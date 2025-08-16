Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

V-League khai màn nóng bỏng, đội CAHN cùng Thể Công Viettel mới chỉ có 1 điểm

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
16/08/2025 08:35 GMT+7

Màn trình diễn chất lượng và quyết liệt giữa CLB Công an Hà Nội và Thể Công Viettel hứa hẹn mùa giải V-League 2025 - 2026 rất hấp dẫn.

V-League hấp dẫn

Trên sân Hàng Đẫy hôm qua 15.8, cả hai HLV Mano Polking và Velizar Popov đều không cần thăm dò khi chủ động đốc thúc học trò dâng cao, trình diễn thứ bóng đá tấn công phóng khoáng. 

Chất lượng của hàng loạt tuyển thủ quốc gia và dàn ngoại binh xịn của hai đội giúp trận đấu diễn ra với tốc độ chóng mặt. Ngay phút thứ 3, tuyển thủ Trương Tiến Anh có pha tạt bóng chính xác để tân binh Lucao đánh đầu mở tỷ số cho đội khách Thể Công Viettel. Nhưng một lần nữa bản lĩnh của Quang Hải và những ngôi sao của đội chủ nhà như Việt Anh, Đình Trọng, Adou Minh, Alan, Artur, Thành Long, Văn Đức… giúp CLB Công an Hà Nội (CAHN) dần làm chủ thế trận.

Lối chơi biến hóa với khả năng kiểm soát bóng giúp CLB CAHN dồn ép Thể Công Viettel vào thế phải chống đỡ, buộc HLV Popov phải rút Văn Khang thay bằng hậu vệ trái Tuấn Tài để bảo vệ hàng thủ. Những nỗ lực không ngừng của CLB CAHN giúp họ có bàn gỡ 1-1, khi Đình Trọng căng ngang từ ngoài khu vực cấm địa để Alan dứt diểm một chạm làm tung lưới thủ môn Văn Phong ở phút 22. Nhìn từ trận Siêu cúp quốc gia (thắng CLB Nam Định 3-2) và trận mở màn V-League với đối thủ rất mạnh khác là Thể Công Viettel, có thể thấy HLV Mano Polking đang để lại dấu ấn rất đậm nét. Tỷ lệ kiểm soát bóng (61,4% so với 38,6% của Thể Công Viettel), sút bóng (14 - 8), số đường chuyền (435 - 273)... hoàn toàn vượt trội cho thấy sức mạnh tấn công đáng gờm của CLB CAHN.

V-League khai màn nóng bỏng, đội CAHN cùng Thể Công Viettel mới chỉ có 1 điểm- Ảnh 1.

Trận mở màn mùa giải mới giữa CLB CAHN (phải) và Thể Công Viettel diễn ra hấp dẫn

Ảnh: Minh Tú

Trận đấu mở màn V-League 2025 - 2026 thực sự là màn ra mắt ấn tượng, khi hai HLV tài năng bậc nhất VN lúc này là Mano Polking bên phía CLB CAHN và Velizar Popov của Thể Công Viettel cùng nhau thi triển tài thao lược. Nếu ông Polking liên tục thay người để thôi thúc thêm sức mạnh tấn công thì ngược lại ông Popov đã chủ động điều chỉnh để giúp tuyến giữa cứng cáp hơn. Thậm chí trong phần lớn hiệp 2, Thể Công Viettel chơi nhún nhường, hạ thấp đội hình nhưng thực tế nắm vững hơn thế chủ động trong lối chơi. Đội bóng quân đội không còn chơi tấn công ào ạt như sở trường quen thuộc của ông Popov, mà thể hiện bộ mặt thực tế, rắn rỏi hơn. Đây là tín hiệu tích cực trong mùa giải Thể Công Viettel đặt mục tiêu đua vô địch.

Trận mở màn V-League 2025 - 2026 khép lại với tỷ số hòa 1-1, với số lần phạm lỗi tăng vọt ở hiệp 2 cho thấy tính chất quyết liệt trong cuộc đối đầu giữa những đối thủ cùng thành phố. Với lực lượng dày dặn và 2 phong cách chơi bóng rất riêng, cả hai đội CAHN và Thể Công Viettel hứa hẹn sẽ là những ứng cử viên hàng đầu cho cuộc đua vô địch bên cạnh Nam Định, Ninh Bình FC hay CLB Hà Nội. Đặc biệt, chất lượng ngoại binh ở mức rất cao của các đội bóng hứa hẹn một mùa giải cực kỳ hấp dẫn và đáng xem.

Vòng 1 V-League 2025 - 2026 sẽ tiếp diễn vào hôm nay 16.8 với 2 trận đấu rất đáng xem giữa CLB Nam Định - CLB Hải Phòng và CLB Công an TP.HCM - CLB Hà Nội.

Xem thêm bình luận