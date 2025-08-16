* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU CỦA ĐỘI TUYỂN NỮ VIỆT NAM

Trước vòng bán kết, đội tuyển nữ Việt Nam dẫn đầu giải đấu ở nhiều chỉ số quan trọng. Các học trò HLV Mai Đức Chung ghi nhiều bàn thắng nhất (14 bàn, bằng đội tuyển nữ Thái Lan), dứt điểm nhiều nhất (84 lần), dứt điểm trúng đích nhiều nhất (36 lần) và là đội duy nhất chưa để thủng lưới lần nào. Đội tuyển nữ Việt Nam dẫn đầu bảng A nhờ tập thể đồng đều, với các cá nhân xuất sắc rải đều các tuyến.

Bộ ba trung vệ Chương Thị Kiều, Thu Thương, Diễm My (hoặc Trần Thị Thu) tạo ra sự ổn định, chắc chắn trước khung thành thủ môn Kim Thanh. Đây đều là những nhân tố giàu kinh nghiệm, trụ cột của đội tuyển nữ Việt Nam nhiều năm qua. Ở hai biên, Trần Thị Duyên và Thu Thảo lên công về thủ toàn diện, tạo ra nhiều sức ép đáng kể cho hàng thủ đối phương. Nơi trung tâm, Hải Linh và Thái Thị Thảo vẫn đang rất vững vàng.

Đội tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm ẢNH: MINH TÚ

Còn hàng công, bên cạnh Bích Thùy được tin tưởng tuyệt đối, các nhân tố còn lại như Huỳnh Như, Hải Yến, Nguyễn Thị Vạn, Ngân Thị Vạn Sự… chơi từ mức tròn vai trở lên và đều để lại dấu ấn. Ngoài ra, những cầu thủ dự bị như Tuyết Dung, Trúc Hương cũng thi đấu rất tốt mỗi khi được trao cơ hội.

Nhờ đó, đội tuyển nữ Việt Nam luôn duy trì thế trận kiểm soát, chơi trên chân đối thủ, đồng thời liên tục hoán đổi vị trí để tạo ra các phương án tấn công đa dạng, gây bất ngờ cho đối phương. Ông Palatsides (HLV đội tuyển nữ Úc) đánh giá: "Tất cả cầu thủ Việt Nam đều nguy hiểm như nhau". Chia sẻ của chiến lược gia này có cơ sở, bởi đã có 10 cầu thủ từ cả ba tuyến lập công cho đội tuyển nữ Việt Nam. 3 người ghi bàn nhiều nhất là tiền đạo Hải Yến (3 bàn), chân chạy cánh Vạn Sự (2 bàn) và hậu vệ Thu Thảo (2 bàn).

Về phía đội tuyển nữ Úc, họ được đánh giá rất cao ở thể hình, thể lực và khả năng không chiến. Tuy nhiên, HLV Mai Đức Chung chắc chắn đã nghiên cứu kỹ và đội tuyển nữ Việt Nam đủ sức hóa giải các tình huống bóng bổng. Sơ đồ chiến thuật 3-4-3 mà chúng ta đang vận hành có thể chuyển thành 5-4-1 để phòng ngự chặt chẽ hơn, hạn chế khả năng tạt cánh đánh đầu của đối phương. Đồng thời, đội tuyển nữ Việt Nam cũng sẵn sàng phản công, khai thác điểm yếu thiếu tập trung, non kinh nghiệm của các cầu thủ Úc. Nếu làm được điều này, cơ hội để các cô gái vàng giành chiến thắng là rất lớn.