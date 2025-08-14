Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xem nhanh 12h: Sắp xét xử vụ Mái ấm Hoa Hồng | Cô giáo cầm kéo dọa bé trai 4 tuổi?

Bản tin 'Xem nhanh 12h' ngày 14.8.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý: Sắp xét xử vụ bạo hành trẻ ở Mái ấm Hoa Hồng; Phụ huynh 'tố' cô giáo bạo hành bé trai 4 tuổi; 10 ngày tới thời tiết xấu, dự báo Biển Đông có bão;...

Xem nhanh 12h ngày 14.8 có những nội dung chính sau: 

XEM NHANH 12H 14.8: Sắp xét xử vụ Mái ấm Hoa Hồng | Cô giáo cầm kéo dọa bé trai 4 tuổi?

TAND TP.HCM xét xử vụ bạo hành trẻ ở Mái ấm Hoa Hồng

Theo dự kiến, ngày mai (15.8), Tòa gia đình và người chưa thành niên, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Giáp Thị Sông Hương (51 tuổi, là chủ cơ sở Mái ấm Hoa Hồng) và đồng phạm về tội hành hạ người khác, xảy ra ở Mái ấm Hoa Hồng.

Sắp xét xử vụ bạo hành trẻ ở Mái ấm Hoa Hồng

Phụ huynh “tố” cô giáo bạo hành: Cầm kéo dọa làm bé trai hoảng loạn?

Ngày 13.8, lãnh đạo UBND xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn cũ), TP.HCM cho biết, công an xã cùng các đơn vị liên quan đang điều tra, làm rõ vụ phụ huynh "tố" bạo hành trẻ em xảy ra trên địa bàn.

Con trai chị A. bị cô giáo cầm kéo dọa khóc thét

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Cùng ngày, trao đổi với Báo Thanh Niên, chị T.T.H.A (27 tuổi, ở xã Bình Mỹ - huyện Củ Chi cũ) cho biết, chị đã gửi con trai tên M. (4 tuổi) vào Cơ sở mầm non A.B.M (xã Đông Thạnh) từ ngày 5.5 và đến nay đã được hơn 2 tháng.

Những ngày học tại đây, con trai chị A. có biểu hiện bất thường mỗi khi về nhà như hoảng sợ khi làm việc gì đó.

"Trước đây, khi bé tắm đóng cửa bình thường nhưng nay khi tắm, tôi đóng cửa lại thì bé khóc thét, chạy ra ngoài. Bé có những biểu hiện như tự đập đầu vào thùng nước, trốn vào một góc khi bé làm một việc gì đó", chị A. nói.

Thấy con có những biểu hiện bất thường, gần đây chị A. đã chuyển trường cho con. Sau một tuần học ở trường mới, chị mới bàng hoàng và suy sụp khi biết con mình đã bị bạo hành ở trường cũ từ các đoạn clip, hình ảnh của một cô giáo nghỉ việc gửi và kể lại sự việc.

Phụ huynh ‘tố’ cô giáo bạo hành Cầm kéo dọa làm bé trai hoảng loạn

Theo chị A., trong suốt 3 tháng qua, con chị đã phải chịu đựng những hành vi bạo hành như cô giáo dùng kéo, kim tiêm hăm dọa, khiến bé hoảng loạn tinh thần.

Từ những đoạn clip chị A. cung cấp cho thấy, con trai 4 tuổi của chị bị cô giáo tên H. đè dưới nền gạch. Ở một đoạn clip khác cho thấy con trai chị A bị cô giáo H. ôm chặt, cầm kéo hù cắt vào chân khiến bé khóc thét trong hoảng loạn. Chị A. đã trình báo công an.

Liên quan vụ việc này, lãnh đạo UBND xã Đông Thạnh cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã đã thành lập tổ công tác xuống điểm mầm non A.B.M để kiểm tra.

