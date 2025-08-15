Đội tuyển nữ Việt Nam có ưu thế gì trước Úc, nghe HLV Mai Đức Chung tiết lộ

HLV Mai Đức Chung tin tưởng đội tuyển nữ Việt Nam

Đội tuyển nữ Việt Nam đang có hành trình suôn sẻ tại AFF Cup 2025, khi lần lượt vượt qua Campuchia (6-0), Indonesia (7-0) và Thái Lan (1-0) để dẫn đầu bảng A. Tính từ tháng 6 đến nay, thầy trò HLV Mai Đức Chung có chuỗi 6 trận toàn thắng và sạch lưới.

Tuy nhiên tại bán kết AFF Cup, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Úc. Dù chỉ cử đội U.23 đá AFF Cup, nhưng Úc vẫn là đối thủ mạnh. Đại diện châu Đại Dương đã nhanh chóng đứng dậy sau trận thua với tỷ số 1-2 trước Myanmar ở ngày mở màn, khi thắng Philippines (1-0) và Timor Leste (9-0) để vào bán kết.

Đội tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) chuẩn bị đối đầu Úc ẢNH: MINH TÚ

"Đội tuyển nữ Việt Nam hào hứng chuẩn bị cho trận đấu này. Theo tôi, Việt Nam và Úc có sức mạnh đồng đều. Đội tuyển nữ Úc rất trẻ và giải đấu này giúp lứa trẻ Úc chuẩn bị tốt cho đội tuyển quốc gia. Chúng tôi mong rằng sẽ thi đấu thật tốt cho trận đấu tới đây. Hy vọng người hâm mộ sẽ tới sân ủng hộ cho đội tuyển nữ Việt Nam", HLV Mai Đức Chung chia sẻ ở buổi họp báo trước bán kết AFF Cup 2025.

Khi được hỏi liệu thi đấu trên sân Lạch Tray với hàng vạn CĐV sát cánh có phải may mắn với đội tuyển nữ Việt Nam, ông Chung đáp: "Với chúng tôi, được thi đấu ở bất cứ đâu trên quê hương Việt Nam cũng đã là may mắn. Sự ủng hộ của khán giả giúp đội nữ có thêm niềm tin".

Đội tuyển nữ Úc được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng HLV Mai Đức Chung tin rằng đội tuyển nữ Việt Nam có ưu thế riêng, đó là thể lực. Huỳnh Như cùng đồng đội được nghỉ nhiều hơn 1 ngày (do trận hạ màn bảng A diễn ra trước) và không phải di chuyển.

Úc thắng đậm để gặp ĐT nữ Việt Nam ở bán kết, Philippines thành cựu vô địch

Trong khi đó, Úc đá bảng B ở sân Việt Trì (Phú Thọ) và sát ngày mới đến sân Lạch Tray (Hải Phòng) chuẩn bị cho bán kết.

"Chúng tôi có lợi thế 1 ngày nghỉ nhiều hơn. Đồng thời, đội tuyển nữ Úc phải di chuyển từ Phú Thọ sang đây, nhưng đó chỉ là lợi thế trên lý thuyết. Các cầu thủ Úc trẻ, khỏe và thích nghi nhanh.

HLV Mai Đức Chung ẢNH: MINH TÚ

Ở trận ra quân, họ có trận thua kém may trước Myanmar. Ngay trận sau, Úc đã thi đấu tốt. Chúng tôi sẽ đối mặt với đối thủ khó khăn nhưng toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Trận nào cũng như trận nào, đã ra sân là phải cố gắng. Đội tuyển nữ Việt Nam cứ nỗ lực đã, phần còn lại tôi chưa thể nói trước", HLV Mai Đức Chung tiết lộ.

Huỳnh Như: Mong khán giả đến sân ủng hộ đội nữ

Tại buổi họp báo diễn ra trưa 15.8 tại Hải Phòng, tiền đạo Huỳnh Như chia sẻ: "Đây không phải lần đầu tiên đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu trên sân nhà. Chúng tôi từng chơi tại sân Thống Nhất vào năm 2014 (vòng loại World Cup 2015), hoặc SEA Games 31 ở sân Cẩm Phả (Quảng Ninh). Đó là động lực để đội tuyển nữ Việt Nam phấn đấu, hy vọng ở trận đấu sắp tới khán giả sẽ đến đông hơn nữa, đem tới bầu không khí tuyệt vời hơn".

Chân sút sinh năm 1991 cũng nhấn mạnh: "Chúng tôi biết lịch thi đấu vòng 1 V-League, Hải Phòng đá ở Nam Định cũng trong buổi tối 16.8 (trận đấu diễn ra lúc 18 giờ). Mọi người lo ít khán giả tới sân, nhưng với tôi không vấn đề gì. Nhiều người hâm mộ ở tỉnh khác sẽ tới đây để ủng hộ. Điều đó sẽ đem tới niềm tin cho chúng tôi. Hy vọng khán giả sẽ tới thật nhiều để ủng hộ toàn đội.

Bán kết rồi nên tinh thần rất thoải ái và tự tin, trên khán đài có CĐV thân thuộc, đó là nguồn động lực lớn. Còn về vấn đề ghi bàn hay không, tôi cũng sẽ nỗ lực để đem về kết quả tốt nhất cho đội tuyển nữ Việt Nam".