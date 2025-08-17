Cuộc đua tránh xuống hạng cực nóng ngay đầu mùa: HAGL 'khó thở', cựu vương V-League lao đao?

Cuộc đua trụ hạng V-League tăng nhiệt

Với 2 suất xuống hạng trực tiếp ở mùa giải 2025 - 2026, V-League trở nên căng thẳng và kịch tính hơn bao giờ hết.

Bởi khác với mọi năm, khi chỉ có vị trí cuối bảng là cánh cửa dẫn xuống hạng nhất, còn vị trí áp chót vẫn mang đến niềm hy vọng với tấm vé play-off (mà thường là đại diện V-League sẽ thắng đội hạng nhất), thì ở mùa giải năm nay, nguy cơ xuống hạng sẽ tăng gấp đôi khi ngay cả thứ hạng 13 cũng đồng nghĩa phải chia tay giải đấu.

SLNA (áo trắng) và CLB Đà Nẵng có thể phải đua trụ hạng mùa này ẢNH: ĐÔNG NGHI

Theo ông Trần Anh Tú, Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), việc có 2 suất xuống hạng sẽ thúc đẩy các đội V-League phải đá máu lửa, hết mình đến những trận cuối cùng. Sẽ không còn trường hợp các đội hết động lực, không chơi hết mình bởi sợi dây ân tình ràng buộc như câu chuyện "nửa tin nửa ngờ" tồn tại nhiều năm qua.

Những mùa giải qua, các đội bóng phải xuống hạng như Bình Định (2024 - 2025), Khánh Hòa (2023 - 2024), Đà Nẵng (2023), Sài Gòn (2022), Quảng Nam (2020) đều có điểm chung: lực lượng non trẻ, hoặc tiềm lực tài chính thua kém mặt bằng chung.

Thậm chí, chuyện đội bóng mùa trước á quân, mùa sau xuống hạng như Bình Định không gây bất ngờ, bởi khi... hết tiền và bị các đội lấy hết cầu thủ giỏi, đội bóng đất võ sụp đổ như lẽ hiển nhiên. Các ứng viên xuống hạng thường bị "điểm mặt chỉ tên" trước giải, và thường thực tế không khác nhiều so với dự đoán.

Xét về thực lực, mùa này những đội bóng phải cạnh tranh sinh tồn có lẽ vẫn nằm trong nhóm: HAGL, Hà Tĩnh, SLNA và Đà Nẵng.

Khó đoán

HAGL đã đua trụ hạng ở 8 trong 10 mùa giải gần nhất, thường chỉ chắc chắn an toàn ở khoảng 2, 3 vòng cuối. Mùa này, lực lượng trong tay HLV Lê Quang Trãi còn non trẻ và mong manh hơn, khi hàng loạt hảo thủ như Minh Vương, Ngọc Quang, Quang Nho, Lý Đức... đã rời phố núi, để lại sân Pleiku đội hình "mỏng dính" về kinh nghiệm.

HAGL có lực lượng rất trẻ ẢNH: CLB HAGL

Với hàng loạt "ngọc thô" như Trung Kiên, Hoàng Minh, Quang Kiệt, Gia Bảo... HAGL sẽ dự V-League bằng lực lượng trẻ bậc nhất trong một thập kỷ. 10 năm trước, lứa Tuấn Anh, Công Phượng dù được đầu tư tập huấn châu Âu và từng đá nhiều giải quốc tế, mà còn phải chờ đến những vòng cuối mới chắc chắn an toàn ở hạng... 13. Vậy thì với đội hình còn trẻ và non nớt hơn, HAGL sẽ đi về đâu?

Một đội bóng trẻ khác cũng loay hoay tìm lối, đó là SLNA. Cựu vương V-League đã xuống dốc 8 năm qua, kể từ sau đỉnh cao cuối mang tên Cúp quốc gia 2017. SLNA đào tạo trẻ tốt, nhưng những nhân tài cứ đến độ chín là rời sân Vinh để tìm đến chân trời mới. Do đó, dù đào tạo nên nhiều ngôi sao cho bóng đá Việt Nam, nhưng SLNA vẫn trồi sụt. Mùa trước, đội bóng xứ Nghệ được vinh danh vì sử dụng nhiều cầu thủ trẻ, song nghịch lý là, những "măng non" ấy không được chở che bởi "tán tre già" đủ vững chãi để tiến xa hơn là đua trụ hạng.

SLNA sẽ phải rất nỗ lực để thoát cảnh phải trầy trật trụ hạng.

SLNA (áo vàng) đã quen cảnh đua trụ hạng nhiều năm

Một cựu vương khác là Đà Nẵng cũng phải rất nỗ lực nếu muốn trụ hạng. Mùa trước, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn bùng nổ ở giai đoạn hạ màn để chiếm vé play-off sau khi đứng cuối bảng hơn nửa mùa giải. Song, thực tế trụ hạng của CLB Đà Nẵng có lẽ cũng đến từ... phong độ quá yếu kém của CLB Bình Định (17 trận không thắng). Chỉ thuần túy là đội dở hơn xuống hạng, còn đội bớt dở được ở lại V-League.

Nếu không cải thiện chất lượng ngoại binh và làm dày lực nội binh, CLB Đà Nẵng có thể tiếp tục "long đong" mùa này, khi từ quân đến "tướng" đều không nổi trội.

CLB Hà Tĩnh đã chia tay 2 nhân tố tạo nên thành công mùa trước, là HLV Nguyễn Thành Công và trung vệ Adou Minh. Đại diện miền Trung có lực lượng chỉ ở mức vừa phải, và vị trí thứ 5 mùa trước cần thời gian để kiểm chứng là đến từ đẳng cấp hay phong độ nhất thời. CLB Hà Tĩnh cần sớm tích lũy điểm số, nếu không muốn bị cuốn vào cuộc đua sinh tồn.