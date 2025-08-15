Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Cảm xúc trái ngược của 2 HLV ngoại cá tính nhất V-League sau màn chia điểm kịch tính

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
15/08/2025 22:16 GMT+7

Trong khi HLV Velizar Popov của Thể Công Viettel hài lòng với 1 điểm thì thuyền trưởng của đội Công an Hà Nội (CAHN), ông Alexandre Polking lại tỏ ra tiếc nuối sau trận mở màn V-League 2025-2026.

HLV Popov: "Cần 2, 3 vòng để mọi thứ vào quỹ đạo tại V-League"

Tối 15.8, V-League mùa giải 2025-2026 bắt đầu bằng cuộc so tài giữa 2 ứng cử viên vô địch là CLB CAHN và Thể Công Viettel trên sân Hàng Đẫy. Hai đội đã cống hiến một trận cầu đẹp mắt và hòa nhau 1-1.

HLV Popov chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận: "Tất cả trận mở màn đều khó khăn, dù cho đối thủ có là ai. Chưa đội nào đạt được phong độ 100% trong trận đầu tiên cả. Cần 2,3 vòng thì mọi thứ mới vào được quỹ đạo. Phần lớn các đội bóng đều đang cảm thấy nặng nề sau quá trình tập huấn. Tuy nhiên, CLB Thể Công Viettel đã thể hiện hết sức trong trận đấu này. Vì thế tôi hài lòng với kết quả và tinh thần của các cầu thủ ngày hôm nay.

Khi được hỏi về cách phong tỏa CLB CAHN, HLV Popov trả lời: "Tôi không thể chia sẻ chi tiết, nhưng chiến thuật hôm nay tôi đề ra đã được các cầu thủ thực hiện tốt. Vẫn còn một số lỗi xảy ra, họ có thể làm tốt hơn, nhưng đó là một phần của bóng đá. Đến cuối cùng, kết quả hòa có lẽ là hợp lý với cả hai đội. Sự cạnh tranh trong trận đấu này cũng được thể hiện rõ. Tất nhiên tôi nhấn mạnh CLB Thể Công Viettel có thể làm tốt hơn trong thời gian tới.

Đầu hiệp 2, tôi tạo ra 2 sự thay đổi. Điều này cũng thể hiện lực lượng của CLB Thể Công Viettel tốt hơn so với mùa trước. Tôi sẽ xoay tua, nhưng quan trọng là các cầu thủ phải thể hiện rằng mình xứng đáng. Tôi rất hài lòng với những tân binh. Họ cần thêm thời gian thích nghi, nhưng nhìn chung là chất lượng cầu thủ khiến tôi hài lòng. Vẫn còn những cầu thủ vắng mặt vì chấn thương, treo giò, nhưng nhìn chung CLB Thể Công Viettel đã có chiều sâu lực lượng tốt hơn so với mùa trước".

Cảm xúc trái ngược của 2 HLV ngoại cá tính nhất V-League sau màn chia điểm kịch tính- Ảnh 1.

HLV Popov và Polking bất phân thắng bại

ẢNH: MINH TÚ

Vì sao HLV Polking tiếc nuối?

Thuyền trưởng CLB CAHN nhận định: "Trong hiệp 1, CLB CAHN tạo được nhiều cơ hội nhưng không thể ghi được những bàn thắng cần có. Khi đối phương gia tăng áp lực trong hiệp 2, lợi thế không còn được duy trì cho chúng tôi nữa. Tuy nhiên ở hiệp 2, CLB CAHN vẫn có 2 cơ hội rõ rệt nhưng không tận dụng được. Cá nhân tôi cảm thấy tiếc nuối vì đội nhà không thể giành được 3 điểm. Sau đây toàn đội sẽ di chuyển sang Thái Lan để dự Cúp C1 Đông Nam Á. Về cơ bản những gì tôi xây dựng cho đội bóng vẫn sẽ được duy trì, bởi mọi thứ đang đi đúng hướng".

Ông Polking nói thêm: "Trong hiệp 2, Đình Trọng chấn thương, Quang Vinh cũng phải ra nghỉ vì lý do cá nhân. Tôi đang chờ bộ phận y tế làm việc để nắm được thông tin cụ thể. Tôi tung Văn Đô và Đình Bắc vào nhưng có lẽ họ cần thêm thời gian để thích nghi cho mùa giải mới. Chúng tôi sẽ xem lại băng hình để điều chỉnh lại mọi thứ sao cho hợp lý hơn".


Tin liên quan

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CLB CAHN và Thể Công Viettel cùng đứng đầu trong... 1 ngày

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CLB CAHN và Thể Công Viettel cùng đứng đầu trong... 1 ngày

Với trận hòa 1-1 trong ngày khai màn V-League, CLB CAHN và Thể Công Viettel tạm thời chia sẻ ngôi đầu bảng xếp hạng.

'Trò cưng' ông Kim kiến tạo như đặt, HLV Polking và Popov bất phân thắng bại

Tại sao V-League chưa được phát sóng trên VTV, đang đàm phán với ai?

Khám phá thêm chủ đề

V-League CLB CAHN Thể Công Viettel Popov POLKING
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận