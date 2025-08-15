Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

'Trò cưng' ông Kim kiến tạo như đặt, HLV Polking và Popov bất phân thắng bại

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
15/08/2025 21:23 GMT+7

Tối 15.8 trên sân Hàng Đẫy, V-League 2025 - 2026 mở màn mãn nhãn, khi 2 HLV Polking và Popov đã đem đến trận derby thủ đô hấp dẫn với tinh thần tấn công rực lửa cống hiến của CLB Công an Hà Nội (CAHN) và Thể Công Viettel.

'Trò cưng' ông Kim kiến tạo như đặt, HLV Polking và Popov bất phân thắng bại- Ảnh 1.

Lucao ghi bàn thắng đầu tiên của V-League 2025 - 2026 ở phút thứ 3

ảnh: Minh Tú

Màn đấu trí nóng bỏng giữa HLV Polking và Popov

Cuộc chạm trán giữa CLB CAHN và Thể Công Viettel cũng là màn đối đầu được chờ đợi giữa 2 HLV ngoại tài năng đầy cá tính, được đánh giá có trình độ hàng đầu Việt Nam vào lúc này là HLV Velizar Popov và Mano Polking.

Ngay ở phút thứ 3, HLV Popov đã có dịp ăn mừng khi ngay ở phút thứ 3, từ đường tạt điệu nghệ của tuyển thủ Việt Nam Tiến Anh - một trò cưng của HLV Kim Sang-sik, tân binh Lucao đã mở tài khoản cho Thể Công Viettel bằng quả đánh đầu hiểm hóc, đánh dấu bàn thắng đầu tiên của V-League 2025 - 2026.

Bàn thắng sớm này đã thực sự hâm nóng trận đấu, khi cả 2 đội bóng đều vứt bỏ những thận trọng để cùng nhau đẩy tốc độ chơi bóng nhanh đến chóng mặt, với những tình huống thay nhau ăn miếng trả miếng chớp nhoáng.

'Trò cưng' ông Kim kiến tạo như đặt, HLV Polking và Popov bất phân thắng bại- Ảnh 2.

Alan gỡ hòa 1-1 cho CLB CAHN

ảnh: Minh Tú

Phải ghi nhận bản lĩnh của CLB CAHN, khi không hề nao núng sau bàn thua, ngược lại sau đó Quang Hải và những đồng đội càng lên bóng sáng tạo, linh hoạt đặt áp lực rất lớn lên hàng thủ Thể Công Viettel không có Thanh Bình bị chấn thương.

Sau rất nhiều cơ hội và những pha dồn ép, bàn thắng gỡ hòa 1-1 đã đến với đội chủ nhà CAHN ở phút 22, khi Đình Trọng dâng cao đã căng bóng vừa tầm để Alan sút nối đưa bóng tung lưới thủ môn Văn Phong.

Không ai nhường ai!

Chưa hài lòng với thế trận và tỷ số hòa 1-1 sau hiệp 1, HLV Popov quyết đoán rút Xuân Tiến, Văn Tú ra để thay bằng Văn Trâm, Nhật Nam để củng cố lại tuyến giữa trong khi HLV Polking cho Văn Đức, Quang Vinh ra nghỉ để nhường chỗ cho nhà vô địch U.23 Đông Nam Á Đình Bắc cùng với Văn Đô.

'Trò cưng' ông Kim kiến tạo như đặt, HLV Polking và Popov bất phân thắng bại- Ảnh 3.

HLV Mano Polking...

ảnh: Minh Tú

'Trò cưng' ông Kim kiến tạo như đặt, HLV Polking và Popov bất phân thắng bại- Ảnh 4.

... và HLV Velizar Popov đã có màn so tài nảy lửa

ảnh: Minh Tú

Trong hiệp 2, HLV Polking thôi thúc CLB CAHN càng chơi càng lấn lướt với những pha bật nhả nhanh, ít chạm và các tình huống hoán đổi vị trí liên tục giữa Quang Hải, Alan, Artur và Đình Bắc khiến Thể Công Viettel phải chủ động hạ thấp đội hình phòng ngự, chờ phản công nhanh.

Những điều chỉnh của HLV Popov khiến hiệp 2 trận đấu diễn ra kém sôi động, có tốc độ chậm hơn nhưng tính chất quyết liệt không hề đổi khi cầu thủ 2 bên liên tục vào bóng rất mạnh mẽ, với những pha va chạm tóe lửa và cả tiểu xảo khiến cầu thủ nằm sân liên tục.

Càng về cuối nhiệt độ trận đấu càng trở nên nóng hơn, khiến HLV Popov nhiều lúc ra khỏi khu vực kỹ thuật để phản ứng còn trọng tài Hoàng Ngọc Hà và các trợ lý phải hoạt động hết công suất để hạ nhiệt những cái đầu nóng.

Không có thêm bàn thắng nào được ghi, cả 2 đội CAHN và Thể Công Viettel tạm hài lòng khi rời sân với mỗi bên có 1 điểm, trong khi 2 HLV Polking và Popov cũng trao nhau cái bắt tay chặt sau màn đấu trí đầu tiên bất phân thắng bại.

Khám phá thêm chủ đề

POLKING Popov V-League Tiến Anh Đình Bắc Quang Hải CAHN Thể Công Viettel
