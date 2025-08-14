Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Tân binh cao 2 m của CLB Nam Định: 'Tôi không đến để thay Xuân Son'

Hồng Nam
Hồng Nam
14/08/2025 15:46 GMT+7

Tiền đạo Kyle Hudlin tự tin mang lại màu sắc mới cho hàng công của CLB Nam Định ở V-League 2025 - 2026.

Tân binh chất lượng của CLB Nam Định

Tại lễ xuất quân của CLB Nam Định diễn ra sáng nay (14.8), tân binh Kyle Hudlin là một trong những gương mặt nổi bật nhất. Hudlin sinh năm 2000, sở hữu chiều cao 2,06 m. Anh là cầu thủ cao nhất đang chơi tại V-League.

Ở trận Siêu cúp quốc gia, Kyle Hudlin có màn ra mắt đáng nhớ với cú đúp vào lưới CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN). Dù Nam Định thua chung cuộc với tỷ số 2-3, nhưng đây vẫn là khởi đầu hứa hẹn cho chân sút từng chơi bóng tại Anh.

Tân binh cao 2 m của CLB Nam Định: 'Tôi không đến để thay Xuân Son'- Ảnh 1.

Tân binh Kyle Hudlin của CLB Nam Định

ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

"Tôi chọn đến CLB Nam Định, vì đội bóng này đã vô địch V-League hai mùa liên tục. Họ là đội bóng chiến thắng và tôi cũng rất khao khát chiến thắng. Chúng tôi chia sẻ với nhau tầm nhìn chung. Tôi muốn cùng đội đoạt chức vô địch V-League thứ ba liên tiếp. Mục tiêu cá nhân và tập thể đều là tập trung cho mùa giải này, cố gắng hết sức và đạt được những gì trước mắt", Kyle Hudlin đánh giá.

Hudlin có lý lịch ấn tượng, khi từng chơi cho nhiều đội bóng ở các hạng đấu chuyên nghiệp Anh như Huddersfield Town, AFC Wimbledon, Burton Albion hay Newport County. Chân sút sinh năm 2000 có 112 trận, ghi 19 bàn.

"Sau trận đấu ở Siêu cúp quốc gia, tôi nghĩ bóng đá Việt Nam và V-League có chất lượng rất tốt, khắc nghiệt và cường độ cao. Nó mang đến cho tôi trải nghiệm hoàn toàn khác so với trước đây, nên tôi cần thời gian để thích nghi và áp dụng phong cách chơi của mình. Tôi rất mong chờ thử thách này.

Ở Anh, lối chơi thiên về thể lực, các cầu thủ thường to lớn, mạnh mẽ và tranh chấp quyết liệt. Còn ở đây, đặc biệt là tại CLB Nam Định, các cầu thủ rất kỹ thuật, di chuyển nhanh và sắc bén. Ở Anh, chỉ một số ít cầu thủ nhỏ con và nhanh nhẹn nổi bật, còn đa phần là mạnh mẽ và chơi thiên về va chạm", Kyle Hudlin trải lòng.

'Tôi không phải người thay thế Xuân Son'

Thanh Niên đặt câu hỏi cho Kyle Hudlin: "Anh được đưa về để khỏa lấp khoảng trống Nguyễn Xuân Son để lại trên hàng công. Điều đó có khiến anh áp lực?".

Chân sút từng chơi bóng ở Anh lý giải: "Tôi không coi mình là người thay thế Xuân Son. Tôi mang đến lối chơi riêng của mình, tạo ra màu sắc khác biệt cho CLB Nam Định. Thực ra bóng đá cũng chỉ có từng ấy vị trí. Ai cũng có thể thay thế nhau. Nếu một người không thi đấu, người khác sẽ vào sân. Tôi chỉ tập trung tận hưởng bóng đá, chơi hết mình và để mọi thứ diễn ra tự nhiên".

Tân binh cao 2 m của CLB Nam Định: 'Tôi không đến để thay Xuân Son'- Ảnh 2.

Tân binh cao 2 m của CLB Nam Định: 'Tôi không đến để thay Xuân Son'- Ảnh 3.

CLB Nam Định tổ chức xuất quân và ra mắt áo đấu sáng 14.8

ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Kyle Hudlin chia sẻ thêm: "Tôi đã nói chuyện với Xuân Son. Anh ấy cũng trao đổi với toàn đội, góp ý để chúng tôi kết hợp tốt hơn. Khi anh ấy trở lại đội, chúng tôi sẽ có dịp trò chuyện nhiều hơn và hiểu nhau hơn".

CLB Nam Định đang khủng hoảng hàng tấn công khi Xuân Son và Văn Toàn đều nghỉ thi đấu đến hết năm 2025 để điều trị phục hồi chấn thương. Chia sẻ ở lễ xuất quân, HLV Vũ Hồng Việt lo ngại trước cảnh thiếu tiền đạo. Ông cũng nhấn mạnh đội hình Nam Định hiện tại chưa đủ dày để chơi ở 4 đấu trường, gồm V-League, Cúp quốc gia, ASEAN Club Championship và AFC Champions League 2.

"Văn toàn, Xuân Son là 2 cầu thủ chất lượng. Son vẫn chưa quay trở lại, còn Toàn mới phẫu thuật, đó là những tổn thất lớn với cả đội. Nếu cả hai khỏe mạnh thì lực lượng đội hình sẽ dày hơn, chúng tôi có nhiều phương án tấn công tốt hơn.

Lực lượng Nam Định vẫn chưa hẳn dày, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng khi bổ sung nhiều ngoại binh. Hy vọng toàn đội sẽ làm tốt ở đấu trường quốc nội và cả quốc tế", HLV Vũ Hồng Việt nhận định.

Khám phá thêm chủ đề

Nam Định Kyle Hudlin Xuân Son V-League
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận