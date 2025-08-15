Lịch thi đấu CLB CAHN - Thể Công Viettel hôm nay: Trận khai màn bùng nổ, V-League gay cấn!

Cuộc đấu giữa những kẻ chinh phục V-League

Cả CLB CAHN và đội Thể Công Viettel đều là những CLB giàu truyền thống, có tiềm lực tài chính mạnh, luôn ấp ủ nhiều tham vọng. Trước mỗi mùa giải, họ luôn đặt mục tiêu cạnh tranh chức vô địch và mùa 2025-2026 cũng không ngoại lệ. HLV Vũ Hồng Việt, thuyền trưởng của đội đương kim vô địch V-League Nam Định cũng khẳng định: "Chúng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong hành trình bảo vệ ngôi vương. Có nhiều đội tham vọng, lực lượng mạnh như CLB Hà Nội, Thể Công Viettel, CAHN, Ninh Bình, Công an TP.HCM".

CLB CAHN rất đáng gờm với 2 "họng pháo" Alan và Leo Atur (thứ 2 và 3 từ trái sang) ẢNH: MINH TÚ

Trong đó, HLV Vũ Hồng Việt đặc biệt nhấn mạnh vào CLB CAHN. Ông cho biết mình rất ấn tượng với đoàn quân của HLV Alexandre Polking. Đó là điều dễ hiểu. Bởi ở trận tranh Siêu cúp quốc gia, CLB Nam Định đã nhận thất bại 2-3 trước đội CAHN. Với những bản hợp đồng chất lượng, đặc biệt là 2 trung vệ Phạm Lý Đức, Adou Minh, đội bóng ngành công an cải thiện đáng kể khâu phòng ngự. Mùa trước, họ nhiều lần mất điểm đáng tiếc, dần bị bỏ xa trong cuộc đua vô địch do phòng ngự thiếu tập trung. Giờ đây, khi khắc phục được điểm yếu này, đồng thời giữ chân thành công các trụ cột trên hàng công, CLB CAHN sẽ trở thành một tập thể toàn diện hơn.

So với CLB CAHN, lực lượng của đội Thể Công Viettel không chất lượng bằng. Theo Transfermarkt, giá trị đội hình trong tay HLV Velizar Popov là 4,13 triệu euro, cao thứ 5 V-League. Con số này của CLB CAHN là 6,8 triệu euro, cao thứ 2 V-League. Tuy nhiên, đừng vội coi thường CLB Thể Công Viettel trong cuộc đối đầu trực tiếp sắp tới.

CLB Thể Công Viettel đặt mục tiêu vô địch V-League 2025-2026 ẢNH: MINH TÚ

Đội bóng ngành quân đội vẫn là một trong những ứng cử viên vô địch, với bộ khung là dàn tuyển thủ quốc gia, đặc biệt là ở hàng phòng ngự. Họ có 3 trung vệ kinh nghiệm Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Minh Tùng và 2 hậu vệ biên giỏi tấn công là Trương Tiến Anh, Phan Tuấn Tài. Ở tuyến giữa, họ mất đi Nguyễn Đức Chiến nhưng cũng đã kịp đem về Đặng Văn Trâm, tiền vệ phòng ngự đã chơi rất hay trong màu áo CLB Hà Tĩnh ở mùa trước. Trên hàng công, CLB Thể Công Viettel có các cầu thủ trẻ xuất sắc như Khuất Văn Khang, Đinh Xuân Tiến, Nguyễn Công Phương... và mũi nhọn Lucao, đương kim Vua phá lưới V-League. Đội hình này và lối chơi phòng ngự phản công, tích cực pressing mà HLV Popov xây dựng hứa hẹn gây ra khó khăn cho đội hình toàn sao của CLB CAHN.

Ở V-League mùa trước, mỗi đội thắng 1 trận trong 2 lần đối đầu trực tiếp ẢNH: MINH TÚ

Chờ màn đấu trí

Điểm đáng chú ý là cả CAHN và Thể Công Viettel đều không xa lạ gì nhau, bởi họ từng nhiều lần chạm trán ở các trận cầu đinh ở các giải trong nước. HLV Polking và Popov cũng đã làm việc tại V-League rất lâu, trực tiếp đối đầu nhau không ít. Sự am hiểu về lối chơi, con người sẽ khiến trận đấu sắp tới trở thành màn đấu trí căng thẳng giữa 2 chiến lược gia có năng lực tốt và cá tính thú vị bậc nhất V-League. Đây là cuộc đấu giữa 2 trường phái đối lập: một bên là tập thể giàu sức mạnh tấn công, đa dạng phương án lên bóng; bên kia là đội bóng kỷ luật, tổ chức tốt và sẵn sàng trừng phạt đối thủ bằng những pha phản công sắc bén.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, trận đấu này còn mang nhiều ý nghĩa tinh thần. CAHN muốn khẳng định rằng họ đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với CLB Nam Định và Hà Nội trong cuộc đua vô địch. Thể Công Viettel thì cần chứng minh vị thế của một "ông lớn" không thể xem thường, đặc biệt là sau mùa giải trước họ để lỡ cơ hội bám đuổi ở giai đoạn then chốt. Kết quả của cuộc đối đầu này sẽ tác động mạnh đến tinh thần và đà hưng phấn của cả hai đội ở những vòng đấu tiếp theo.

Với lực lượng, tham vọng và bề dày truyền thống, màn so tài giữa CLB CAHN và Thể Công Viettel xứng đáng là trận cầu mở màn và cũng là tâm điểm của vòng 1 V-League 2025-2026.