Việt kiều Pháp tỏa sáng, ‘tòa tháp’ chơi cực hay: CLB Nam Định ngược dòng đánh bại Hải Phòng

CLB Nam Định khởi đầu chậm

Màn so tài đội khách Hải Phòng trên sân nhà Thiên Trường ở vòng 1 V-League 2025 - 2026 (18 giờ ngày 16.8) được đánh giá là thử thách khó nhằn với CLB Nam Định.

Bởi CLB Hải Phòng của HLV Chu Đình Nghiêm dù không phải ứng viên vô địch, nhưng lại là tập thể lì lợm và khó bị đánh bại. Mùa trước, với lực lượng chắp vá, CLB Hải Phòng đứng ở nhóm đua trụ hạng suốt lượt đi, để rồi bứt tốc mạnh mẽ ở giai đoạn hai để đứng hạng 6 chung cuộc.

CLB Nam Định (áo trắng) gặp khó trước đấu pháp kỷ luật, chặt chẽ của đội khách Hải Phòng ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Sự khó lường của CLB Hải Phòng được thể hiện ở màn thư hùng với chủ nhà Nam Định. Với lối chơi phòng ngự phản công, pressing tầm cao quyết liệt và phối hợp ban bật nhuần nhuyễn, học trò ông Chu Đình Nghiêm khiến CLB Nam Định bế tắc suốt hiệp 1. Đội bóng đất Cảng tấn công không nhiều, nhưng sắc bén và trực diện nhờ khả năng càn lướt của Luiz Antonio, ngoại binh mùa trước chơi khá tốt tại CLB Thanh Hóa.

Thế trận giằng co được khai thông ở phút 32 nhờ công của chính Luiz Antonio. Từ pha đánh biên mềm mại và uyển chuyển của Hải Phòng, bóng được lật vào cho Antonio thực hiện cú lắc đầu chéo góc uy lực, khuất phục thủ môn Nguyên Mạnh.

Sau bàn thua, CLB Nam Định mới tăng tốc để gây áp lực. Tuy nhiên trước khối phòng ngự chặt chẽ và lăn xả được chỉ huy bởi thủ thành Đình Triệu cùng trung vệ trụ cột Tiến Dụng, Hải Phòng đã ngăn chặn tốt các tiền đạo Nam Định. Chủ nhà chỉ có thể lật bóng từ hai biên, để những tiền đạo có thể hình tốt băng vào đánh đầu. Song, ở nửa đầu trận đấu, cách tiếp cận này của CLB Nam Định không thể làm khó hàng thủ đội khách Hải Phòng.

Thách thức càng chồng chất với CLB Nam Định, khi tiền vệ trung tâm Tuấn Anh rời sân vì chấn thương, dẫn đến tuyến giữa mất đi sự trơn tru.

Người hùng Kevin Phạm Ba

Sang hiệp 2, CLB Nam Định tăng cường áp lực, nhưng Hải Phòng cũng pressing chủ động để ngăn đối thủ triển khai bóng, thay vì lùi sâu phòng ngự bị động.

Sức ép từ hai biên của Nam Định đổi lấy bàn gỡ hòa phút 68. Trong tình huống bóng dài hướng tới vòng cấm, tiền đạo Kyle Hudlin (sở hữu chiều cao 2,06 m) đã tranh chấp dũng mãnh trước sự áp sát của hai hậu vệ Hải Phòng. Dù bị kèm chặt, nhưng Hudlin vẫn kịp đưa bóng đến chỗ tiền vệ Hoàng Anh, tạo điều kiện cho đồng đội ập vào sút tung lưới thủ môn Đình Triệu.

Quyết định đưa Hudlin vào sân của HLV Vũ Hồng Việt đã phát huy hiệu quả triệt để. Chỉ đến khi có tòa tháp cao hơn 2 m trên sân, những quả tạt bổng của chủ nhà Nam Định mới tìm được "địa chỉ" tin cậy.

CLB Nam Định ép sân trong những phút cuối cùng và hái quả ngọt. Phút 88, Kyle Hudlin đánh đầu làm tường cho Marlos Brenner băng xuống. Bằng một nhịp ngoặt bóng, Brenner loại bỏ hậu vệ Hải Phòng rồi cứa lòng. Thủ môn Đình Triệu đẩy bóng ra đúng tầm Kevin Phạm Ba băng vào, và với pha dứt điểm cận thành chuẩn xác, hậu vệ mang hai dòng máu Việt Nam - Pháp đã giúp chủ nhà Nam Định hoàn thành cuộc lội ngược dòng để thắng chung cuộc với tỷ số 2-1.

Ban đầu, trọng tài Nguyễn Trung Kiên nhận được tham vấn từ VAR, rằng có thể Brenner đã để bóng chạm tay trước khi dứt điểm. Dù vậy, khi xem lại pha quay chậm trong 4 phút, trọng tài cho rằng bóng chạm điểm nối giữa ngực và vai Brenner. Bàn thắng được công nhận, giúp CLB Nam Định lấy trọn 3 điểm trong ngày ra quân.

Vượt qua CLB Hải Phòng, đương kim vô địch Nam Định khởi đầu V-League bằng chiến thắng.








