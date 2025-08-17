Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

CLB Công an TP.HCM thắng trận đầu V-League: Lâu rồi sân Thống Nhất mới vui đến thế!

Hồng Nam
Hồng Nam
17/08/2025 12:51 GMT+7

Lễ khai mạc V-League 2025 - 2026 cùng chiến thắng của CLB Công an TP.HCM giúp sân Thống Nhất trải qua bầu không khí lễ hội nhiều năm rồi mới trở lại.

Ngày CLB Công an TP.HCM mở hội ở sân Thống Nhất

CLB Công an TP.HCM có ngày ra quân trọn vẹn ở V-League 2025 - 2026, khi đánh bại đương kim á quân Hà Nội với tỷ số 2-1. Hai bàn thắng của Tiến Linh và Huy Toàn giúp đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức có ưu thế lớn trong hiệp 1. 

Dù ở nửa sau trận đấu, chủ nhà phải gồng mình phòng ngự trước áp lực nghẹt thở của CLB Hà Nội, đặc biệt sau khi Văn Tùng ghi bàn rút ngắn tỷ số, nhưng CLB Công an TP.HCM vẫn bảo vệ được cách biệt để ra quân V-League bằng một chiến thắng.

Trước khi trận đấu khởi tranh, lễ khai mạc V-League đã diễn ra trên sân Thống Nhất. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, sân Thống Nhất mới chứng kiến bầu không khí lễ hội đúng nghĩa: khai mạc trọn vẹn và ấn tượng, khán giả đến sân đông đảo, cùng chiến thắng cho một đại diện TP.HCM. 

Dù hành trình của CLB Công an TP.HCM còn nhiều gian nan, khi lối chơi của học trò HLV Lê Huỳnh Đức chưa nhuần nhuyễn, mạch lạc, thậm chí hiệp 2 còn xuất hiện nhiều tình huống trận đấu bị "xẻ vụn" bởi va chạm và chấn thương. Song, đội bóng nào cũng cần thời gian để thành hình triết lý và bản sắc. Sau khi "đầu xuôi", đại diện miền Nam sẽ chờ "đuôi lọt". Quan trọng hơn, khi sân Thống Nhất, biểu tượng bóng đá TP.HCM, được thắp lửa trở lại, CĐV có quyền chờ đợi làng túc cầu miền Nam sẽ khởi sắc và sôi động hơn. 

CLB Công an TP.HCM thắng trận đầu V-League: Lâu rồi sân Thống Nhất mới vui đến thế!- Ảnh 1.

CLB Công an TP.HCM thắng trận đầu V-League: Lâu rồi sân Thống Nhất mới vui đến thế!- Ảnh 2.

Lễ khai mạc rực rỡ sắc màu trên sân Thống Nhất, đánh dấu sự mở màn của V-League 2025 - 2026

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

CLB Công an TP.HCM thắng trận đầu V-League: Lâu rồi sân Thống Nhất mới vui đến thế!- Ảnh 3.

CLB Công an TP.HCM thắng trận đầu V-League: Lâu rồi sân Thống Nhất mới vui đến thế!- Ảnh 4.

Khán đài sân Thống Nhất được phủ kín

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

CLB Công an TP.HCM thắng trận đầu V-League: Lâu rồi sân Thống Nhất mới vui đến thế!- Ảnh 5.

CLB Công an TP.HCM thắng trận đầu V-League: Lâu rồi sân Thống Nhất mới vui đến thế!- Ảnh 6.

CLB Công an TP.HCM thắng trận đầu V-League: Lâu rồi sân Thống Nhất mới vui đến thế!- Ảnh 7.

Các vị khách quý dự khán

CLB Công an TP.HCM thắng trận đầu V-League: Lâu rồi sân Thống Nhất mới vui đến thế!- Ảnh 8.

CLB Công an TP.HCM dự V-League với đội hình tập hợp nhiều hảo thủ ở cả ba tuyến

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

CLB Công an TP.HCM thắng trận đầu V-League: Lâu rồi sân Thống Nhất mới vui đến thế!- Ảnh 9.

Trận ra quân diễn ra căng thẳng. CLB Công an TP.HCM có ưu thế dẫn 2 bàn, nhưng phải gồng mình bảo vệ thành quả. Thủ môn Patrik Lê Giang (áo xanh) đã chơi rất ấn tượng, giúp đội chủ sân Thống Nhất ra về với 3 điểm

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

CLB Công an TP.HCM thắng trận đầu V-League: Lâu rồi sân Thống Nhất mới vui đến thế!- Ảnh 10.

Võ Huy Toàn tỏa sáng với cú sút chéo góc nâng tỷ số lên 2-0. Cựu tiền vệ Đà Nẵng hứa hẹn là lựa chọn tin cậy ở CLB Công an TP.HCM nhờ khả năng chạy chỗ, xâm nhập vòng cấm ấn tượng

ẢNH: KHẢ HÒA

CLB Công an TP.HCM thắng trận đầu V-League: Lâu rồi sân Thống Nhất mới vui đến thế!- Ảnh 11.

Tiến Linh ghi bàn mở điểm cho CLB Công an TP.HCM trong ngày đeo băng đội trưởng. Dưới bàn tay huấn luyện của ông Lê Huỳnh Đức, Tiến Linh là ứng viên sáng giá cho ngôi vua phá lưới mùa này

ẢNH: KHẢ HÒA

 

Khám phá thêm chủ đề

CLB Công An TP.HCM Sân Thống Nhất V-League TP.HCM
