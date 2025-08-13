Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lịch thi đấu Siêu cúp châu Âu mới nhất: Tottenham trước 'ngọn núi' PSG

Kinh Thi
Kinh Thi
13/08/2025 10:25 GMT+7

Mùa bóng mới tại châu Âu coi như bắt đầu bằng trận tranh Siêu cúp châu Âu giữa nhà vô địch Champions League PSG và nhà vô địch Europa League Tottenham (2 giờ ngày 14.8). Cán cân chênh lệch, trên lý thuyết, đang nghiêng hẳn về PSG.

DUYÊN NỢ CỦA PSG VỚI BÓNG ĐÁ ANH

Mùa trước là lần đầu tiên PSG lên ngôi vô địch Champions League. Trên đường tiến đến vinh quang lịch sử, họ đã lần lượt thắng cả 4 đại diện Anh là Manchester City, Liverpool, Aston Villa, Arsenal. Bây giờ, ngăn cách giữa PSG với chiếc siêu cúp châu Âu lại là một đối thủ Anh: Tottenham.

Lịch thi đấu Siêu cúp châu Âu mới nhất: Tottenham trước 'ngọn núi' PSG- Ảnh 1.

PSG (trái) được đánh giá cao hơn Tottenham

Ảnh: Reuters

Chưa hết, PSG còn gặp một đối thủ Anh khác, trong trận đấu chính thức gần đây nhất. Đấy là Chelsea, ở giải Club World Cup trong tháng trước. Và đấy chính là trận đấu đã thể hiện sự hấp dẫn của trò chơi bóng đá. Chelsea mùa trước thậm chí còn không đủ tư cách tham dự Europa League chứ đừng nói đến Champions League, vậy mà họ đã đè bẹp PSG đến 3-0 trong trận chung kết Club World Cup. Mọi kết quả đều có thể xảy ra ở môn thể thao này.

Chiến thắng của Chelsea trước PSG hẳn là động lực quan trọng để Tottenham củng cố niềm tin: trong một trận đấu cụ thể, họ vẫn có thể thắng được đối thủ trên danh nghĩa là mạnh nhất thế giới năm 2025.

Mùa trước, Tottenham là một trong hai đội sa sút nhất làng bóng Anh, đội còn lại là M.U. Họ đều chỉ đứng ngay trên khu vực rớt hạng, và đều tiến được đến trận chung kết Europa League, xem đấy là chiếc phao cứu vãn cho toàn bộ mùa bóng. Ai thắng sẽ được dự Champions League mùa này. "Giải độc đắc" (tương đương cả trăm triệu bảng, xét về giá trị tài chính) rốt cuộc về tay Tottenham. Không những thế, còn có vinh quang đi kèm: cơ hội tranh Siêu cúp châu Âu. Không dễ gì một đội như Tottenham lại có cơ hội xuất hiện trong trận đấu này.

Chỉ mới cách nay vài hôm, một đội "chiếu dưới" cũng đã bất ngờ gặt hái danh hiệu (dù không chính thức) khi có cơ hội thi đấu ở trận siêu cúp, mang ý nghĩa mở ra mùa bóng mới. Đó là Crystal Palace, đã thắng nhà vô địch Ngoại hạng Liverpool trong trận tranh Siêu cúp Anh. Tottenham càng có lý do để củng cố niềm tin trước PSG.

THOMAS FRANK LÀ AI ?

Tất cả những gì Tottenham có được trong mùa bóng này (dự Champions League, đá Siêu cúp châu Âu) là do HLV Ange Postecoglu mang lại. Thật trớ trêu: quyết định sa thải Postecoglu đã được ban giám đốc Tottenham thông qua từ trước trận chung kết Europa League. Bây giờ, dẫn dắt Tottenham bước vào mùa bóng mới là Thomas Frank - HLV người Đan Mạch chưa có thành tích hoặc danh hiệu đáng kể nào. Ngoài Postecoglu, còn có ngôi sao Son Heung-min đã chia tay Tottenham trong mùa hè này.

Sau hơn 20 năm huấn luyện bóng đá trẻ, cầm quân trong nước và huấn luyện ở đẳng cấp thấp, Thomas Frank trở thành HLV thứ 2 trong lịch sử đưa được đội Brentford lên đẳng cấp cao nhất trong làng bóng Anh, và đấy là thành tích đáng kể nhất của ông. Bây giờ, ngay trong lần đầu tiên dẫn dắt một đội bóng lớn, HLV Frank đã đụng độ đối thủ mạnh nhất thế giới, trong một trận đấu tranh chấp danh hiệu.

Trong khi đó, bên kia chiến tuyến là HLV Luis Enrique quá già dặn kinh nghiệm, với thành công và uy tín đều ở mức độ hàng đầu thế giới. Mọi huyền thoại huấn luyện trong bóng đá đỉnh cao đều không hơn được Enrique về thành tích "ăn ba" (gồm cả danh hiệu địch Champions League) ở 2 CLB khác nhau.

Kể cả khi PSG bất ngờ thua 0-3 trước Chelsea ở trận chung kết Club World Cup, giới chuyên môn còn có thể lý giải: đấy là vấn đề chiến thuật. Và HLV Enzo Maresca của Chelsea cũng có "thương hiệu" HLV người Ý, rất đáng nể. Các nhà cầm quân đến từ Calcio luôn được tôn trọng về mặt chiến thuật. Trên thực tế, Chelsea quả đã thắng PSG bằng con đường ấy. Còn với thầy trò Thomas Frank, thật khó hình dung họ sẽ đối đầu với PSG kiểu gì. Thành công của HLV Frank trong vài năm gần đây chủ yếu là giúp Brentford trụ hạng, dù với ngân sách không cao.

Trong 12 trận tranh Siêu cúp châu Âu gần đây nhất, có đến 11 lần chiến thắng thuộc về đội ĐKVĐ Champions League (ngoại lệ là trận Atletico Madrid thắng Real Madrid năm 2018). Liệu có phép lạ cho Tottenham trong trận đấu kỳ này?

Son Heung-min chính thức chia tay Tottenham, đến nước Mỹ cạnh tranh với Messi

Son Heung-min chính thức chia tay Tottenham, đến nước Mỹ cạnh tranh với Messi

Ngày 2.8, tiền đạo ngôi sao người Hàn Quốc, Son Heung-min chính thức thông báo chia tay CLB Tottenham sau 10 năm gắn bó, điểm đến tiếp theo của anh là tại giải MLS của nước Mỹ, gia nhập Los Angeles FC để cạnh tranh với Messi.

