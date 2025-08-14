Canh bạc của HLV Enrique thắng lớn, PSG đánh bại Tottenham để giành Siêu cúp châu Âu

PSG dự Siêu Cúp châu Âu 2025 với tư cách nhà vô địch Champions League 2024 - 2025, nơi họ thể hiện sức mạnh với những chiến thắng ấn tượng. Đây là lần thứ hai PSG tham gia vào trận tranh Siêu cúp châu Âu, sau lần đầu vào năm 1996 và thua Juventus với tổng tỷ số 2-9. Dù vừa thua trận chung kết FIFA Club World Cup trước Chelsea nhưng 2025 vẫn là năm thành công vượt bậc của đội bóng nước Pháp. Họ trình diễn lối đá khoa học, có cú ăn 3 lịch sử mà không nhiều đội bóng lớn ở châu Âu có thể làm được. Xét về mặt lực lượng cũng như phong độ, chuyên trang Opta đánh giá PSG có đến hơn 60% giành chiến thắng trong 90 phút, vượt trội hoàn toàn so với đối thủ Tottenham.

Tuy nhiên, trước khi màn chạm trán này diễn ra, HLV Luis Enrique đã có động thái khiến nhiều người bất ngờ khi gạt thủ thành quan trọng trong mùa giải qua là Gianluigi Donnarumma ra khỏi đội hình. Thay vào đó, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đặt cược vào Lucas Chevalier - người vừa cập bến PSG ít ngày trước với giá 55 triệu euro. Ngoài ra, ở tuyến tiền vệ, cầu thủ trẻ Désiré Doué cũng được chọn, đá thay vị trí của Fabián Ruiz.



PSG ra sân với việc thiếu vắng nhiều ngôi sao quan trọng trong đội hình ẢNH: REUTERS

Hàng công bế tắc, thủ thành Lucas Chevalier cũng không cứu nổi PSG

Với đội hình không phải mạnh nhất PSG thi đấu kém thuyết phục trong hiệp 1. Đại diện nước Pháp kiểm soát bóng hơn 70% nhưng loay hoay để tiếp cận khung thành của Tottenham. Hàng tiền vệ PSG không thể tạo ra đột biến trong khi các mũi nhọn trên hàng công cũng bế tắc. PSG chỉ có đúng 2 lần sút bóng ở hiệp đấu này nhưng bóng cũng đi không trúng đích.

Không chỉ bế tắc ở mặt trận tấn công, hàng thủ PSG còn thường xuyên để lộ nhiều khoảng trống mỗi khi đối mặt với các tình huống phản công của Tottenham. Rất cho cho PSG là thủ thành Lucas Chevalier - người được HLV Luis Enrique tin tưởng thi đấu xuất sắc. Tân binh của PSG xử lý bình tĩnh, chuyền bóng chính xác trước sự áp sát nhanh của các tiền đạo Tottenham. Ngoài ra, ở phút 23, Lucas Chevalier còn có pha cứu thua đẳng cấp trước cú đá của Richarlison.

Tuy nhiên, sự xuất sắc của Lucas Chevalier cũng không thể giúp PSG bảo toàn mảnh lưới sau hiệp 1. Ở phút 40, dù Lucas Chevalier đã bay người, cản phá cú đánh đầu cực mạnh của João Palhinha nhưng trung vệ Micky van de Ven đã có mặt, đá bồi chính xác mở tỷ số cho Tottenham.

Micky van de Ven (37) ghi bàn vào lưới PSG ẢNH: REUTERS

Lucas Chevalier (30) thi đấu xuất sắc nhưng không thể giúp PSG bảo toàn mảnh mưới ẢNH: REUTERS

HLV Luis Enrique thể hiện tài năng, PSG gỡ hòa rồi thắng luân lưu

Sau giờ nghỉ, hàng tiền vệ của PSG vẫn thi đấu mờ nhạt. Désiré Doué trong ngày thi đấu trái vị trí sở trường đánh mất chính mình, nhiều lần mất bóng. Tệ hơn cho PSG, ở phút 48, thủ thành Lucas Chevalier mắc sai lầm nghiêm trọng trong pha đánh đầu của Cristian Romero, khiến PSG nhận bàn thua thứ 2.

Mãi đến phút 65, HLV Luis Enrique mới thực hiện sự thay đổi ở tuyến giữa, tung Fabián Ruiz, Lee Kang-in vào sân. Kể từ đây, PSG cũng có thế trận tốt hơn, những đường tấn công cũng trở nên sắc nét. So với hiệp 1, tỷ lệ kiểm soát bóng của đại diện nước Pháp còn lớn hơn (khoảng 75%) và tung ra 12 cú sút ở hiệp đấu này - gấp đôi Tottenham. Phút 85, Lee Kang-in chớp thời cơ, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho PSG. Tiếp đà thăng hoa, đến phút 90+4, cầu thủ vào sân thay người Gonçalo Ramos đánh đầu chính xác, gỡ hòa 2-2 cho PSG.

PSG gỡ hòa sau những sự điều chỉnh của HLV Luis Enrique ẢNH: REUTERS

Bất phân thắng bại trong 90 phút, hai đội bước vào loạt luân lưu. Tại đây, sự xuất sắc của thủ thành Lucas Chevalier đã giúp PSG đánh bại Tottenham 4-3, qua đó giành danh hiệu thứ 4 trong mùa giải 2024 - 2025. Đồng thời, đây cũng là danh hiệu Siêu cúp châu Âu đầu tiên trong lịch sử của đội bóng nước Pháp.