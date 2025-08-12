Malaysia lấy bóng đá nữ Việt Nam để cảnh báo chính sách nhập tịch tràn lan

Đội tuyển nữ Việt Nam dự World Cup không cần cầu thủ nhập tịch

Trong bài viết: "Thành công từ vay mượn sẽ cảm thấy dễ chịu lúc đầu, nhưng cơn say sẽ tàn khốc", Ajitpal Singh đã chỉ ra những nỗi lo cho bóng đá Malaysia nói riêng và thể thao nước này nói chung, khi hiện có một số môn khác như bóng rổ đang chuẩn bị nhập tịch đến 3 VĐV gốc ngoại để chuẩn bị thi đấu tại SEA Games 33 vào tháng 12 tới ở Thái Lan.

Bóng đá nữ Việt Nam thành công và tham dự World Cup không cần chính sách cầu thủ nhập tịch Ảnh: Minh Hoàng

"Sẽ rất dễ để thỏa mãn vì thành công ngay lập tức khi những cầu thủ, VĐV nhập tịch mang lại hiệu quả tức thời. Đội tuyển bóng đá nam Malaysia hiện nay là một ví dụ, họ đang sở hữu dàn cầu thủ nhập tịch bất chấp nguồn gốc và đã gây nhiều tranh cãi, nhưng hợp lệ về mặt giấy tờ. Nhờ đó, họ đang có nhiều khả năng giành quyền góp mặt ở vòng chung kết Asian Cup lần thứ 2 liên tiếp vào năm 2027.

Dàn cầu thủ nhập tịch này là mơ ước của một CLB tầm cỡ châu lục, chính họ đã góp phần "hủy diệt" đội tuyển Việt Nan với tỷ số đến 4-0 trong trận gặp ngày 10.6 vừa qua. Điều này đã làm cho nhiều môn thể thao khác cũng đang chạy theo xu hướng nhập tịch ồ ạt để có thành tích. Dẫn đến nguy cơ sẽ bóp nghẹt nền thể thao trong nước, các VĐV bản địa dần không còn được chú trọng đào tạo. Vì khi thiếu bất cứ vị trí nào, thì cứ nhập tịch về và sử dụng", Ajitpal Singh bày tỏ.

Ajitpal Singh đã chỉ ra sự nguy hiểm này, đó là tình trạng của đội tuyển nữ U.20 Malaysia mới đây khi có không ít cầu thủ nhập tịch, và được đầu tư lớn, nhưng kết quả thì không có gì mới, thậm chí là còn tệ hơn. Đội tuyển U.20 nữ Malaysia thua Iran tỷ số 0-3, bị đội Nhật Bản hạ nhục với tỷ số kinh hoàng 0-16, và chỉ giành được chiến thắng 2-0 trước Guam - một hòn đảo có chưa đầy 200.000 dân.

"Nên nhớ, đội tuyển nữ Việt Nam đã lọt vào World Cup (2023) nhờ chính sách đào tạo và sử dụng cầu thủ bản địa hợp lý, không có một cầu thủ nhập tịch nào", Ajitpal Singh nhấn mạnh và thêm rằng: "Bóng đá nam Malaysia trước đây cũng đã dự Asian Cup (năm 2023) nhờ thực lực mà không cần có nhiều cầu thủ nhập tịch gốc ngoại. Những cầu thủ có nguồn gốc Malaysia như Brendan Gan và Dion Cools, sự tin cậy của Matthew Davies, có sự giao thoa về văn hóa và đã nâng cao chất lượng trên toàn sân cỏ. Thể thao Malaysia trước đây cũng từng có các VĐV nhập tịch ở các môn nhảy cầu, điền kinh và bóng bàn".

Vấn đề cầu thủ nhập tịch Malaysia có nguồn gốc không rõ ràng gây không ít tranh cãi và chưa có hồi kết Ảnh: Ngọc Linh

"Điều này là không mới, bóng đá Qatar cũng đã làm như vậy và thành công với 2 chức vô địch Asian Cup 2019 và 2023. Bóng đá Indonesia cũng đang hồi sinh nhờ cầu thủ nhập tịch có gốc gác từ Hà Lan và đang tranh đua suất dự World Cup 2026. Bóng rổ Philippines phát triển mạnh nhờ nguồn cầu thủ gốc gác từ Mỹ.

Tuy nhiên, các nước này dùng chính sách nhập tịch chỉ là giải pháp tạm thời, tổng thể họ vẫn đang xây dựng cho mình một nền tảng phát triển hệ thống đào tạo và các giải trong nước để nâng cấp các tài năng bản địa.

Việc nhập tịch hoàn toàn, chỉ cần cấp hộ chiếu là xong, có thể là sự vay mượn để thành công bước đầu. Nhưng nếu bỏ ngỏ sự đầu tư các giải trong nước, mọi thứ sẽ dẫn đến cơn say tàn khốc. Giải Malaysia Super League hiện nay là điển hình, dù có một cấu trúc khá tốt, nhưng năm này qua năm khác, các CLB đều kêu than gặp khó khăn về tài chính.

Đó còn là khi những VĐV, cầu thủ nhập tịch hết hợp đồng, hết khả năng cống hiến, mọi thứ sẽ để lại một khoảng trống vô cùng mênh mong", Ajitpal Singh khẳng định.

Ajitpal Singh cũng cho biết, Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia không hạn chế các cầu thủ, VĐV nhập tịch miễn là họ đáp ứng các quy định về điều kiện. Nhưng Bộ trưởng Hannah Yeoh đã thẳng thắn: việc nhập tịch không được gây tổn hại đến việc phát triển tài năng trong nước.

Liệu thể thao Malaysia có tránh khỏi vòng xoáy nhập tịch hiện nay, sau thành công của đội tuyển bóng đá nước này?