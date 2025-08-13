Bản tin Xem nhanh 12h ngày 13.8.2025 của Báo Thanh Niên có những nội dung chính sau:

Xem nhanh 12h: Bán gà lôi trắng lãnh 6 năm tù | 'Cú sốc' U.21 bóng chuyền nữ bị xử thua

Bán gà lôi trắng lãnh 6 năm tù: Nhiều luật sư sẵn sàng bào chữa miễn phí

Nững ngày qua, một vụ án liên quan đến việc nuôi và mua bán gà lôi trắng (loài động vật nằm trong danh mục nguy cấp, quý, hiếm) đã trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội và các diễn đàn pháp lý.

Bị cáo Thái Khắc Thành (45 tuổi, trú tại xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) vừa bị Tòa án nhân dân Khu vực 5 tỉnh Hưng Yên tuyên phạt 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Vụ việc ngay lập tức gây nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người cho rằng mức án 6 năm tù là quá nặng trong bối cảnh bị cáo chưa ý thức hết tính nghiêm trọng của hành vi. Trên mạng xã hội, nhiều luật sư đã lên tiếng, bày tỏ sẵn sàng bào chữa miễn phí nếu bị cáo Thái Khắc Thành kháng cáo.

U.21 bóng chuyền Việt Nam bị xử thua ở giải thế giới: VFV khiếu nại, khẳng định không sai phạm

Đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam vừa nhận một “cú sốc” lớn tại giải U.21 thế giới 2025 khi Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB) bất ngờ xử thua các trận có sự góp mặt của một VĐV bị cho là không đủ điều kiện thi đấu.

Sáng 13.8, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) khẳng định đã tuân thủ đầy đủ quy định của FIVB trong việc đăng ký, nộp và được phê duyệt hồ sơ VĐV trước giải. Tuy nhiên, ngày 12.8, FIVB yêu cầu bổ sung hồ sơ và áp dụng một số điều kiện mới chưa từng quy định trước đó, từ đó đưa ra quyết định gây tranh cãi này.

Đội U.21 Việt Nam đang gặp sự cố lớn

Hiện VFV đang gửi đơn khiếu nại chính thức theo quy trình của FIVB, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi VĐV và uy tín bóng chuyền Việt Nam. VFV kêu gọi truyền thông và người hâm mộ tiếp nhận thông tin khách quan, tiếp tục đồng hành, ủng hộ tinh thần cho đội tuyển nữ U.21 trong giai đoạn khó khăn này.

Vi rút chikungunya là gì, có đáng lo ngại không?

Khi muỗi mang vi rút chikungunya đốt người, vi rút sẽ xâm nhập vào máu, gây ra các triệu chứng như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội và mệt mỏi kéo dài. Vì vậy, việc diệt muỗi và loại bỏ nơi muỗi sinh sản vẫn là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất.

Dù không phải căn bệnh quá nguy hiểm, song với những người sức đề kháng yếu, chikungunya vẫn có thể gây biến chứng, khiến quá trình hồi phục kéo dài.

