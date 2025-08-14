Bầu Đoan phát biểu cực hay, CLB Thanh Hóa ra mắt tân HLV ‘vừa lạ vừa quen’

CLB Thanh Hóa sẽ chơi hết mình với tinh thần không bỏ cuộc

Phát biểu trong lễ xuất quân tổ chức sáng 14.8, ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch CLB Thanh Hóa khẳng định để có một đội bóng đá mạnh như ngày hôm nay là nhờ có "bản sắc xứ Thanh, với tinh thần đoàn kết – kiên cường – không bỏ cuộc. Đội bóng đá Thanh Hóa luôn thi đấu bằng trái tim rực lửa, bằng niềm kiêu hãnh".

Ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch CLB bóng đá Thanh Hóa khẳng định, mùa giải 2025 - 2026 đội Thanh Hóa sẽ thi đấu với tinh thần đoàn kết - kiên cường và không bỏ cuộc ẢNH: MINH HẢI

Ông Đoan cho biết mùa giải 2025 - 2026, đội Thanh Hóa sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khi các đối thủ đều mạnh, giải đấu khốc liệt, nhưng đó sẽ là cơ hội để khẳng định vị thế của bóng đá xứ Thanh.

Ông Đoan kỳ vọng với nhiều động lực mới như việc có được tân binh Quế Ngọc Hải, tân HLV trưởng Choi Won-kwon, và nhiều cầu thủ trẻ đang có phong độ tốt như Văn Thuận, Ngọc Mỹ, Thái Sơn,… CLB Thanh Hóa sẽ bay cao và vươn xa hơn nữa.

Trung vệ Quế Ngọc Hải

Tân binh Quế Ngọc Hải (phải) và Doãn Ngọc Tân

CLB Thanh Hóa ra mắt ban huấn luyện và các cầu thủ mùa giải mới ẢNH: MINH HẢI

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Ngọc, Tổng giám đốc Công ty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), cho biết, VPF đánh giá cao CLB Thanh Hóa và những đóng góp của CLB này cho bóng đá. Ông Ngọc cho biết thêm đội bóng xứ Thanh luôn có tinh thần chiến đấu cống hiến, có nhiều bản sắc và hy vọng trong mùa giải mới sẽ tiếp tục thăng hoa, cống hiến cho người xem những trận đấu mãn nhãn.

Ông Ngọc cho biết thêm V-League 2025-2026 sẽ được bố trí thêm xe VAR để đảm bảo tất cả trận đấu đều có VAR hỗ trợ.

Tại lễ xuất quân mùa giải mới, đội bóng Thanh Hóa cũng đã ra mắt logo mới, áo thi đấu sân nhà và sân khách.

Khép lại mùa giải V-League 2024-2025 đội Thanh Hóa xếp ở vị trí thứ 8 với 31 điểm.