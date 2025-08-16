HLV Lê Huỳnh Đức nói gì khi CLB Công an TP.HCM đánh bại đội Hà Nội?

Ở trận ra quân V-League mùa giải 2025 - 2026 diễn ra vào tối 16.8, CLB Công an TP.HCM đã có màn chào sân ấn tượng trước người hâm mộ. Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước đối thủ mạnh CLB Hà Nội. Lần lượt, Nguyễn Tiến Linh (phút thứ 2), Võ Huy Toàn (phút 28 là những chân sút đã điền tên lên bảng điện tử, góp công lớn giúp chủ nhà giành trọn 3 điểm ở vòng 1. Bàn thắng duy nhất của CLB Hà Nội được ghi bởi tiền đạo vào sân thay người Nguyễn Văn Tùng (phút 83).

HLV Lê Huỳnh Đức: Thi đấu máu lửa nhưng phải đẹp

Mở đầu buổi họp báo sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức chia sẻ: "Tôi đại diện cho các đội bóng, đầu tiên muốn cảm ơn lãnh đạo TP.HCM và lãnh đạo Công an TP.HCM đã cho tôi cơ hội quay lại nắm đội bóng mà trước đây tôi từng khoác áo. Chúng tôi mới chuẩn bị được khoảng 20 ngày. Dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng đội bóng đã vượt qua nhờ quyết tâm của tập thể và sự khích lệ từ lãnh đạo".

"Ở trận đầu tiên của mùa giải, tôi muốn các cầu thủ thể hiện được hình ảnh đoàn kết và sự quyết tâm, làm sao thi đấu máu lửa nhưng phải đẹp. Điều quan trọng trong thể thao là chiến thắng. Và hôm nay, các cầu thủ đã làm tốt, chơi hết mình. Tuy nhiên, nền tảng thể lực của các cầu thủ chưa thực sự tốt. Hiệp 2, các cầu thủ cho thấy dấu hiệu xuống sức. Nhưng dù sao, tôi cũng cảm ơn các cầu thủ vì đã thi đấu hết mình", HLV Lê Huỳnh Đức nói thêm.

HLV Lê Huỳnh Đức cùng CLB Công an TP.HCM giành thắng lợi trận ra quân ẢNH: KHẢ HÒA

Theo HLV Lê Huỳnh Đức, niềm vui càng nhân đôi khi CLB Công an TP.HCM đã giành chiến thắng trong dịp rất đặc biệt, đó là kỷ niệm 80 Ngày truyền thống Công an nhân dân.

"Thích tấn công hơn phòng ngự"

Về đấu pháp của CLB Công an TP.HCM khi đối đầu CLB Hà Nội, ông Đức nhận định: "Thực ra, tôi không thích sơ đồ chiến thuật phòng ngự. Tôi thích tấn công hơn. Tuy nhiên, chiến thuật phải phụ thuộc vào nhân sự chứ không phải theo ý thích. Khi bước vào thi đấu, tôi phải lựa chọn chiến thuật cho phù hợp".

Tiến Linh (bìa trái) ghi bàn ngay trong trận ra mắt đội bóng mới ẢNH: KHẢ HÒA

Cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam cũng dành lời khen cho tiền đạo hàng đầu của đội bóng: "Tiến Linh chơi xông xáo và hiệu quả. Nếu có sự hỗ trợ đắc lực hơn thì cậu ấy còn chơi tốt hơn nữa. Nếu có nhiều vệ tinh và đội bóng chơi áp đặt thì Linh sẽ phát huy nhiều hơn. Còn khi đội chơi lùi sâu như thì Linh chưa phát huy hết khả năng".

Ở lượt trận thứ 2 V-League 2025 - 2025, CLB Công an TP.HCM sẽ làm khách trên sân của CLB Thể Công Viettel, vào ngày 22.8.