Hậu vệ Việt kiều mong khoác áo đội tuyển Việt Nam: Nhân vật đẳng cấp, sẽ nhập tịch như Xuân Son

Việt kiều Kevin Phạm Ba muốn khoác áo đội tuyển Việt Nam

"Tôi yêu cuộc sống ở Việt Nam, tôi yêu con người nơi đây, mọi thứ thật tuyệt vời. Tôi yêu đội bóng của mình và rất hạnh phúc khi được ở đây", hậu vệ Việt kiều Kevin Phạm Ba chia sẻ ở buổi lễ xuất quân của CLB Nam Định, diễn ra sáng 14.8.

Kevin Phạm Ba trưởng thành từ lò đào tạo Sochaux (Pháp). Cầu thủ sinh năm 1994 là đàn anh của Cao Pendant Quang Vinh tại Sochaux. Tuy nhiên khác với Quang Vinh, Kevin Phạm Ba không trụ lại Sochaux, mà chuyển sang hàng loạt các CLB từ chuyên nghiệp đến bán chuyên Pháp thi đấu.

Kevin Phạm Ba khoác áo Nam Định ở giai đoạn hai V-League 2024 - 2025. Hậu vệ 31 tuổi để lại dấu ấn với 2 bàn thắng, trong đó có cú sút chéo góc tung lưới Hà Nội, giúp Nam Định thắng 3 bàn không gỡ ở lượt về và thẳng tiến ngôi vô địch.

Kevin Phạm Ba trong màu áo CLB Nam Định ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Kevin Phạm Ba quyết định ở lại CLB Nam Định dù nhận được lời đề nghị từ đội bóng khác. Cầu thủ sinh năm 1994 đang làm thủ tục nhập tịch. Chia sẻ với Báo Thanh Niên, Kevin Phạm Ba khẳng định anh đã nộp xong giấy tờ, chỉ còn chờ thủ tục để trở thành công dân Việt Nam.

"Tôi muốn chơi cho đội tuyển Việt Nam. Tôi rất hạnh phúc với cuộc sống ở đây và muốn cống hiến, muốn giúp đội tuyển. Tất nhiên, nếu có cơ hội, tôi luôn sẵn sàng. Tôi yêu cuộc sống ở Việt Nam, vì vậy tôi luôn trong tâm thế sẵn sàng", Kevin Phạm Ba khẳng định.

"Mục tiêu của tôi là chơi thật tốt, giúp CLB Nam Định chinh phục danh hiệu và được khoác áo đội tuyển Việt Nam. Tôi rất hạnh phúc. Tôi muốn tiếp tục, muốn chơi thật tốt và tôi rất hạnh phúc khi được ở đây".

CLB Nam Định đang hỗ trợ Kevin Phạm Ba

Hậu vệ Kevin Phạm Ba chiếm suất đá chính ở hành lang phải CLB Nam Định ngay khi đặt chân tới sân Thiên Trường. Anh có tốc độ, kỹ thuật và khả năng xâm nhập vòng cấm dứt điểm.

Hiện Kevin Phạm Ba đang học thêm tiếng Anh và tiếng Việt để giao tiếp hiệu quả với đồng đội. Trước khi về Việt Nam, anh chủ yếu nói tiếng Pháp, vốn không phải ngôn ngữ phổ biến tại CLB Nam Định.

Chia sẻ với báo chí tại lễ xuất quân sáng 14.8, HLV Vũ Hồng Việt của CLB Nam Định nhấn mạnh: "Đội bóng đang tiến hành làm thủ tục nhập tịch cho Kevin Phạm Ba. Các thủ tục sẽ được tiến hành từng bước. Quy trình đang diễn ra, nhưng chưa thể khẳng định khi nào Kevin Phạm Ba có quốc tịch". Đội Nam Định cũng từng hỗ trợ nhập tịch cho Rafaelson để anh thành cầu thủ Việt Nam với cái tên quen thuộc Xuân Son.

CLB Nam Định đặt mục tiêu trở thành đội bóng đầu tiên vô địch V-League ba năm liên tiếp. Dưới sự dẫn dắt của HLV Vũ Hồng Việt, Nam Định đã dành ba danh hiệu, gồm hai cúp V-League (2023 - 2024, 2024 - 2025) và 1 Siêu cúp quốc gia (2023 - 2024).

Ở trận ra quân V-League 2025 - 2026, CLB Nam Định sẽ so tài Hải Phòng trên sân nhà Thiên Trường lúc 18 giờ ngày 16.8.