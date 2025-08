CLB Công an Hà Nội tậu ngoại binh khủng, được định giá 20 tỉ đồng

"Bom tấn" tiền mùa giải của CLB Công an Hà Nội

CLB Công an Hà Nội vừa công bố bản hợp đồng đình đám với tiền vệ người Úc - Stefan Mauk. Trên trang chủ, đội bóng ngành công an gọi Mauk là “chiến binh có thừa kinh nghiệm, cá tính và sự sáng tạo ở tuyến giữa”. Đồng thời, CLB Công an Hà Nội cũng khẳng định tiền vệ này sẽ mang đến một làn gió mới cho đội bóng, khi đang chuẩn bị bước vào mùa giải đầy thử thách với 4 mặt trận.

Việc Stefan Mauk gia nhập CLB Công an Hà Nội không chỉ đơn thuần là sự tăng cường lực lượng của nhà vô địch V-League năm 2023. Bản hợp đồng còn thể hiện rằng đội bóng ngành công an muốn vươn tầm, không chỉ dừng lại ở sân chơi quốc nội.

Stefan Mauk được kỳ vọng sẽ nâng tầm đẳng cấp của CLB Công an Hà Nội ẢNH: CLB CAHN

Theo trang định giá chuyển nhượng uy tín Transfermarkt, Stefan Mauk hiện được định giá 650.000 euro (tương đương 19,68 tỉ đồng). Đây là mức giá cao ít thấy đối với một cầu thủ cập bến V-League. Con số này thậm chí sánh ngang với cầu thủ đẳng cấp nhất của đội tuyển Việt Nam hiện nay là Nguyễn Xuân Son (cũng được trang Transfermarkt định giá 650.000 euro).

Stefan Mauk từng thi đấu ở châu Âu và Nhật Bản. Tuy nhiên, tiền vệ sinh năm 1995 lại thành công nhất khi thi đấu ở quê hương Úc, trong màu áo Adelaide United, nơi anh có đến 107 lần ra sân chính thức và ghi 26 bàn thắng. Mùa giải 2015 - 2016, Mauk là một trong những nhân tố chủ lực đưa Adelaide lên ngôi vô địch A-League.

Việc bổ sung một cầu thủ có giá trị cao, từng chinh chiến ở nhiều nền bóng đá lớn, không chỉ nâng tầm đội hình mà còn là thông điệp của CLB Công an Hà Nội. Sau chức vô địch V-League 2023, đội bóng này đang đặt mục tiêu tiến xa tại các đấu trường khu vực và quốc tế, nơi đòi hỏi bản lĩnh, chiều sâu lực lượng...