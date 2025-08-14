Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Canh bạc của HLV Enrique thắng lớn, PSG đánh bại Tottenham để giành Siêu cúp châu Âu

Văn Trình
Văn Trình
14/08/2025 04:17 GMT+7

Rạng sáng 14.8, những sự thay đổi mà HLV Enrique thực hiện đã giúp PSG đánh bại Tottenham 4-3 trên chấm phạt đền (hòa 2-2 trong 90 phút) để đăng quang Siêu cúp châu Âu.

PSG dự Siêu Cúp châu Âu 2025 với tư cách nhà vô địch Champions League 2024 - 2025, nơi họ thể hiện sức mạnh với những chiến thắng ấn tượng. Đây là lần thứ hai PSG tham gia vào trận tranh Siêu cúp châu Âu, sau lần đầu vào năm 1996 và thua Juventus với tổng tỷ số 2-9. Dù vừa thua trận chung kết FIFA Club World Cup trước Chelsea nhưng 2025 vẫn là năm thành công vượt bậc của đội bóng nước Pháp. Họ trình diễn lối đá khoa học, có cú ăn 3 lịch sử mà không nhiều đội bóng lớn ở châu Âu có thể làm được. Xét về mặt lực lượng cũng như phong độ, chuyên trang Opta đánh giá PSG có đến hơn 60% giành chiến thắng trong 90 phút, vượt trội hoàn toàn so với đối thủ Tottenham.

Tuy nhiên, trước khi màn chạm trán này diễn ra, HLV Luis Enrique đã có động thái khiến nhiều người bất ngờ khi gạt thủ thành quan trọng trong mùa giải qua là Gianluigi Donnarumma ra khỏi đội hình. Thay vào đó, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đặt cược vào Lucas Chevalier - người vừa cập bến PSG ít ngày trước với giá 55 triệu euro. Ngoài ra, ở tuyến tiền vệ, cầu thủ trẻ Désiré Doué cũng được chọn, đá thay vị trí của Fabián Ruiz.

Canh bạc của HLV Enrique thắng lớn, PSG đánh bại Tottenham để giành Siêu cúp châu Âu- Ảnh 1.

PSG ra sân với việc thiếu vắng nhiều ngôi sao quan trọng trong đội hình

ẢNH: REUTERS

Hàng công bế tắc, thủ thành Lucas Chevalier cũng không cứu nổi PSG 

Với đội hình không phải mạnh nhất PSG thi đấu kém thuyết phục trong hiệp 1. Đại diện nước Pháp kiểm soát bóng hơn 70% nhưng loay hoay để tiếp cận khung thành của Tottenham. Hàng tiền vệ PSG không thể tạo ra đột biến trong khi các mũi nhọn trên hàng công cũng bế tắc. PSG chỉ có đúng 2 lần sút bóng ở hiệp đấu này nhưng bóng cũng đi không trúng đích.

Không chỉ bế tắc ở mặt trận tấn công, hàng thủ PSG còn thường xuyên để lộ nhiều khoảng trống mỗi khi đối mặt với các tình huống phản công của Tottenham. Rất cho cho PSG là thủ thành Lucas Chevalier - người được HLV Luis Enrique tin tưởng thi đấu xuất sắc. Tân binh của PSG xử lý bình tĩnh, chuyền bóng chính xác trước sự áp sát nhanh của các tiền đạo Tottenham. Ngoài ra, ở phút 23, Lucas Chevalier còn có pha cứu thua đẳng cấp trước cú đá của Richarlison.

Tuy nhiên, sự xuất sắc của Lucas Chevalier cũng không thể giúp PSG bảo toàn mảnh lưới sau hiệp 1. Ở phút 40, dù Lucas Chevalier đã bay người, cản phá cú đánh đầu cực mạnh của João Palhinha nhưng trung vệ Micky van de Ven đã có mặt, đá bồi chính xác mở tỷ số cho Tottenham. 

Canh bạc của HLV Enrique thắng lớn, PSG đánh bại Tottenham để giành Siêu cúp châu Âu- Ảnh 2.
Canh bạc của HLV Enrique thắng lớn, PSG đánh bại Tottenham để giành Siêu cúp châu Âu- Ảnh 3.
Canh bạc của HLV Enrique thắng lớn, PSG đánh bại Tottenham để giành Siêu cúp châu Âu- Ảnh 4.

Micky van de Ven (37) ghi bàn vào lưới PSG

ẢNH: REUTERS

Canh bạc của HLV Enrique thắng lớn, PSG đánh bại Tottenham để giành Siêu cúp châu Âu- Ảnh 5.

Lucas Chevalier (30) thi đấu xuất sắc nhưng không thể giúp PSG bảo toàn mảnh mưới

ẢNH: REUTERS

HLV Luis Enrique thể hiện tài năng, PSG gỡ hòa rồi thắng luân lưu

Sau giờ nghỉ, hàng tiền vệ của PSG vẫn thi đấu mờ nhạt. Désiré Doué trong ngày thi đấu trái vị trí sở trường đánh mất chính mình, nhiều lần mất bóng. Tệ hơn cho PSG, ở phút 48, thủ thành Lucas Chevalier mắc sai lầm nghiêm trọng trong pha đánh đầu của Cristian Romero, khiến PSG nhận bàn thua thứ 2. 

Mãi đến phút 65, HLV Luis Enrique mới thực hiện sự thay đổi ở tuyến giữa, tung Fabián Ruiz, Lee Kang-in vào sân. Kể từ đây, PSG cũng có thế trận tốt hơn, những đường tấn công cũng trở nên sắc nét. So với hiệp 1, tỷ lệ kiểm soát bóng của đại diện nước Pháp còn lớn hơn (khoảng 75%) và tung ra 12 cú sút ở hiệp đấu này - gấp đôi Tottenham. Phút 85, Lee Kang-in chớp thời cơ, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho PSG. Tiếp đà thăng hoa, đến phút 90+4, cầu thủ vào sân thay người Gonçalo Ramos đánh đầu chính xác, gỡ hòa 2-2 cho PSG.

Canh bạc của HLV Enrique thắng lớn, PSG đánh bại Tottenham để giành Siêu cúp châu Âu- Ảnh 6.

PSG gỡ hòa sau những sự điều chỉnh của HLV Luis Enrique

ẢNH: REUTERS

Bất phân thắng bại trong 90 phút, hai đội bước vào loạt luân lưu. Tại đây, sự xuất sắc của thủ thành Lucas Chevalier đã giúp PSG đánh bại Tottenham 4-3, qua đó giành danh hiệu thứ 4 trong mùa giải 2024 - 2025. Đồng thời, đây cũng là danh hiệu Siêu cúp châu Âu đầu tiên trong lịch sử của đội bóng nước Pháp.

Tin liên quan

Úc thắng đậm Timor Leste 9-0: Vào bán kết gặp Việt Nam

Úc thắng đậm Timor Leste 9-0: Vào bán kết gặp Việt Nam

Đội tuyển nữ Úc đã thắng đậm đội Timor Leste ở lượt cuối bảng B giải AFF Cup nữ 2025. Đội bóng xứ sở chuột túi đã chính thức giành suất vào bán kết với vị trí nhì bảng B.

Lịch thi đấu Siêu cúp châu Âu mới nhất: Tottenham trước 'ngọn núi' PSG

Đàn em Messi bất ngờ chia tay, Inter Miami biến động lớn: Son Heung-min lập kỷ lục

Khám phá thêm chủ đề

PSG Siêu cúp châu âu Tottenham châu Âu Champions League pháp Ngoại hạng Anh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận