Xem nhanh 12h: Lý do hoãn xét xử vụ Mái ấm Hoa Hồng | Rùng mình quán ăn rửa tô 'thần tốc'
Video Thời sự

Xem nhanh 12h: Lý do hoãn xét xử vụ Mái ấm Hoa Hồng | Rùng mình quán ăn rửa tô 'thần tốc'

15/08/2025 12:00 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi Bản tin 'Xem nhanh 12h' ngày 15.8.2025 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Xem nhanh 12h: Lý do hoãn xét xử vụ Mái ấm Hoa Hồng | Rùng mình quán ăn rửa tô 'thần tốc'

Xem nhanh 12h: Lý do hoãn xét xử vụ Mái ấm Hoa Hồng | Rùng mình quán ăn rửa tô 'thần tốc'

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 15.8.2025 của Báo Thanh Niên có những nội dung chính sau:

Xem nhanh 12h ngày 15.8: Lý do hoãn xét xử vụ Mái ấm Hoa Hồng | Rùng mình quán ăn rửa tô 'thần tốc'

Xét xử vụ Mái ấm Hoa Hồng: Bảo mẫu không đủ sức khỏe, phiên tòa tạm hoãn

Vụ án gây chấn động dư luận tại cơ sở Mái ấm Hoa Hồng, nơi từng bị ví như “địa ngục trần gian” của những đứa trẻ mồ côi, chính thức được đưa ra xét xử sáng nay tại TP.HCM.

4 bị cáo, trong đó có chủ cơ sở Giáp Thị Sông Hương, bị truy tố về tội “hành hạ người khác” với cáo buộc thường xuyên bạo hành, đánh đập các em nhỏ. Thế nhưng, phiên tòa sơ thẩm đã bất ngờ phải tạm hoãn.

Vụ Mái ấm Hoa Hồng hé lộ lý do các bảo mẫu bạo hành trẻ

Xác minh clip quán ăn vỉa hè rửa tô 'thần tốc' khiến dân mạng rùng mình

Một đoạn clip ghi lại cảnh “rửa tô thần tốc” tại một quán ăn vỉa hè ở Huế đang khiến cộng đồng mạng rùng mình. Chỉ vài cái nhúng qua chậu nước, những chiếc tô vẫn còn bám đầy thức ăn thừa đã lập tức được mang ra phục vụ khách mới.

Sự việc diễn ra ngay trước cổng Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế, giữa lúc quán đông nghẹt khách, khiến ai chứng kiến cũng “lạnh gáy” về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.

Xác minh clip quán ăn vỉa hè rửa tô 'thần tốc' khiến dân mạng rùng mình

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 16.8.2025 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác.

Xem nhanh 12h: Sắp xét xử vụ Mái ấm Hoa Hồng | Cô giáo cầm kéo dọa bé trai 4 tuổi?

Xem nhanh 12h: Sắp xét xử vụ Mái ấm Hoa Hồng | Cô giáo cầm kéo dọa bé trai 4 tuổi?

Bản tin 'Xem nhanh 12h' ngày 14.8.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý: Sắp xét xử vụ bạo hành trẻ ở Mái ấm Hoa Hồng; Phụ huynh 'tố' cô giáo bạo hành bé trai 4 tuổi; 10 ngày tới thời tiết xấu, dự báo Biển Đông có bão;...

