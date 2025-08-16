Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu AFF Cup 2025: Đội tuyển nữ Việt Nam gặp lại Thái Lan tranh HCĐ ngày nào?

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
16/08/2025 22:12 GMT+7

Không thể bước vào chung kết khi Úc tỏ ra quá mạnh, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu đậm chất danh dự, tranh HCĐ với kình địch Thái Lan.

Lịch thi đấu AFF Cup 2025: Đội tuyển nữ Việt Nam gặp lại Thái Lan tranh HCĐ ngày nào?- Ảnh 1.

Bích Thùy ghi bàn gỡ 1-2 cho đội tuyển nữ Việt Nam trước Úc

ảnh: Minh Tú

Đội tuyển nữ Việt Nam: Trận đấu danh dự tại Lạch Tray

Đội tuyển nữ Việt Nam đã chơi một trận đầy nỗ lực với đối thủ Úc (thực tế là U.23 Úc) trong trận bán kết giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 (AFF Cup 2025), trong ngày tạo ra rất nhiều cơ hội trên sân Lạch Tray chật kín nhưng cũng phung phí không ít.

Trước sự cổ vũ của biển người hâm mộ trên sân Lạch Tray, các học trò của HLV Mai Đức Chung đã rất cố gắng, nhưng không thể tạo nên bất ngờ, nhận 2 bàn thua. Bích Thùy đã nổ súng với màn solo đẳng cấp nhưng quá muộn, đành nhìn đối thủ bước vào trận chung kết.

Highlight đội tuyển nữ Việt Nam 1-2 U.23 Úc: Lỡ hẹn với chung kết

Tuy nhiên, giải AFF Cup 205 chưa khép lại ngay mà vẫn còn tiếp diễn. Phía trước đội tuyển nữ Việt Nam sẽ là trận tranh HCĐ, với đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan.

Lịch thi đấu AFF Cup 2025: Đội tuyển nữ Việt Nam gặp lại Thái Lan tranh HCĐ ngày nào?- Ảnh 2.

Đội Úc có thể hình quá vượt trội

ảnh: Minh Tú

Chắc chắn, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ muốn tìm kiếm chiến thắng trong trận cuối cùng trên sân Lạch, trong cuộc so tài đậm tính danh dự với đối thủ Thái Lan như món quà tạm biệt ý nghĩa gửi tặng người hâm mộ, đặc biệt là CĐV Hải Phòng.

Dự kiến, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có 2 ngày nghỉ trước khi bước vào trận tranh HCĐ với Thái Lan lúc 16 giờ 30 ngày 19.8. Trước khi Úc tái đấu Myanmar ở trận chung kết trên sân Lạch Tray lúc 19 giờ 30.

Kéo dài mạch thắng

Trong trận bán kết, HLV Mai Đức Chung đã tung ra sân ngay từ đầu đội trưởng Huỳnh Như - người Việt Nam đầu tiên và duy nhất ghi bàn vào lưới đội tuyển quốc gia Úc cũng như Thanh Nhã, Vạn Sự… là những cái tên trước đó phần lớn vào sân sau.

Lịch thi đấu AFF Cup 2025: Đội tuyển nữ Việt Nam gặp lại Thái Lan tranh HCĐ ngày nào?- Ảnh 3.

Biển người cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam trên sân Lạch Tray

ảnh: Minh Tú

Những điều chỉnh này nhằm giúp chúng ta có thể ứng phó tốt hơn trước đối thủ Úc có thể hình "khổng lồ" hoàn toàn vượt trội, rất giàu sức mạnh và đã bắt đầu "vào phom".

Tuy nhiên, có khả năng nhà cầm quân lão luyện này sẽ lại một lần nữa xáo trộn đội hình ở trận tranh HCĐ, trước đối thủ Thái Lan chúng ta hiểu quá rõ về lối chơi và các điểm mạnh, điểm yếu. Sẽ rất tuyệt nếu chiến thắng đến với nhiều cầu thủ trẻ ra sân và chơi tốt.

Nhưng chắc chắn mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chỉ có một, là một chiến thắng nữa để mở rộng hơn nữa mạch thắng lợi trước kình địch Thái Lan đã kéo dài 10 năm qua, sẵn sàng đẩy mạnh quá trình chuyển giao đã được tiến hành từ sau World Cup 2023.

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Bóng đá Nữ Đông Nam Á MSIG Serenity Cup™ 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn

