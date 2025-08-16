Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV đội Hà Nội khen ngợi CLB Công an TP.HCM phòng ngự phản công hay

Thu Bồn
Thu Bồn
16/08/2025 22:48 GMT+7

Sau trận ra quân, HLV trưởng đội Hà Nội dành lời khen cho CLB Công an TP.HCM. Đồng thời, vị thuyền trưởng người Nhật Bản cũng tiết lộ về vấn đề nhập tịch của tiền đạo người Brazil Hendrio.

Ở trận ra quân V-League 2025 - 2026 diễn ra tối 16.8, CLB Hà Nội đã nhận thất bại với tỷ số 1-2 trước CLB Công an TP.HCM. Sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng thủ đô chơi lấn lướt hơn. Dù vậy, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức đã tận dụng cơ hội rất tốt để ghi đến 2 bàn trong hiệp 1.

HLV trưởng CLB Hà Nội - ông Makoto Teguramori thừa nhận: "Việc để thủng lưới sớm (phút thứ 2) đã ảnh hưởng một phần đến tâm lý của đội. Dù vậy, chúng tôi còn đến 88 phút để gỡ. Nhưng khi CLB Hà Nội để thua thêm bàn thứ 2 trong hiệp 1, áp lực trở nên lớn hơn. Đây là trận thua đáng tiếc. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ cho trận mở màn. Dù biết trận ra quân sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng việc không thể giành điểm là điều khá buồn".

HLV đội Hà Nội khen ngợi CLB Công an TP.HCM phòng ngự phản công hay- Ảnh 1.

Ông Makoto Teguramori dành lời khen cho đội Công an TP.HCM

ẢNH: KHẢ HÒA

Ông Makoto Teguramori không quên dành lời khen cho đối thủ: "Ở trận đầu tiên của mùa giải, chúng tôi không có quá nhiều thông tin về đối thủ. Có thể thấy, lối chơi của CLB Công an TP.HCM là phòng ngự phản công. Khi đấu với chúng tôi, đội bạn đã chơi tốt, hiệu quả và giành chiến thắng chung cuộc".

CLB Công an TP.HCM thăng hoa trận ra mắt V-League, Tiến Linh tỏa sáng rực rỡ

Giới truyền thông cũng dành sự quan tâm cho trường hợp của tiền đạo người Brazil - Hendrio. Ở trận ra quân mùa giải mới, cựu sao CLB Nam Định không xuất hiện trong danh sách đăng ký của đội Hà Nội. Về việc này, HLV Makoto Teguramori tiết lộ: "Trước khi mùa giải khởi tranh, chúng tôi đã bàn bạc về vấn đề sẽ đăng ký cho Hendrio theo suất nhập tịch hay ngoại binh. Quyết định sau cùng là đăng ký anh ấy cho suất nhập tịch. Hiện tại, Hendrio đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ, nên không thể chơi trận đầu tiên của CLB Hà Nội".

HLV đội Hà Nội khen ngợi CLB Công an TP.HCM phòng ngự phản công hay- Ảnh 2.

Hai Long (giữa) và các đồng đội tấn công nhiều hơn, nhưng chưa đạt hiệu quả cao

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

