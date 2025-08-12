Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Thống kê gây sốc của bóng đá Indonesia, 37 cầu thủ thi đấu ở nước ngoài

Giang Lao
Giang Lao
12/08/2025 09:21 GMT+7

Bóng đá Indonesia đã lập kỷ lục lịch sử khi lần đầu tiên ghi nhận có đến 37 cầu thủ thi đấu ở nước ngoài, bao gồm đa số cầu thủ nhập tịch và một số cầu thủ bản địa ở các CLB khu vực Đông Nam Á.

Xuất khẩu nhiều, nghịch lý cho bóng đá Indonesia vẫn tràn ngập ngoại binh

Theo CNN Indonesia, trong số 37 cầu thủ Indonesia đang thi đấu ở nước ngoài tại mùa giải 2025 - 2026, có đến 22 cầu thủ đang thi đấu ở các CLB tại châu Âu. Trong đó, ở các hạng đấu giải VĐQG Hà Lan chiếm nhiều nhất lên tới 10 người.

37 Cầu thủ bóng đá Indonesia thi đấu ở nước ngòai: Kỷ lục lịch sử thú vị - Ảnh 1.

Nhờ chính sách nhập tịch ồ ạt, bóng đá Indonesia hiện có đông đảo cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài

Ảnh: Reuters

Đây cũng là phần lớn các cầu thủ nhập tịch của bóng đá nước này, trừ duy nhất cầu thủ bản địa nổi tiếng nhất hiện nay là tiền đạo Marselino Ferdinan (20 tuổi) đang khoác áo CLB Oxford United ở giải hạng Nhất nước Anh. Ở CLB này còn có 1 cầu thủ nhập tịch của Indonesia góp mặt thi đấu là tiền đạo gốc Hà Lan, Ole Romeny.

Đặc biệt, có 2 cầu thủ đang thi đấu ở Mỹ và Brazil, lần lượt là thủ môn số 1 Maarten Paes của CLB FC Dallas tại giải MLS và cầu thủ mới 18 tuổi Welber Jardim đang khoác áo đội trẻ Sao Paulo. 

Tại khu vực Đông Nam Á, nổi bật nhất là tại giải Thai League 1 (Thái Lan), hiện có không dưới 3 cầu thủ Indonesia góp mặt thi đấu gồm hậu vệ Asnawi Mangkualam (CLB Port FC), Shayne Pattynama (Buriram United) và Pratama Arhan (Bangkok United). Ngoài ra, còn có một số cầu thủ thi đấu ở giải VĐQG Malaysia, Singapore, Campuchia và thậm chí cả ở Nhật Bản, đó là hậu vệ nhập tịch gốc Bỉ, Sandy Walsh (CLB Yokohama F. Marinos)…

Trong số các cầu thủ Indonesia thi đấu ở nước ngoài, cầu thủ nhập tịch Jay Idzes, cũng là đội trưởng của đội tuyển nước này, vừa chuyển từ CLB Venezia sang Sassuolo ở giải Serie A (Ý), đã trở thành cầu thủ có mức giá chuyển nhượng đắt giá nhất lên tới 8 triệu euro (khoảng 244 tỉ đồng) và cộng thêm 500.000 euro phụ phí (khoảng 15 tỉ đồng). Tại Ý, còn có 1 cầu thủ nhập tịch Indonesia thi đấu là thủ môn Emil Audero đang khoác áo CLB Cremonese cũng tại giải Serie A.

"Với số lượng cầu thủ thi đấu ở nước ngoài đông đảo, vẫn có một số cầu thủ Indonesia trở thành trụ cột không thể thiếu ở CLB họ thi đấu, đáng kể nhất là hậu vệ Mees Hilgers đã có 132 lần ra sân trên mọi đấu trường, bao gồm cả các giải đấu châu Âu, cho đội FC Twente", CNN Indonesia nhấn mạnh. Qua đó, cho rằng chính sách nhập tịch cầu thủ của bóng đá Indonesia cũng đã mở ra một cơ hội mới để phát triển cho nền bóng đá nước này.

37 Cầu thủ bóng đá Indonesia thi đấu ở nước ngòai: Kỷ lục lịch sử thú vị - Ảnh 2.

Jay Idzes (phải), cũng là đội trưởng của đội tuyển Indonesia, là cầu thủ có mức phí chuyển nhượng đắt giá nhất hiện nay

Ảnh: Reuters

Mặc dù vậy, tại giải VĐQG Indonesia hiện nay cũng đón nhận làn sóng cầu thủ ngoại binh tràn nhập, với thống kê ở mùa giải 2025 - 2026 có đến hơn 60 cầu thủ đến từ Brazil. Trong đó, 4 CLB ở hạng Super League nước này ký hợp đồng với mỗi đội lên tới 10 cầu thủ ngoại, trong tổng số 11 cầu thủ được phép ký hợp đồng. Ngoài ra, còn có đến 6 CLB khác chiêu mộ mỗi đội đến 9 cầu thủ ngoại.

Phần lớn số cầu thủ ngoại này đều chiếm số đông trong đội hình xuất phát, khiến các cầu thủ bản địa Indonesia gần như không còn nắm ưu thế ngay sân nhà của mình nữa. Một ví dụ gây sốc đó là CLB Arema FC trong trận ra quân ngày 11.8 đã đưa ra sân đội hình thi đấu chính với 6 cầu thủ người Brazil, 1 cầu thủ người Argentina và chỉ có 4 cầu thủ người Indonesia.

Sự chênh lệch giữa một bên là cầu thủ nhập tịch Indonesia chiếm đa số đang thi đấu ở nước ngoài đông đảo, nhưng tại giải trong nước cầu thủ bản địa lại bị ngoại binh chiếm sóng gần như hoàn toàn, đã khiến bóng đá xứ vạn đảo đang có sự lệch pha và đã gây ra không ít sự lo ngại.

Tuy nhiên, theo CNN Indonesia, để bắt kịp xu thế này, các cầu thủ bản địa Indonesia cần phải tự nâng cấp mình để theo kịp các cầu thủ ngoại và chiếm vị trí ở CLB. Qua đó, cũng mở đường cho họ góp mặt ở đội tuyển. Cầu thủ Marselino Ferdinan chính là tấm gương để các cầu thủ trong nước Indonesia có thể noi theo.

Tin liên quan

Inter Miami nhận cú sốc, Messi lập tức hẹn ngày trở lại cứu nguy

Inter Miami nhận cú sốc, Messi lập tức hẹn ngày trở lại cứu nguy

Sáng 11.8 (giờ Việt Nam), Inter Miami lại để thua đối thủ cùng thành phố Orlando City với tỷ số 1-4, khiến lỡ cơ hội vươn lên tốp đầu bảng xếp hạng giải MLS. Messi lập tức được gọi tên trở lại cứu nguy đội nhà.

Salah sút hỏng 11 m, Liverpool mất chức vô địch Siêu cúp Anh vào tay Crystal Palace

Son Heung-min có hành động bất ngờ ngày ra mắt, HLV Mascherano tiết lộ chấn thương của Messi

Khám phá thêm chủ đề

bóng đá Indonesia MLS nhập tịch cầu thủ Đội tuyển Indonesia VĐQG
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận