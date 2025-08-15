Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Thủ môn Bùi Tiến Dũng gây sốt với diện mạo khác lạ trên sân cỏ: Mái tóc cực chất

Thu Bồn
Thu Bồn
15/08/2025 18:11 GMT+7

Trước thềm mùa giải mới 2025 - 2026, thủ môn Bùi Tiến Dũng bất ngờ khoe diện mạo mới cực chất.

Trên trang cá nhân với hơn 2,8 triệu người theo dõi, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã chia sẻ loạt ảnh mới trên sân tập cùng dòng trạng thái hài hước: "Đây là Lee Byung-hun, Joao Pedro, Rio Ferdinand, Snoop Dogg, Raphinha, cậu bé Karate…". Ngay lập tức, bài đăng thu hút hàng ngàn lượt tương tác và hàng trăm bình luận. Trong đó, nhiều tuyển thủ quốc gia và bạn bè thân thiết thích thú trước diện mạo mới cực chất của "người gác đền" quê Thanh Hóa.

Điểm nhấn gây chú ý trong những bức hình của thủ môn Bùi Tiến Dũng chính là kiểu tóc dreadlock đầy cá tính, vốn rất phổ biến với giới cầu thủ Nam Mỹ, châu Phi. Ở Việt Nam, hiếm có cầu thủ nào theo đuổi phong cách này, nên hình ảnh mới của Tiến Dũng càng gây ấn tượng mạnh.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng gây sốt với diện mạo khác lạ trên sân cỏ: Mái tóc cực chất- Ảnh 1.

Kiểu tóc dreadlock đầy cá tính của thủ môn Bùi Tiến Dũng trên sân tập

ẢNH: CLB ĐÀ NẴNG

Trước đó, Bùi Tiến Dũng cũng chia sẻ trên trang cá nhân quá trình mà anh đã trải qua để sở hữu mái tóc dreadlock. Nhiều người hâm mộ hài hước còn đề xuất trao cho cựu sao U.23 Việt Nam danh hiệu "thủ môn có mái tóc ấn tượng nhất mùa giải".

Hiện tại, thủ môn Bùi Tiến Dũng đang tập trung cùng CLB Đà Nẵng để chuẩn bị cho mùa giải 2025 - 2026. Ở mùa giải vừa qua, thủ môn 28 tuổi không chỉ chắc tay trong phòng ngự mà còn ghi dấu ấn đậm nét với bàn thắng góp phần giúp CLB Đà Nẵng đánh bại CLB Bình Định ở vòng 22 V-League. Chưa hết, Bùi Tiến Dũng còn cản phá thành công một quả phạt đền ở trận play-off quan trọng gặp CLB Bình Phước (nay là Trường Tươi Đồng Nai), góp công lớn giúp đội bóng sông Hàn trụ lại giải đấu số 1 Việt Nam.

Tin liên quan

HLV đội Thái Lan tự tin trước bán kết đấu Myanmar, bất ngờ nhắc về Việt Nam

HLV đội Thái Lan tự tin trước bán kết đấu Myanmar, bất ngờ nhắc về Việt Nam

HLV đội tuyển nữ Thái Lan và Myanmar đã có những chia sẻ trong buổi họp báo trước thềm cuộc so tài thuộc vòng bán kết giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á (AFF Cup nữ) 2025.

HAGL ra mắt thủ môn cao 1,94 m dự V-League

Khám phá thêm chủ đề

bùi tiến dũng Thủ môn Bùi Tiến Dũng V-League CLB Đà Nẵng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận