Thể thao Bóng đá Việt Nam

V-League có xe VAR thứ 5, nhà đầu tư lần đầu lên tiếng

Hoàng Thiên
Hoàng Thiên
14/08/2025 14:42 GMT+7

Mùa giải LPBank V-League 2025-2026 hứa hẹn sẽ mang đến những cảm xúc thăng hoa và kịch tính, khi các CLB đẩy mạnh đầu tư cả về lực lượng cầu thủ lẫn công nghệ.

Với những bước phát triển vượt bậc trong chất lượng chuyên môn, V-League năm nay không chỉ được kỳ vọng bởi sự cạnh tranh gay gắt giữa các đội bóng, mà còn bởi sự nâng cấp công tác tổ chức, đặc biệt là việc triển khai công nghệ VAR.

Đầu tư mạnh mẽ cho mùa giải mới

V-League luôn hấp dẫn với những cuộc cạnh tranh khốc liệt, nhưng năm nay, giải đấu càng thêm nóng hơn khi các CLB đã có những bước chuẩn bị đầy mạnh mẽ. Các đội bóng đã chiêu mộ những ngoại binh chất lượng và những cầu thủ Việt kiều tài năng, làm tăng tính cạnh tranh và kịch tính cho giải đấu. Không ít đội đã chi số tiền lớn để sở hữu các ngoại binh đẳng cấp, hứa hẹn sẽ tạo ra những trận đấu đỉnh cao.

V-League có xe VAR thứ 5, nhà đầu tư lần đầu lên tiếng- Ảnh 1.

Tân binh Việt kiều Trần Thành Trung của CLB Ninh Bình

Ngoài các ngoại binh, V-League 1 còn chứng kiến sự gia nhập của các cầu thủ Việt kiều như Trần Thành Trung, Evan Abran, hay Damian Vũ Thanh An. Sự đa dạng này sẽ tạo ra một mùa giải cực kỳ hấp dẫn với cuộc đua vô địch và cuộc chiến tránh xuống hạng đầy gay cấn. Bên cạnh đó, các trận derby giữa các đội bóng mạnh như CLB Ninh Bình, CLB Hà Nội, CLB CAHN và CLB Công an TP.HCM sẽ là những trận đấu đáng chờ đợi.

V-League có xe VAR thứ 5, nhà đầu tư lần đầu lên tiếng- Ảnh 2.

V-League mùa giải mới hứa hẹn sẽ hấp dẫn

ẢNH: MINH TÚ

V-League 2025-2026 sẽ là bước đột phá trong công nghệ và truyền hình

Không chỉ về chuyên môn, công tác tổ chức giải đấu cũng được nâng cấp đáng kể. Một trong những điểm nhấn là sự xuất hiện của xe VAR thứ 5, phục vụ cho việc phủ sóng công nghệ VAR trong các trận đấu. Xe VAR này sẽ chính thức được đưa vào sử dụng từ vòng 1 của mùa giải, nhằm giảm thiểu sai sót trọng tài và nâng cao chất lượng các trận đấu.

V-League có xe VAR thứ 5, nhà đầu tư lần đầu lên tiếng- Ảnh 3.

Trọng tài kiểm tra tình huống qua màn hình VAR

V-League có xe VAR thứ 5, nhà đầu tư lần đầu lên tiếng- Ảnh 4.

V-League có xe VAR thứ 5, nhà đầu tư lần đầu lên tiếng- Ảnh 5.

Công nghệ VAR đang dần phổ biến ở bóng đá quốc nội

V-League có xe VAR thứ 5, nhà đầu tư lần đầu lên tiếng- Ảnh 6.

Sẽ có thêm xe VAR cho mùa giải mới

Chủ tịch Tập đoàn Hoành Sơn, ông Phạm Hoành Sơn, cho biết, công ty luôn sẵn sàng đồng hành cùng những dự án có giá trị cộng đồng, và việc đầu tư vào VAR là minh chứng cho sự cam kết này.

Bên cạnh đó, chất lượng truyền hình của giải đấu cũng sẽ được nâng cao. FPT Play, đơn vị sở hữu bản quyền, sẽ sản xuất các trận đấu với chất lượng cao, sử dụng từ 10 đến 12 máy quay và 3 ống kính chuyên dụng thể thao, mang đến hình ảnh sắc nét và chân thực cho người xem.

Mùa giải LPBank V-League 2025-2026 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 15.8.2025 và dự kiến kết thúc vào ngày 20.6.2026, với tổng cộng 26 vòng đấu và 182 trận đấu hấp dẫn. 14 CLB chuyên nghiệp sẽ tham gia, hứa hẹn tạo nên một mùa giải đỉnh cao đầy kịch tính và cảm xúc.

