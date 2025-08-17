Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Người hùng thầm lặng trong màn ra mắt ấn tượng của CLB Công an TP.HCM

Nghi Thạo
Nghi Thạo
17/08/2025 13:48 GMT+7

Chiến thắng 2-1 của CLB Công an TP.HCM trước đội Hà Nội ở trận ra quân V-League 2025 - 2026 không chỉ đến từ chiến thuật hợp lý của HLV Lê Huỳnh Đức hay bàn thắng sớm của Tiến Linh… mà còn nhờ sự xuất sắc của thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang, chốt chặn đáng tin cậy nơi khung gỗ.

Những pha cứu thua không khác gì bàn thắng của Patrik Lê Giang

Trong bóng đá, bàn thắng thường là thước đo giá trị để định nghĩa chiến thắng. Nhưng đôi khi, những pha cứu thua cũng quan trọng không kém, thậm chí được ví như "bàn thắng" dành cho đội bóng. Ở trận đấu tối 16.8 trên sân Thống Nhất giữa CLB Công an TP.HCM và CLB Hà Nội, Patrik Lê Giang đã minh chứng cho nhận định này.

Ngay sau khi bị "dội gáo nước lạnh" ở phút thứ 2 với pha đánh đầu của Tiến Linh, CLB Hà Nội đã tràn lên tìm kiếm bàn gỡ. Những đôi chân dày dạn kinh nghiệm như Văn Quyết, Tuấn Hải, Hai Long và hay ngoại binh Floro Silva Daniel liên tục thách thức khung thành CLB Công an TP.HCM. Trước áp lực nghẹt thở đó, Patrik Lê Giang vẫn giữ vững sự bình tĩnh, phản xạ nhạy bén và đưa ra những quyết định chính xác.

Người hùng thầm lặng trong màn ra mắt ấn tượng của CLB Công an TP.HCM- Ảnh 1.

Patrik Lê Giang (phải) thể hiện khả năng ra vào hợp lý, phán đoán tình huống chuẩn xác và phản xạ xuất sắc, góp công lớn giúp CLB Công an TP.HCM giành 3 điểm trọn vẹn trên sân Thống Nhất

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ở trận ra quân của đại diện bóng đá TP.HCM tại sân chơi V-League, Patrik Lê Giang không ít lần cứu những bàn thua trông thấy. Những pha bóng ấy không đơn thuần là cứu thua, mà còn là liều thuốc tinh thần giúp các đồng đội thêm phần tự tin. Có thể nói, nếu Tiến Linh và Huy Toàn là người trực tiếp tạo ra bàn thắng, thì Patrik Lê Giang chính là người đã giữ lại 3 điểm trọn vẹn cho CLB Công an TP.HCM tại sân Thống Nhất. Chỉ huy hàng thủ, liên tục nhắc nhở và động viên các hậu vệ... thủ thành Việt kiều không chỉ đóng vai một "người gác đền" mà còn là thủ lĩnh ở hệ thống phòng ngự.

Không thể không nhắc tới dấu ấn chiến thuật của HLV Lê Huỳnh Đức, khi đã lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công hợp lý, cũng như sự tỏa sáng đúng lúc của hàng công. Tuy nhiên, "điều kiện đủ" để CLB Công an TP.HCM có màn ra quân suôn sẻ chính là sự chắc chắn của Lê Giang trong khung gỗ. Chính thủ môn sinh năm 1992 đã mang đến sự yên tâm để đồng đội có thể chơi lùi sâu, phòng ngự kiên cường rồi tung ra những đường phản công sắc bén.

Chiến thắng trước đội Hà Nội không chỉ giúp CLB Công an TP.HCM có 3 điểm đầu tay, mà còn tạo cú hích tinh thần quan trọng cho đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức ở mùa giải mới. Đường vẫn còn dài. Nhưng vào lúc này, người hâm mộ đang rất kỳ vọng CLB Công an TP.HCM sẽ mang lại sự khởi sắc cho bóng đá miền Nam.

HLV Lê Huỳnh Đức nói gì khi CLB Công an TP.HCM đánh bại đội Hà Nội?

HLV Lê Huỳnh Đức nói gì khi CLB Công an TP.HCM đánh bại đội Hà Nội?

HLV trưởng Lê Huỳnh Đức đã có những chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu ra quân giành chiến thắng của CLB Công an TP.HCM.

HLV đội Hà Nội khen ngợi CLB Công an TP.HCM phòng ngự phản công hay

CLB Công an TP.HCM chơi thăng hoa, hạ gục á quân Hà Nội: Tiến Linh ca ngợi HLV Huỳnh Đức

Xem thêm bình luận