Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Lê Huỳnh Đức nói gì khi CLB Công an TP.HCM đánh bại đội Hà Nội?

Nghi Thạo
Nghi Thạo
16/08/2025 22:23 GMT+7

HLV trưởng Lê Huỳnh Đức đã có những chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu ra quân giành chiến thắng của CLB Công an TP.HCM.

Ở trận ra quân V-League mùa giải 2025 - 2026 diễn ra vào tối 16.8, CLB Công an TP.HCM đã có màn chào sân ấn tượng trước người hâm mộ. Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước đối thủ mạnh CLB Hà Nội. Lần lượt, Nguyễn Tiến Linh (phút thứ 2), Võ Huy Toàn (phút 28 là những chân sút đã điền tên lên bảng điện tử, góp công lớn giúp chủ nhà giành trọn 3 điểm ở vòng 1. Bàn thắng duy nhất của CLB Hà Nội được ghi bởi tiền đạo vào sân thay người Nguyễn Văn Tùng (phút 83).

HLV Lê Huỳnh Đức: Thi đấu máu lửa nhưng phải đẹp

Mở đầu buổi họp báo sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức chia sẻ: "Tôi đại diện cho các đội bóng, đầu tiên muốn cảm ơn lãnh đạo TP.HCM và lãnh đạo Công an TP.HCM đã cho tôi cơ hội quay lại nắm đội bóng mà trước đây tôi từng khoác áo. Chúng tôi mới chuẩn bị được khoảng 20 ngày. Dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng đội bóng đã vượt qua nhờ quyết tâm của tập thể và sự khích lệ từ lãnh đạo".

"Ở trận đầu tiên của mùa giải, tôi muốn các cầu thủ thể hiện được hình ảnh đoàn kết và sự quyết tâm, làm sao thi đấu máu lửa nhưng phải đẹp. Điều quan trọng trong thể thao là chiến thắng. Và hôm nay, các cầu thủ đã làm tốt, chơi hết mình. Tuy nhiên, nền tảng thể lực của các cầu thủ chưa thực sự tốt. Hiệp 2, các cầu thủ cho thấy dấu hiệu xuống sức. Nhưng dù sao, tôi cũng cảm ơn các cầu thủ vì đã thi đấu hết mình", HLV Lê Huỳnh Đức nói thêm.

CLB Công an TP.HCM thăng hoa trận ra mắt V-League, Tiến Linh tỏa sáng rực rỡ

HLV Lê Huỳnh Đức nói gì khi CLB Công an TP.HCM đánh bại đội Hà Nội?- Ảnh 1.

HLV Lê Huỳnh Đức cùng CLB Công an TP.HCM giành thắng lợi trận ra quân

ẢNH: KHẢ HÒA

Theo HLV Lê Huỳnh Đức, niềm vui càng nhân đôi khi CLB Công an TP.HCM đã giành chiến thắng trong dịp rất đặc biệt, đó là kỷ niệm 80 Ngày truyền thống Công an nhân dân.

"Thích tấn công hơn phòng ngự"

Về đấu pháp của CLB Công an TP.HCM khi đối đầu CLB Hà Nội, ông Đức nhận định: "Thực ra, tôi không thích sơ đồ chiến thuật phòng ngự. Tôi thích tấn công hơn. Tuy nhiên, chiến thuật phải phụ thuộc vào nhân sự chứ không phải theo ý thích. Khi bước vào thi đấu, tôi phải lựa chọn chiến thuật cho phù hợp".

HLV Lê Huỳnh Đức nói gì khi CLB Công an TP.HCM đánh bại đội Hà Nội?- Ảnh 2.

Tiến Linh (bìa trái) ghi bàn ngay trong trận ra mắt đội bóng mới

ẢNH: KHẢ HÒA

Cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam cũng dành lời khen cho tiền đạo hàng đầu của đội bóng: "Tiến Linh chơi xông xáo và hiệu quả. Nếu có sự hỗ trợ đắc lực hơn thì cậu ấy còn chơi tốt hơn nữa. Nếu có nhiều vệ tinh và đội bóng chơi áp đặt thì Linh sẽ phát huy nhiều hơn. Còn khi đội chơi lùi sâu như thì Linh chưa phát huy hết khả năng".

Ở lượt trận thứ 2 V-League 2025 - 2025, CLB Công an TP.HCM sẽ làm khách trên sân của CLB Thể Công Viettel, vào ngày 22.8.

Tin liên quan

Chủ tịch UBND TP.HCM: Tự hào, xúc động trước sự trở lại của CLB Công an TP.HCM

Chủ tịch UBND TP.HCM: Tự hào, xúc động trước sự trở lại của CLB Công an TP.HCM

Hiện diện tại lễ ra mắt, xuất quân của CLB Công an TP.HCM mùa giải 2025 - 2026, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được bày tỏ niềm tự hào và xúc động khi một tên tuổi của bóng đá Việt Nam trước đây đã trở lại.

CLB Công an TP.HCM: Mang bản sắc hào hoa, cống hiến trở lại V-League

CLB Công an TP.HCM: Màn tái ngộ cực hay của HLV Lê Huỳnh Đức và Tiến Linh

Khám phá thêm chủ đề

CLB Công An TP.HCM HLV Lê Huỳnh Đức CLB Hà Nội V-League
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận