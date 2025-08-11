Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Polking quá tài năng, giúp CLB CAHN trình diễn thứ bóng đá cuốn hút!

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
11/08/2025 17:28 GMT+7

Chiến thắng trên sân Thiên Trường của CLB Nam Định như lời khẳng định mạnh mẽ về sức mạnh vượt trội của CLB Công an Hà Nội (CAHN) dưới tay HLV Mano Polking.

CLB CAHN: Sức mạnh vượt trội của thầy trò HLV Polking - Ảnh 1.

HLV Mano Polking thành công thổi hồn tấn công vào CLB CAHN

ảnh: Minh Tú

Dấu ấn cầm quân của HLV Polking

HLV Mano Polking cập bến CLB CAHN vào tháng 5.2024, chính thức dẫn dắt Quang Hải và các đồng đội từ vòng 22 của V-League 2023 - 2024 khi đội bóng đang gặp khủng hoảng trên băng ghế huấn luyện.

Sau đoạn cuối làm quen với các học trò mới, dấu ấn của cựu HLV trưởng đội tuyển Thái Lan dần hiện rõ ở mùa sau đó nhưng đối diện rất nhiều khó khăn khi CLB CAHN phải chinh chiến trên quá nhiều mặt trận trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, nhà cầm quân từng giúp Thái Lan 2 lần liên tiếp vô địch AFF Cup 2020, 2022 đã có màn thể hiện cực kỳ ấn tượng trong giai đoạn lượt về mùa giải 2024 - 2025, giúp CLB CAHN chơi bùng nổ đoạt HCĐ V-League và vô địch Cúp quốc gia.

CLB CAHN: Sức mạnh vượt trội của thầy trò HLV Polking - Ảnh 2.

Adou Minh giúp gia cố hàng thủ CLB CAHN

ảnh: Minh Tú

Đến đêm 9.8, HLV Mano Polking một lần nữa cho thấy tài cầm quân của mình khi CLB CAHN không chỉ đứng vững trên "chảo lửa" Thiên Trường của nhà đương kim vô địch V-League Nam Định, mà còn chơi đầy thuyết phục.

Những con số chỉ ra CLB CAHN hoàn toàn ngang cơ với CLB Nam Định về các chỉ số kiểm soát bóng (50,6% so với 49,4%), dứt điểm (12-12), số đường chuyền (409-399)… thậm chí vượt trội hơn số lần dứt điểm trúng đích (6-3), phạt góc (5-2).

Đáng nói là CLB CAHN đã thể hiện rất rõ triết lý kiểm soát bóng linh hoạt và tấn công phóng khoáng, nhất là ở nửa sau hiệp 2 khi CLB CAHN đã đá trên cơ CLB Nam Định với phong cách khiến người ta liên tưởng đến đội tuyển Thái Lan thời cực thịnh dưới tay ông từng thống trị khu vực Đông Nam Á.

Những bổ sung đáng giá

CLB CAHN: Sức mạnh vượt trội của thầy trò HLV Polking - Ảnh 3.

Chiến thắng ở trận Siêu cúp quốc gia là lời khẳng định tích cực cho CLB CAHN

ảnh: Minh Tú

Trận Siêu cúp quốc gia vừa qua đã diễn ra theo kịch bản 2 đội bóng Nam Định và CAHN đều nhập cuộc với bộ khung cũ, trước khi đồng loạt tung các tân binh vào trong nửa sau hiệp 2 nhằm gây bất ngờ cho đối thủ và duy trì nhịp độ tấn công.

Đó cũng là màn biểu trưng lực lượng đáng gờm của 2 đội bóng có lối chơi tấn công đáng xem nhất Việt Nam vào lúc này. HLV Mano Polking đã chiến thắng chính từ những chi tiết nhỏ đó.

Khi Văn Đức có dấu hiệu xuống sức, ông Polking đã tung Đình Bắc vào sân giúp "sạc" năng lượng cho hàng công, được tưởng thưởng bằng 2 bàn thắng của Leo Artur và Đình Bắc. Không chỉ thế, người ta nhận thấy lần đầu tiên CLB CAHN sở hữu hàng phòng ngự chất lượng và có chiều sâu như thế.

CLB CAHN: Sức mạnh vượt trội của thầy trò HLV Polking - Ảnh 4.

Ông Mano Polking đang giúp CLB CAHN trình diễn thứ bóng đá tấn công hấp dẫn

ảnh: Minh Tú

Việt Anh đã ở lại, để hợp cùng Đình Trọng và tân binh Adou Minh, Lý Đức tạo ra hàng phòng ngự vững chãi, có đủ thể hình, sự tập trung và sức mạnh rắn rỏi, trong khi Văn Đô, Văn Toản, Văn Đức đa năng giúp đội vẫn chơi ổn ngay cả khi Cao Pendant Quang Vinh bị đau hay Văn Thanh vắng mặt.

Điều này giúp khắc phục điểm yếu "công làm, thủ phá" của CLB CAHN các năm trước. Nhờ thế, những Quang Hải, Thành Long, Vitor Hugo, Leo Artur, Alan, Đình Bắc… sẽ an tâm hơn rất nhiều để triển khai lối chơi ban bật kỹ thuật đa dạng trên tuyến đầu.

Ở mùa thứ 2 chuẩn bị từ đầu cùng đội bóng, có thể khẳng định HLV Mano Polking đã thiết lập được lối chơi tấn công mang bản sắc rất riêng cho CLB CAHN. Bề dày lực lượng cũng sẽ giúp họ đón nhận lịch thi đấu dày đặc tốt hơn, để hướng đến mùa giải thực hiện tham vọng đem cúp về lại thủ đô cũng như chinh phục 2 giải đấu quốc tế là AFC Champions League 2 và vô địch CLB Đông Nam Á.

Huỳnh Như đóng vai trò mới ở đội tuyển nữ Việt Nam, AFF Cup thêm phần lôi cuốn

Huỳnh Như đóng vai trò mới ở đội tuyển nữ Việt Nam, AFF Cup thêm phần lôi cuốn

Đội trưởng Huỳnh Như đang như chiếc lò xo được nén chặt lại, chỉ chờ bung ra ở trận quyết định ngôi đầu bảng A tại AFF Cup nữ 2025 với kình địch Thái Lan ngày 12.8.

Đình Bắc: Số áo mới, khát vọng trưởng thành cùng CLB CAHN và U.23 Việt Nam

Xem thêm bình luận