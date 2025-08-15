Xem nhanh 12h: Lý do hoãn xét xử vụ Mái ấm Hoa Hồng | Rùng mình quán ăn rửa tô 'thần tốc'

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 15.8.2025 của Báo Thanh Niên có những nội dung chính sau:

Xét xử vụ Mái ấm Hoa Hồng: Bảo mẫu không đủ sức khỏe, phiên tòa tạm hoãn

Vụ án gây chấn động dư luận tại cơ sở Mái ấm Hoa Hồng, nơi từng bị ví như “địa ngục trần gian” của những đứa trẻ mồ côi, chính thức được đưa ra xét xử sáng nay tại TP.HCM.

4 bị cáo, trong đó có chủ cơ sở Giáp Thị Sông Hương, bị truy tố về tội “hành hạ người khác” với cáo buộc thường xuyên bạo hành, đánh đập các em nhỏ. Thế nhưng, phiên tòa sơ thẩm đã bất ngờ phải tạm hoãn.

Xác minh clip quán ăn vỉa hè rửa tô 'thần tốc' khiến dân mạng rùng mình

Một đoạn clip ghi lại cảnh “rửa tô thần tốc” tại một quán ăn vỉa hè ở Huế đang khiến cộng đồng mạng rùng mình. Chỉ vài cái nhúng qua chậu nước, những chiếc tô vẫn còn bám đầy thức ăn thừa đã lập tức được mang ra phục vụ khách mới.

Sự việc diễn ra ngay trước cổng Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế, giữa lúc quán đông nghẹt khách, khiến ai chứng kiến cũng “lạnh gáy” về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.

