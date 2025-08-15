Thủ môn Bùi Tiến Dũng gây sốt với diện mạo khác lạ trên sân cỏ: Mái tóc cực chất

Trên trang cá nhân với hơn 2,8 triệu người theo dõi, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã chia sẻ loạt ảnh mới trên sân tập cùng dòng trạng thái hài hước: "Đây là Lee Byung-hun, Joao Pedro, Rio Ferdinand, Snoop Dogg, Raphinha, cậu bé Karate…". Ngay lập tức, bài đăng thu hút hàng ngàn lượt tương tác và hàng trăm bình luận. Trong đó, nhiều tuyển thủ quốc gia và bạn bè thân thiết thích thú trước diện mạo mới cực chất của "người gác đền" quê Thanh Hóa.

Điểm nhấn gây chú ý trong những bức hình của thủ môn Bùi Tiến Dũng chính là kiểu tóc dreadlock đầy cá tính, vốn rất phổ biến với giới cầu thủ Nam Mỹ, châu Phi. Ở Việt Nam, hiếm có cầu thủ nào theo đuổi phong cách này, nên hình ảnh mới của Tiến Dũng càng gây ấn tượng mạnh.

Kiểu tóc dreadlock đầy cá tính của thủ môn Bùi Tiến Dũng trên sân tập ẢNH: CLB ĐÀ NẴNG

Trước đó, Bùi Tiến Dũng cũng chia sẻ trên trang cá nhân quá trình mà anh đã trải qua để sở hữu mái tóc dreadlock. Nhiều người hâm mộ hài hước còn đề xuất trao cho cựu sao U.23 Việt Nam danh hiệu "thủ môn có mái tóc ấn tượng nhất mùa giải".

Hiện tại, thủ môn Bùi Tiến Dũng đang tập trung cùng CLB Đà Nẵng để chuẩn bị cho mùa giải 2025 - 2026. Ở mùa giải vừa qua, thủ môn 28 tuổi không chỉ chắc tay trong phòng ngự mà còn ghi dấu ấn đậm nét với bàn thắng góp phần giúp CLB Đà Nẵng đánh bại CLB Bình Định ở vòng 22 V-League. Chưa hết, Bùi Tiến Dũng còn cản phá thành công một quả phạt đền ở trận play-off quan trọng gặp CLB Bình Phước (nay là Trường Tươi Đồng Nai), góp công lớn giúp đội bóng sông Hàn trụ lại giải đấu số 1 Việt Nam.