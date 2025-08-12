Thống kê gây sốc của bóng đá Indonesia, 37 cầu thủ thi đấu ở nước ngoài

Xuất khẩu nhiều, nghịch lý cho bóng đá Indonesia vẫn tràn ngập ngoại binh

Theo CNN Indonesia, trong số 37 cầu thủ Indonesia đang thi đấu ở nước ngoài tại mùa giải 2025 - 2026, có đến 22 cầu thủ đang thi đấu ở các CLB tại châu Âu. Trong đó, ở các hạng đấu giải VĐQG Hà Lan chiếm nhiều nhất lên tới 10 người.

Nhờ chính sách nhập tịch ồ ạt, bóng đá Indonesia hiện có đông đảo cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài Ảnh: Reuters

Đây cũng là phần lớn các cầu thủ nhập tịch của bóng đá nước này, trừ duy nhất cầu thủ bản địa nổi tiếng nhất hiện nay là tiền đạo Marselino Ferdinan (20 tuổi) đang khoác áo CLB Oxford United ở giải hạng Nhất nước Anh. Ở CLB này còn có 1 cầu thủ nhập tịch của Indonesia góp mặt thi đấu là tiền đạo gốc Hà Lan, Ole Romeny.

Đặc biệt, có 2 cầu thủ đang thi đấu ở Mỹ và Brazil, lần lượt là thủ môn số 1 Maarten Paes của CLB FC Dallas tại giải MLS và cầu thủ mới 18 tuổi Welber Jardim đang khoác áo đội trẻ Sao Paulo.

Tại khu vực Đông Nam Á, nổi bật nhất là tại giải Thai League 1 (Thái Lan), hiện có không dưới 3 cầu thủ Indonesia góp mặt thi đấu gồm hậu vệ Asnawi Mangkualam (CLB Port FC), Shayne Pattynama (Buriram United) và Pratama Arhan (Bangkok United). Ngoài ra, còn có một số cầu thủ thi đấu ở giải VĐQG Malaysia, Singapore, Campuchia và thậm chí cả ở Nhật Bản, đó là hậu vệ nhập tịch gốc Bỉ, Sandy Walsh (CLB Yokohama F. Marinos)…

Trong số các cầu thủ Indonesia thi đấu ở nước ngoài, cầu thủ nhập tịch Jay Idzes, cũng là đội trưởng của đội tuyển nước này, vừa chuyển từ CLB Venezia sang Sassuolo ở giải Serie A (Ý), đã trở thành cầu thủ có mức giá chuyển nhượng đắt giá nhất lên tới 8 triệu euro (khoảng 244 tỉ đồng) và cộng thêm 500.000 euro phụ phí (khoảng 15 tỉ đồng). Tại Ý, còn có 1 cầu thủ nhập tịch Indonesia thi đấu là thủ môn Emil Audero đang khoác áo CLB Cremonese cũng tại giải Serie A.

"Với số lượng cầu thủ thi đấu ở nước ngoài đông đảo, vẫn có một số cầu thủ Indonesia trở thành trụ cột không thể thiếu ở CLB họ thi đấu, đáng kể nhất là hậu vệ Mees Hilgers đã có 132 lần ra sân trên mọi đấu trường, bao gồm cả các giải đấu châu Âu, cho đội FC Twente", CNN Indonesia nhấn mạnh. Qua đó, cho rằng chính sách nhập tịch cầu thủ của bóng đá Indonesia cũng đã mở ra một cơ hội mới để phát triển cho nền bóng đá nước này.

Jay Idzes (phải), cũng là đội trưởng của đội tuyển Indonesia, là cầu thủ có mức phí chuyển nhượng đắt giá nhất hiện nay Ảnh: Reuters

Mặc dù vậy, tại giải VĐQG Indonesia hiện nay cũng đón nhận làn sóng cầu thủ ngoại binh tràn nhập, với thống kê ở mùa giải 2025 - 2026 có đến hơn 60 cầu thủ đến từ Brazil. Trong đó, 4 CLB ở hạng Super League nước này ký hợp đồng với mỗi đội lên tới 10 cầu thủ ngoại, trong tổng số 11 cầu thủ được phép ký hợp đồng. Ngoài ra, còn có đến 6 CLB khác chiêu mộ mỗi đội đến 9 cầu thủ ngoại.

Phần lớn số cầu thủ ngoại này đều chiếm số đông trong đội hình xuất phát, khiến các cầu thủ bản địa Indonesia gần như không còn nắm ưu thế ngay sân nhà của mình nữa. Một ví dụ gây sốc đó là CLB Arema FC trong trận ra quân ngày 11.8 đã đưa ra sân đội hình thi đấu chính với 6 cầu thủ người Brazil, 1 cầu thủ người Argentina và chỉ có 4 cầu thủ người Indonesia.

Sự chênh lệch giữa một bên là cầu thủ nhập tịch Indonesia chiếm đa số đang thi đấu ở nước ngoài đông đảo, nhưng tại giải trong nước cầu thủ bản địa lại bị ngoại binh chiếm sóng gần như hoàn toàn, đã khiến bóng đá xứ vạn đảo đang có sự lệch pha và đã gây ra không ít sự lo ngại.

Tuy nhiên, theo CNN Indonesia, để bắt kịp xu thế này, các cầu thủ bản địa Indonesia cần phải tự nâng cấp mình để theo kịp các cầu thủ ngoại và chiếm vị trí ở CLB. Qua đó, cũng mở đường cho họ góp mặt ở đội tuyển. Cầu thủ Marselino Ferdinan chính là tấm gương để các cầu thủ trong nước Indonesia có thể noi theo.