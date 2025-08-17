Xem nhanh 12h: Nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà ở xã hội | Nghệ sĩ và câu chuyện quyền riêng tư

Xem nhanh 12h ngày 17.8.2025 có những nội dung chính sau:

XEM NHANH 12H 17.8: Nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà ở xã hội | Nghệ sĩ và chuyện quyền riêng tư

Nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà ở xã hội

Tại hội nghị sơ kết việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội và kế hoạch triển khai 5 tháng cuối năm 2025, diễn ra vào sáng 16.8, Bộ Xây dựng đề xuất Chính phủ nâng điều kiện về thu nhập đối với người độc thân từ không quá 15 triệu đồng lên không quá 20 triệu đồng/tháng, tạo điều kiện cho người mua nhà ở xã hội.

Nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà ở xã hội

Trường hợp người đứng đơn đã kết hôn thì nâng tổng thu nhập 2 vợ chồng từ không quá 30 triệu đồng lên không quá 40 triệu đồng/tháng tính theo bảng tiền công, tiền lương. Giao công an cấp xã xác nhận điều kiện thu nhập để mua, thuê mua nhà ở xã hội đối với trường hợp đối tượng không có hợp đồng lao động (trên cơ sở dữ liệu về dân cư). Đồng thời, sửa đổi quy định lãi suất cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội theo hướng giảm lãi suất vay.

Thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, nắng khắp 3 miền

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã thông tin về nhận định thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 trên phạm vi toàn quốc.

Thời tiết ở miền Bắc dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 trời nắng, ít mưa, sẽ thuận lợi cho các hoạt động diễu binh, diễu hành ẢNH: ĐINH HUY

Dự báo thời tiết từ ngày 20 - 31.8, miền Bắc sẽ có nhiều ngày mưa giông, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 31 - 34 độ C, rất ít có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng.

Các tỉnh miền Trung từ ngày 20 - 25.8, dự báo có mưa, mưa rào và giông, ít khả năng xuất hiện nắng nóng. Giai đoạn từ ngày 26 - 31.8, miền Trung có mưa giông xuất hiện về chiều và tối, ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến dưới 35 độ C và chưa có dấu hiệu của nắng nóng diện rộng.

Thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, nắng khắp 3 miền

Các tỉnh cao nguyên Trung bộ và Nam bộ từ ngày 20 - 31.8 sẽ có nhiều ngày mưa giông. Mưa rào và giông tập trung về chiều và tối. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở cao nguyên Trung bộ từ 29 - 32 độ C, Nam bộ từ 32 - 34 độ C.

Dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, từ ngày 1 - 5.9 ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung phổ biến ít mưa, ngày trời nắng. Trong đó, miền Trung có khả năng xảy ra nắng nóng. Các tỉnh cao nguyên miền Trung và Nam bộ ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và giông.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khuyến cáo, trong khoảng thời gian từ nay đến cuối tháng 8, miền Bắc, miền Trung có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to, kèm theo nguy cơ xảy ra lũ quét và trượt lở đất. Trên nhiều vùng biển có gió mạnh và có khả năng hình thành và xuất hiện áp thấp nhiệt đới.

Tất cả sẽ có trong bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên.