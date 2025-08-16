CLB Công an TP.HCM chơi thăng hoa, hạ gục á quân Hà Nội: Tiến Linh ca ngợi HLV Huỳnh Đức

Hiệp 1 bùng nổ của CLB Công an TP.HCM

Trên sân Thống Nhất, CLB Công an TP.HCM đã khiến đội Hà Nội phải bất ngờ. Khi bóng chỉ mới lăn được 2 phút, đội chủ nhà đã có bàn thắng mở tỷ số. Sau đường tạt bóng chính xác của Lê Quang Hùng, Nguyễn Tiến Linh chọn điểm rơi chính xác, bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Quan Văn Chuẩn.

Ngay lập tức, CLB Hà Nội đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Đội bóng thủ đô vẫn kiểm soát bóng nhiều như thường lệ (63%), tạo ra được một số cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, những cú dứt điểm của Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Hai Long... chưa đủ sắc sảo để đánh bại thủ thành Patrik Lê Giang.

Trong khi đó, CLB Công an TP.HCM tỏ ra cực kỳ nguy hiểm trong những tình huống phản công. Họ cầm bóng ít hơn đáng kể, nhưng số cú dứt điểm của đội chủ nhà không kém nhiều (8 so với 10). Thậm chí, các học trò HLV Lê Huỳnh Đức còn dứt điểm trúng cầu môn nhiều hơn (3 so với 2). Phút 27, sau pha đập nhả 1-2 với Noel Mbo, Võ Huy Toàn tung cú dứt điểm chéo góc hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-0.

Tiến Linh để lại dấu ấn ngay trận đấu đầu tiên khoác áo đội bóng mới. Sau trận, Tiến Linh bày tỏ niềm vui lớn vì chiến thắng tuyệt vời. Anh mong muốn đội Công an TP.HCM tiếp tục chơi thăng hoa để có kết quả tốt suốt chặng đường dài. Tiến Linh ca ngợi HLV Lê Huỳnh Đức đã có đấu pháp tốt, hợp lý, giúp đội chơi hay ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Huy Toàn chơi hiệu quả và có được bàn thắng ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Patrik Lê Giang có nhiều tình huống cứu thua ấn tượng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

CLB Hà Nội gặp khó khăn

Sang hiệp 2, CLB Hà Nội thực hiện một số sự thay đổi nhân sự, chiến thuật nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Đội bóng thủ đô vẫn là những người kiểm soát bóng nhiều hơn, các cơ hội mà họ tạo ra cũng nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, phải đến phút 84, họ mới có được bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, sau cú đá bồi của Văn Tùng.

Những phút còn lại, CLB Hà Nội gây ra rất nhiều sức ép cho đội Công an TP.HCM. Tuy nhiên, thủ môn Patrik Lê Giang và các đồng đội đã phòng ngự kiên cường để giúp đội chủ nhà giành trọn vẹn 3 điểm.



