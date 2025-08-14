Bầu Đoan phát biểu cực hay, CLB Thanh Hóa ra mắt tân HLV ‘vừa lạ vừa quen’

CLB Thanh Hóa sẽ chơi hết mình với tinh thần không bỏ cuộc
Phát biểu trong lễ xuất quân tổ chức sáng 14.8, ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch CLB Thanh Hóa khẳng định để có một đội bóng đá mạnh như ngày hôm nay là nhờ có "bản sắc xứ Thanh, với tinh thần đoàn kết – kiên cường – không bỏ cuộc. Đội bóng đá Thanh Hóa luôn thi đấu bằng trái tim rực lửa, bằng niềm kiêu hãnh".
Ông Đoan cho biết mùa giải 2025 - 2026, đội Thanh Hóa sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khi các đối thủ đều mạnh, giải đấu khốc liệt, nhưng đó sẽ là cơ hội để khẳng định vị thế của bóng đá xứ Thanh.
Ông Đoan kỳ vọng với nhiều động lực mới như việc có được tân binh Quế Ngọc Hải, tân HLV trưởng Choi Won-kwon, và nhiều cầu thủ trẻ đang có phong độ tốt như Văn Thuận, Ngọc Mỹ, Thái Sơn,… CLB Thanh Hóa sẽ bay cao và vươn xa hơn nữa.
Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Ngọc, Tổng giám đốc Công ty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), cho biết, VPF đánh giá cao CLB Thanh Hóa và những đóng góp của CLB này cho bóng đá. Ông Ngọc cho biết thêm đội bóng xứ Thanh luôn có tinh thần chiến đấu cống hiến, có nhiều bản sắc và hy vọng trong mùa giải mới sẽ tiếp tục thăng hoa, cống hiến cho người xem những trận đấu mãn nhãn.
Ông Ngọc cho biết thêm V-League 2025-2026 sẽ được bố trí thêm xe VAR để đảm bảo tất cả trận đấu đều có VAR hỗ trợ.
Tại lễ xuất quân mùa giải mới, đội bóng Thanh Hóa cũng đã ra mắt logo mới, áo thi đấu sân nhà và sân khách.
Khép lại mùa giải V-League 2024-2025 đội Thanh Hóa xếp ở vị trí thứ 8 với 31 điểm.
Ra mắt HLV trưởng - cựu trợ lý ông Kim Sang-sik
Tại lễ xuất quân, đội bóng Thanh Hóa cũng đã ra mắt HLV trưởng là ông Choi Won-kwon
Ông Choi Won-kwon sinh năm 1981, là cựu tuyển thủ quốc gia Hàn Quốc. Khi còn thi đấu, ông chơi ở vị trí hậu vệ và tiền vệ phải, từng có 4 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và 27 lần thi đấu cho đội U23 Hàn Quốc.
Một trong những dấu ấn đáng nhớ nhất của ông là kỳ Olympic Athens 2004, nơi ông góp mặt trong đội hình U23 Hàn Quốc vào tới tứ kết - thành tích hiếm có với bóng đá châu Á thời điểm đó. Ở cấp CLB, ông từng khoác áo nhiều đội bóng tại K-League như Anyang LG Cheetahs (tiền thân của FC Seoul), Gwangju Sangmu, Jeju United, Daegu FC và Kyungju. Sau khi giải nghệ, ông Choi từng là HLV trưởng CLB Daegu FC thi đấu tại K-League 1 và nổi bật với phong cách xây dựng lối chơi chặt chẽ, khoa học, đặc biệt ở khâu tổ chức phòng ngự. Tại AFF Cup 2024, ông đảm nhiệm vai trò trợ lý HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik.
HLV Choi cho hay: “Văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc khá và giống nhau, cộng với sự giúp đỡ nhiệt tình của ban huấn luyện nên tôi sớm làm quen được. Các cầu thủ trong đội tập luyện rất chăm chỉ, tôi hài lòng vì điều này. Hơn nữa, đội bóng cũng đã có những điều mới, như tân binh mới. Tất cả những điều đó giúp tôi hoàn thiện được đội bóng thành một tập thể tốt hơn. Đội Thanh Hóa có một điểm rất mạnh là sức mạnh tập thể, mỗi cầu thủ thi đấu không vì cá nhân mình mà vì tập thể, sẵn sàng hy sinh vì đội bóng, vì đồng đội của mình. Tôi sẽ cố gắng phát huy sức mạnh tập thể này để giành chiến thắng".
Bình luận (0)