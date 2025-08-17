Đội tuyển nữ Việt Nam có thể ngẩng cao đầu, cơ hội lớn giành HCĐ: Tái đấu Thái Lan

Đội tuyển nữ VN đã chọn cách nhập cuộc thận trọng ở trận gặp Úc, với hàng thủ 5 người giăng ngang lùi sâu, chỉ cắm chủ công Huỳnh Như ở tuyến trên. Mục tiêu của HLV Mai Đức Chung là tập trung phòng ngự chắc chắn, rồi tận dụng những pha bứt tốc của Bích Thùy, Vạn Sự, Huỳnh Như, Thanh Nhã… để phản công.

Đội tuyển nữ VN (trái) gặp khó trước thể chất vượt trội của đội nữ Úc Ảnh: MINH TÚ

Tuy nhiên, trước sức mạnh thể chất áp đảo của đối phương, đội tuyển nữ VN không thể vận hành trơn tru. Bàn thua ở phút thứ 6 thể hiện rõ sự chênh lệch tầm vóc giữa hai đội. Aideen Keane vượt mặt 2 trung vệ VN và thủ môn Kim Thanh để băng vào đánh đầu cận thành sau quả tạt ở biên phải. Kim Thanh đã lao ra yểm trợ đồng đội, nhưng ngay cả khi đã dùng sải tay, thủ môn 31 tuổi vẫn không cản được đà băng vào dũng mãnh của đối thủ. Sau đó, đến lượt Leticia McKenna vung chân sút xa thành bàn ở phút 17, trong tình huống hàng thủ nữ VN đã lùi về rất sâu, dẫn đến lộ ra khoảng trống tuyến hai.

Bích Thùy ghi bàn rút ngắn tỷ số Ảnh: Minh Tú

Đội tuyển nữ VN không hoàn toàn lép vế trước Úc, khi cũng có cơ hội, một trong số đó đến từ pha đoạt bóng thông minh của Vạn Sự để chuyền chéo sân cho Huỳnh Như đối mặt cầu môn đối phương ở phút 20. Pha bóng cũng thể hiện đấu pháp của đội nữ VN khi nỗ lực pressing đoạt bóng rồi tổ chức tấn công chớp nhoáng. Dù vậy, việc không thể cầm bóng phối hợp bài bản (hiếm khi đội tuyển nữ VN chuyền nhiều hơn 4 đường chính xác liên tục trong hiệp 1) trước khả năng áp sát, tranh chấp mạnh của đội Úc khiến học trò của HLV Mai Đức Chung hoàn toàn đuối sức.

Đội tuyển nữ VN chơi lăn xả hơn trong hiệp 2, đặc biệt ở những tình huống tranh chấp tay đôi. Bích Thùy cùng đồng đội không ngại lao mình vào cuộc đấu để giành giật quyền kiểm soát bóng trên từng mét cỏ. Nhờ vậy, đội tuyển nữ Úc không tạo được thêm nhiều cơ hội, ngoại trừ những pha tạt bóng từ hai biên. HLV Mai Đức Chung liên tục thúc giục học trò chạy chỗ, đảo vị trí và mở rộng đội hình để tìm ra khoảng trống nơi hàng thủ Úc. Nỗ lực của các cô gái VN được đền đáp với pha độc diễn ghi bàn của Bích Thùy ở phút 88. Những "cô gái kim cương" đã vô cùng nỗ lực, không buông bỏ đến những giây cuối cùng. Dù không thể tìm bàn gỡ, nhưng cố gắng này xứng đáng được ghi nhận.

Cũng giống trận thua 0-4 trước Philippines ở bán kết AFF Cup 3 năm trước, hay những thất bại ở vòng bảng World Cup 2023, chênh lệch thể hình vẫn là vấn đề lớn với đội tuyển nữ VN. Học trò HLV Mai Đức Chung có thể kiểm soát và áp đảo những đội có nền tảng kỹ - chiến thuật kém hơn. Nhưng khi gặp đối thủ có chiến thuật tốt, lại quá nhanh và khỏe, đội tuyển nữ VN luôn vấp phải khó khăn. Hy vọng ở các đợt tập trung tới, toàn đội có thể rèn thể lực và sức chiến đấu tốt hơn, đồng thời phát hiện nhân tố mới để tạo ra động lực cạnh tranh cho các trụ cột.

Thua đội nữ Úc 1-2, đội tuyển nữ VN dừng chân ở bán kết. Toàn đội sẽ so tài Thái Lan ở trận tranh hạng ba, diễn ra lúc 16 giờ 30 ngày 19.8. Ở vòng bảng, VN đã thắng Thái Lan với tỷ số 1-0 do công của Thu Thảo.

Đội tuyển nữ Úc đá chung kết với Myanmar lúc 19 giờ 30 ngày 19.8. Cả hai trận đều diễn ra trên sân Lạch Tray (Hải Phòng).

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khán trận đấu và động viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự khán trận đấu tại sân Lạch Tray vào tối 16.8. Ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu, Thủ tướng đã trực tiếp xuống sân động viên tập thể đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam. Thủ tướng biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực, thi đấu hết mình của các cầu thủ trước một đối thủ được đánh giá cao hơn. Thủ tướng đặc biệt căn dặn toàn đội giữ gìn sức khỏe, tiếp tục tập trung chuẩn bị thật tốt cho trận tranh hạng ba gặp đội tuyển nữ Thái Lan, vào lúc 16 giờ ngày 19.8. Thủ tướng bày tỏ tin tưởng các cầu thủ sẽ quyết tâm cao nhất để giành trọn niềm vui cho cổ động viên cả nước.



