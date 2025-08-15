Cảm xúc trái ngược của 2 HLV ngoại cá tính nhất V-League sau màn chia điểm kịch tính

HLV Popov: "Cần 2, 3 vòng để mọi thứ vào quỹ đạo tại V-League"

Tối 15.8, V-League mùa giải 2025-2026 bắt đầu bằng cuộc so tài giữa 2 ứng cử viên vô địch là CLB CAHN và Thể Công Viettel trên sân Hàng Đẫy. Hai đội đã cống hiến một trận cầu đẹp mắt và hòa nhau 1-1.

HLV Popov chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận: "Tất cả trận mở màn đều khó khăn, dù cho đối thủ có là ai. Chưa đội nào đạt được phong độ 100% trong trận đầu tiên cả. Cần 2,3 vòng thì mọi thứ mới vào được quỹ đạo. Phần lớn các đội bóng đều đang cảm thấy nặng nề sau quá trình tập huấn. Tuy nhiên, CLB Thể Công Viettel đã thể hiện hết sức trong trận đấu này. Vì thế tôi hài lòng với kết quả và tinh thần của các cầu thủ ngày hôm nay.

Khi được hỏi về cách phong tỏa CLB CAHN, HLV Popov trả lời: "Tôi không thể chia sẻ chi tiết, nhưng chiến thuật hôm nay tôi đề ra đã được các cầu thủ thực hiện tốt. Vẫn còn một số lỗi xảy ra, họ có thể làm tốt hơn, nhưng đó là một phần của bóng đá. Đến cuối cùng, kết quả hòa có lẽ là hợp lý với cả hai đội. Sự cạnh tranh trong trận đấu này cũng được thể hiện rõ. Tất nhiên tôi nhấn mạnh CLB Thể Công Viettel có thể làm tốt hơn trong thời gian tới.

Đầu hiệp 2, tôi tạo ra 2 sự thay đổi. Điều này cũng thể hiện lực lượng của CLB Thể Công Viettel tốt hơn so với mùa trước. Tôi sẽ xoay tua, nhưng quan trọng là các cầu thủ phải thể hiện rằng mình xứng đáng. Tôi rất hài lòng với những tân binh. Họ cần thêm thời gian thích nghi, nhưng nhìn chung là chất lượng cầu thủ khiến tôi hài lòng. Vẫn còn những cầu thủ vắng mặt vì chấn thương, treo giò, nhưng nhìn chung CLB Thể Công Viettel đã có chiều sâu lực lượng tốt hơn so với mùa trước".

HLV Popov và Polking bất phân thắng bại ẢNH: MINH TÚ

Vì sao HLV Polking tiếc nuối?

Thuyền trưởng CLB CAHN nhận định: "Trong hiệp 1, CLB CAHN tạo được nhiều cơ hội nhưng không thể ghi được những bàn thắng cần có. Khi đối phương gia tăng áp lực trong hiệp 2, lợi thế không còn được duy trì cho chúng tôi nữa. Tuy nhiên ở hiệp 2, CLB CAHN vẫn có 2 cơ hội rõ rệt nhưng không tận dụng được. Cá nhân tôi cảm thấy tiếc nuối vì đội nhà không thể giành được 3 điểm. Sau đây toàn đội sẽ di chuyển sang Thái Lan để dự Cúp C1 Đông Nam Á. Về cơ bản những gì tôi xây dựng cho đội bóng vẫn sẽ được duy trì, bởi mọi thứ đang đi đúng hướng".

Ông Polking nói thêm: "Trong hiệp 2, Đình Trọng chấn thương, Quang Vinh cũng phải ra nghỉ vì lý do cá nhân. Tôi đang chờ bộ phận y tế làm việc để nắm được thông tin cụ thể. Tôi tung Văn Đô và Đình Bắc vào nhưng có lẽ họ cần thêm thời gian để thích nghi cho mùa giải mới. Chúng tôi sẽ xem lại băng hình để điều chỉnh lại mọi thứ sao cho hợp lý hơn".



