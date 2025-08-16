Ngoại binh giúp đội tuyển Việt Nam lột xác vào năm 2026

S AU ĐÊM TỐI LÀ BÌNH MINH

Sau chức vô địch AFF Cup 2024, đội tuyển VN đang bước vào giai đoạn chuyển giao. Thế hệ vàng (với chủ lực sinh từ năm 1995 - 1997) lùi dần về sau để nhường chỗ cho lớp trẻ

2003 - 2005 đang tiến từng bước lên đội tuyển VN. Đồng thời, nhờ tư duy được cởi trói, hàng loạt cầu thủ Việt kiều và nhập tịch chất lượng bắt đầu xuất hiện thường xuyên, giúp bóng đá VN có diện mạo mới.

Màn tỏa sáng rực rỡ tại AFF Cup với 7 bàn thắng của Xuân Son cho thấy dòng máu ngoại có thể nâng tầm đội tuyển VN ra sao. Dù rằng mấu chốt thành công của mỗi nền bóng đá vẫn phải nằm ở nội lực như chất lượng giải quốc nội, đào tạo trẻ… Không thể thành công chỉ với nguồn lực vay mượn từ bên ngoài, mà thất bại của bóng đá Singapore và Philippines là minh chứng.

Tuy nhiên, ở nơi mà thành tích trên sân đóng vai trò quan trọng để định hình tư duy phát triển và cảm hứng bóng đá như VN, vẫn cần có sự kết hợp hài hòa giữa nội binh với nhóm Việt kiều hoặc ngoại binh nhập tịch. Bởi vậy, Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) khẳng định không quay lưng với chính sách nhập tịch, chỉ khác Malaysia hay Indonesia ở chỗ việc dùng cầu thủ mang dòng máu ngoại sẽ được tiến hành có chọn lọc, với liều lượng hợp lý và chiến lược rõ ràng.

Hendrio (phải) là gương mặt nhập tịch triển vọng cho đội tuyển VN ẢNH: CLB HÀ NỘI

Sau thành công bước đầu mang tên Xuân Son, sẽ có thêm ngoại binh nhập tịch trong diện được HLV Kim Sang-sik cân nhắc. Rõ nét nhất là trường hợp của Hendrio, cầu thủ người Brazil hiện khoác áo CLB Hà Nội. Đẳng cấp của Hendrio đã được thể hiện sau 5 năm thi đấu tại VN, với 29 bàn thắng và 31 kiến tạo. Đỉnh cao của anh là mùa giải 2023 - 2024 khi in dấu giày vào 25 bàn thắng, giúp CLB Nam Định vô địch V-League. Anh đã được CLB Hà Nội tiến hành thủ tục nhập tịch. Dù chưa thể ấn định thời gian, nhưng đại diện thủ đô hy vọng trong tháng 8 này tiền vệ 31 tuổi sẽ sớm trở thành công dân VN.

Theo luật FIFA, Hendrio có thể chơi cho đội tuyển VN sau khi có quốc tịch và tích lũy đủ 5 năm thi đấu, sinh sống liên tục tại đây. Đồng nghĩa, đến tháng 12.2025 hoặc đầu năm 2026 tiền vệ người Brazil sẽ đủ điều kiện lên tuyển. Cộng với sự trở lại của Xuân Son dự kiến vào đầu năm 2026, đội tuyển VN có thể tái hợp Hendrio - Xuân Son, tận dụng sức mạnh của bộ đôi từng khuynh đảo V-League với hy vọng lật ngược tình thế ở màn tái đấu Malaysia (diễn ra vào tháng 3.2026) tại vòng loại Asian Cup 2027.

C Ơ HỘI CHO Kevin Phạm Ba, Adou Minh ở đội tuyển Việt Nam

Bên cạnh những ngoại binh chuẩn bị tích lũy đủ 5 năm như Hendrio, Janclesio, dàn Việt kiều như Adou Minh, Kevin Phạm Ba đều đã nộp giấy tờ để chờ làm thủ tục nhập tịch. Adou Minh sinh năm 1997, có mẹ người VN, bố gốc Pháp. Trong khi đó Kevin Phạm Ba có ông nội là người VN, còn mẹ là con lai. Cả hai cầu thủ nói trên từng chơi bóng cho các đội chuyên nghiệp và bán chuyên Pháp trước khi trở về VN thi đấu mùa trước.

Adou Minh gây ấn tượng tại CLB Hà Tĩnh với 22 trận ra sân, cùng một suất trong đội hình tiêu biểu V-League mùa trước. Trung vệ 28 tuổi có sức mạnh, lối đá lăn xả cùng óc phân tích, phán đoán tình huống tốt. Mùa này, anh khoác áo CLB Công an Hà Nội (CAHN). Nếu cạnh tranh được vị trí tại CLB CAHN và sớm trở thành công dân VN, anh nhiều khả năng được trao cơ hội thử sức ở đội tuyển quốc gia, bởi HLV Kim Sang-sik luôn muốn làm mới đội hình bằng những nhân tố triển vọng.

Tương tự, Kevin Phạm Ba từng nhiều lần bày tỏ mong muốn khoác áo đội tuyển VN. Hậu vệ của Nam Định ghi 2 bàn trong 10 trận ở giai đoạn 2 mùa trước và sáng cửa đá chính mùa này, bởi anh là hậu vệ có tốc độ, kỹ thuật và khả năng leo biên ổn định. Anh đang chờ được hỗ trợ nhập tịch VN. Dù đã 31 tuổi và chơi ở vị trí ngốn thể lực như hậu vệ biên, nhưng với khát khao cống hiến, anh có thể được trao ít nhất một cơ hội tập trung.

Ngoài ra, những Việt kiều trẻ tiềm năng như Trần Thành Trung, Lê Viktor (đã có quốc tịch VN) hay Lee Williams, Damian Vũ Thanh An (ở trạng thái chờ) sẽ giúp đội tuyển VN có giải pháp cho cả hiện tại và tương lai.