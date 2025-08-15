HLV Úc: 'Tôi không muốn nói đến cá nhân nào của đội tuyển nữ Việt Nam, vì...'

HLV Úc đánh giá cao đội tuyển nữ Việt Nam

"Chúng tôi chuẩn bị cho trận này giống như mọi trận khác. Chúng tôi rất háo hức trước trận đấu và mọi yếu tố xung quanh. Chúng tôi biết sẽ phải đối đầu với một trong những đội mạnh nhất giải, được dẫn dắt bởi một HLV giỏi", HLV Joseph Palatsides của đội tuyển nữ Úc chia sẻ ở cuộc họp báo diễn ra trưa 15.8, trước thềm bán kết AFF Cup 2025.

20 giờ ngày mai (16.8), đội tuyển nữ Úc sẽ chạm trán chủ nhà Việt Nam trên sân vận động Lạch Tray trong khuôn khổ bán kết AFF Cup.

HLV Palatsides của đội tuyển nữ Úc ẢNH: MINH TÚ

Dù thua Myanmar trong trận ra quân, nhưng đội tuyển nữ Úc đã lấy lại vị thế khi thắng Philippines (1-0) và Timor Leste (9-0) để đứng nhì bảng B. Mang tới AFF Cup lực lượng trẻ, HLV Palatsides kỳ vọng cầu thủ học hỏi và tiến bộ dần qua từng trận. Các cầu thủ Úc đều đã được thử lửa tại A-League (giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Úc) trong tối thiểu 2 năm qua. Đây là sân chơi với tính cạnh tranh cao độ, từng mài giũa nên nhiều ngôi sao tên tuổi, trong đó có Sam Kerr, huyền thoại bóng đá Úc từng chơi cho CLB nữ Chelsea.

"Đây sẽ là trận đấu rất khó khăn, nhưng chúng tôi phấn khích trước cơ hội dành cho các cầu thủ và toàn đội", HLV Palatsides tiết lộ.

Khi được hỏi ai là cái tên nguy hiểm nhất bên phía đội tuyển nữ Việt Nam, HLV Úc khẳng định không muốn nói về cá nhân nào vì "tất cả đều nguy hiểm như nhau". "Chúng tôi rất tôn trọng đối thủ này, sẽ chuẩn bị kĩ cho trận đấu ngày mai", HLV Palatsides đánh giá.

Đội tuyển nữ Úc đã sẵn sàng

Ở trận ra quân bảng B, đội tuyển nữ Úc thua Myanmar 1-2 bởi một cú sút xa cầu may của đối phương và một sai lầm của thủ môn.

Nền nhiệt oi bức tại Hải Phòng cũng khiến đội bóng xứ kangaroo chưa kịp thích nghi, do phải di chuyển từ nơi lạnh (ở Úc đang là mùa đông) đến đất nước miền nhiệt đới. Dù vậy, học trò HLV Palatsides đã bắt nhịp kịp thời để trở lại đường ray chiến thắng.

Hai đội đều quyết tâm giành vé vào chung kết ẢNH: MINH TÚ

"Trận đầu tiên rất khó với chúng tôi, vì toàn đội chưa tập hợp đầy đủ trước giải và phải di chuyển xa. Có lẽ chúng tôi chưa chuẩn bị đủ tốt cho các cầu thủ. Không phải vì Myanmar yếu, thực tế họ là đội mạnh và đã chơi tốt, nhưng chúng tôi chưa đạt trạng thái sẵn sàng", HLV Palatsides khẳng định.

"Sau trận đó, thông tin chiến thuật chúng tôi đưa cho các cầu thủ được tiếp thu và thực hiện rất tốt. Quan trọng hơn cả chiến thuật là ý chí và khát khao chiến thắng của họ. Sau trận gặp Philippines, đội đã tự tin hơn và chơi tiến bộ dần qua từng trận".

Cầu thủ Isabel Gomez của nữ Úc chia sẻ: "Chúng tôi biết trận bán kết AFF Cup 2025 sẽ khó khăn, nhưng tinh thần là học hỏi từ sai lầm và tiến lên. Sau trận đầu, toàn đội đã chỉnh sửa, lấy lại sự tự tin và giành kết quả tốt hơn".

Lần gần nhất đội tuyển nữ Việt Nam so tài Úc là ở vòng loại Olympic Tokyo 2020, diễn ra đầu năm 2020. Huỳnh Như cùng đồng đội thua 0-5 trên sân khách, rồi thua tiếp 1-2 trong màn tái đấu trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh).