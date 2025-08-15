Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CLB CAHN và Thể Công Viettel cùng đứng đầu trong... 1 ngày

Hồng Nam
Hồng Nam
15/08/2025 21:26 GMT+7

Với trận hòa 1-1 trong ngày khai màn V-League, CLB CAHN và Thể Công Viettel tạm thời chia sẻ ngôi đầu bảng xếp hạng.

Bảng xếp hạng V-League sau trận đấu sớm

Pháo hiệu V-League đã khai hỏa với cuộc thư hùng giữa CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) và Thể Công Viettel trên sân Hàng Đẫy tối 15.8. Bảng xếp hạng đã "hoạt động" sau trận đầu tiên.

Đây là trận đấu được trông đợi nhất vòng 1, giữa hai đội cùng đặt tham vọng vô địch mùa này. Nếu mùa 2023 - 2024, Thể Công Viettel từng "át vía" CLB CAHN khi thắng cả 3 trận đối đầu, thì ở mùa 2024 - 2025, CLB CAHN lại nhỉnh hơn khi thắng 2 trong 3 trận. Việc cả hai đội chạy đua lực lượng khi mang về hàng loạt hảo thủ càng khiến trận đấu thêm khó lường.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CLB CAHN và Thể Công Viettel cùng đứng đầu trong... 1 ngày- Ảnh 1.

Alan Grafite giúp CLB CAHN giành lại 1 điểm

CLB Thể Công Viettel khởi đầu tốt hơn khi mở tỷ số ngay phút thứ 3. Nỗ lực đi bóng và tạt vào tuyệt vời của Trương Tiến Anh giúp Lucao dứt điểm cận thành vươn lên dẫn trước. Đây cũng là bàn đầu tiên ở V-League 2025 - 2026. Đội bóng áo lính cũng tấn công chủ yếu ở cánh phải, nơi Tiến Anh hoạt động tích cực. Trong nửa đầu hiệp 1, CLB CAHN dù cầm bóng nhiều, nhưng không thể áp đảo thế trận khi Thể Công Viettel phòng ngự phản công tốt. 

Tuy nhiên, bản lĩnh đương kim vô địch Siêu cúp quốc gia vẫn giúp CLB CAHN tìm được bàn gỡ. Trong pha dâng cao tấn công hiếm hoi, Đình Trọng tạt bóng từ cánh phải vào để Alan Grafite dứt điểm một chạm đưa bóng về góc thấp khiến Văn Phong không thể cản phá ở phút 23. 

Sang hiệp 2, hai đội chơi đôi công tốc độ và hấp dẫn. Dù vậy, không có thêm bàn thắng được ghi. Tỷ số 1-1 giúp CLB CAHN và Thể Công Viettel cùng có 1 điểm sau trận ra quân. Hai đội chia sẻ ngôi đầu bảng trong ít nhất 1 ngày, trước khi các trận đấu tiếp theo ở vòng 1 V-League diễn ra vào ngày mai (16.8). 

