Tại sao V-League chưa được phát sóng trên VTV, đang đàm phán với ai?

VTV gửi công văn cho VFF, VPF

Tối 15.8, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phát thông tin về vấn đề liên quan đến phát sóng V-League 2025 - 2026.

Trận khai mạc V-League giữa đội Công an Hà Nội và Thể Công Viettel tối 15.8 Ảnh: Minh Tú

Cũng trong ngày 15.8, VTV có công văn gửi tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), với nội dung như sau: "Sau quá trình trao đổi làm việc, tính đến thời điểm hiện tại, VTV vẫn chưa đạt được thỏa thuận về việc hợp tác sản xuất, phát sóng các trận đấu của các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam với Công ty CP Viễn thông FPT (FPT).

Do đó, các trận đấu của giải vô địch quốc gia 2025 - 2026 và các giải đấu khác có thể không được phát trên sóng của VTV".

FPT Play phát trực tiếp vòng 1 V-League 2025 - 2026

VTT cho biết: VTV sẽ tiếp tục làm việc với Công ty FPT để sớm đạt thỏa thuận hợp tác sản xuất phát sóng các giải đấu, đồng thời VTV cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng VFF, VPF trong việc tuyên truyền, quảng bá cho các giải đấu, phục vụ khán giả yêu thể thao nước nhà".