh ra ở Madrid, Tây Ban Nha, trong thời gian ông bố nổi tiếng Fernando Redondo thi đấu cho CLB Real Madrid.

Chia tay Federico Redondo, Inter Miami sẽ dựa nhiều hơn vào tiền vệ Rodrigo De Paul và khả năng lớn tiền vệ kỳ cựu Sergio Busquets cũng sẽ ký hợp đồng gia hạn. Bên cạnh đó, tiền vệ Yannick Bright (23 tuổi) trở lại sau chấn thương đã thi đấu càng lúc càng hiệu quả.

Bên cạnh cuộc chia tay bất ngờ với Federico Redondo, CLB Inter Miami cũng để thủ môn Drake Callender chuyển đến Charlotte FC, sau khi đã có 2 thủ môn Oscar Ustari (38 tuổi) và Rocco Rios Novo (22 tuổi) chiếm giữ 2 vị trí chính thức trong khung thành. Bên cạnh là thủ môn số 3 William Yarbrough.

Ưu tiên của Inter Miami là củng cố hàng phòng ngự, khi họ đang đàm phán chiêu mộ trung vệ Gonzalo Piovi, người Argentina, từ CLB Cruz Azul với mức phí từ 6 đến 7 triệu USD. Thương vụ này hiện đang được đẩy nhanh, khi Inter Miami cần sự bổ sung ngay trước khi thi đấu trận tứ kết giải Leagues Cup gặp đối thủ Tigres UANL trên sân nhà diễn ra lúc 7 giờ ngày 21.8.

Messi hiện cũng đã trở lại tập luyện bình thường cùng các cầu thủ Inter Miami sau chấn thương, nhưng khả năng có thi đấu hay không trong trận sắp tới đây gặp LA Galaxy trên sân nhà lúc 6 giờ 30 ngày 17.8 đang bỏ ngỏ. Nhưng chắc chắn, danh thủ người Argentina này sẽ góp mặt ở trận tứ kết Leagues Cup với Tigres UANL.

Son Heung-min lập kỷ lục bán áo đấu Los Angeles FC

Mới thi đấu trận đầu tiên và chỉ hơn 30 phút, những chiếc áo đấu của Son Heung-min với đội Los Angeles FC gồm 2 màu đen và trắng, đã được giới CĐV đặt mua đến mức "cháy hàng".

Đàn em Messi bất ngờ chia tay, Inter Miami biến động lớn: Son Heung-min lập kỷ lục- Ảnh 2.

Son Heung-min sớm tạo sức hút lớn tại Mỹ

Ảnh: Reuters

Theo nhà báo Favian Renkel (Mỹ), những chiếc áo màu đen có tên Son Heung-min và số 7 trên trang web của Los Angeles FC đã được đặt mua hết sạch chỉ trong thời gian cực ngắn, dù đó là mẫu áo dự trữ còn lại từ mùa 2024 (được in tên và số áo mới của ngôi sao người Hàn Quốc). Hiện hãng sản xuất trang phục adidas phải tăng số lượng áo đấu của Son Heung-min để bán cho CĐV, nhưng phải trì hoãn ngày trả hàng đến 12.9.

"Nhu cầu về áo của Son Heung-min đã tăng chóng mặt, đây điều chưa từng có với Los Angeles FC trong nhiều năm trở lại đây, dù họ cũng chiêu mộ những tên tuổi hàng đầu như 2 nhà vô địch World Cup là Olivier Giroud, Hugo Lloris, cùng các ngôi sao hàng đầu như Gareth Bale, Giorgio Chiellini, Carlos Vela, nhưng không một ai có thể so sánh được với sức hút cực kỳ lớn của Son Heung-min", Favian Renkel cho biết.

